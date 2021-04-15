Новые санкции против России, розничные продажи в США, темпы вакцинации в мире. Экономика. Курс дня

После десятка часов горячо обсуждавшихся слухов, Вашингтон официально объявил о новых санкциях в отношении России. Так как кибератаки в США сейчас считаются главной угрозой, в санкционный список попали 16 граждан и 16 компаний, так или иначе имеющих отношение к оборонке и высоким технологиям. В США розничные продажи в марте подскочили почти на 10 процентов. Еще в феврале показатель падал более чем на два с половиной процента. Эксперты сходятся во мнении: сработали чеки Байдена на 1400 долларов. Участников рынка беспокоят темпы вакцинации в мире, и в этом плане произошла очередная заминка. Дания после временного запрета на применение полностью отказывается от вакцины AstraZeneca.