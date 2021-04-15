15 апреля 2021 21:16

Новые санкции против России, розничные продажи в США, темпы вакцинации в мире. Экономика. Курс дня

После десятка часов горячо обсуждавшихся слухов, Вашингтон официально объявил о новых санкциях в отношении России. Так как кибератаки в США сейчас считаются главной угрозой, в санкционный список попали 16 граждан и 16 компаний, так или иначе имеющих отношение к оборонке и высоким технологиям. В США розничные продажи в марте подскочили почти на 10 процентов. Еще в феврале показатель падал более чем на два с половиной процента. Эксперты сходятся во мнении: сработали чеки Байдена на 1400 долларов. Участников рынка беспокоят темпы вакцинации в мире, и в этом плане произошла очередная заминка. Дания после временного запрета на применение полностью отказывается от вакцины AstraZeneca.
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Цифровизация рубля, Coinbase на Nasdaq, дивиденды "Газпрома". Экономика. Курс дня
14 апреля 2021
21:04

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20:53

Импорт нефти КНР, признание Тайваня валютным махинатором, рекорд биткоина. Экономика. Курс дня

Прогнозы роста ВВП США, штраф для Alibaba, рост розничных продаж в еврозоне. Экономика. Курс дня
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Прогнозы ФРС США по инфляции и ВВП. Экономика. Курс дня
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Страны ОПЕК+ начнут постепенно наращивать объемы добычи нефти. Экономика. Курс дня

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01 апреля 2021
20:00

План Байдена, ВТО пересмотрела прогноз, промышленная активность в Европе. Экономика. Курс дня

Падение цены золота, Центробанк тестируют на прочность, рост экономики России. Экономика. Курс дня
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20:57

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