15 апреля 2021 21:46 Стас Натанзон

Новые санкции, Греция открывается, США опять выходят из Афганистана. 5-я студия

Ответ России на американские санкции будет неотвратимым. Что за новые антироссийские меры принял Вашингтон, как они будут действовать, и что подготовила Москва. С середины мая для россиян снова открывается Греция. Сложно ли будет туда попасть и как купить туры: разговор с греческим министром туризма, прилетевшим в Москву. Соединенные Штаты снова заявили, что выходят из Афганистана. Что, правда? Комментирует Андрей Медведев, много лет освещавший американские военные кампании по всему миру.
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Министр туризма Греции: границы откроем 14 мая. 5-я студия
15 апреля 2021
21:46

Министр туризма Греции: границы откроем 14 мая. 5-я студия

Андрей Медведев: заявлений США о выводе войск из Афганистана было много. 5-я студия
15 апреля 2021
21:43

Андрей Медведев: заявлений США о выводе войск из Афганистана было много. 5-я студия

Погибли 5 детей: трагедия в Свердловской области. 5-я студия
15 апреля 2021
14:16

Погибли 5 детей: трагедия в Свердловской области. 5-я студия

Не закрытие, а ограничение: эксперт о контроле за прибывающими в РФ из-за границы. 5-я студия
15 апреля 2021
10:30

Не закрытие, а ограничение: эксперт о контроле за прибывающими в РФ из-за границы. 5-я студия

Встреча Путина и Байдена, риск дефицита лекарств. 5-я студия
14 апреля 2021
21:40

Встреча Путина и Байдена, риск дефицита лекарств. 5-я студия

Частичная разрядка – уже хорошо: эксперты об отношениях РФ и США. 5-я студия
14 апреля 2021
16:22

Частичная разрядка – уже хорошо: эксперты об отношениях РФ и США. 5-я студия

Противостояние России и США: что решит встреча Путина с Байденом. 5-я студия
14 апреля 2021
10:38

Противостояние России и США: что решит встреча Путина с Байденом. 5-я студия

Разговор президентов РФ и США, цифровой рубль, Путин – символ соревнований по самбо в ЦАР. 5-я студия
13 апреля 2021
21:33

Разговор президентов РФ и США, цифровой рубль, Путин – символ соревнований по самбо в ЦАР. 5-я студия

Байден позвонил Путину: предложение о встрече было сделано всерьез. 5-я студия
13 апреля 2021
21:20

Байден позвонил Путину: предложение о встрече было сделано всерьез. 5-я студия

США и НАТО у российских границ: мнения экспертов. 5-я студия
13 апреля 2021
17:03

США и НАТО у российских границ: мнения экспертов. 5-я студия