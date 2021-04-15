Новые санкции, Греция открывается, США опять выходят из Афганистана. 5-я студия

Ответ России на американские санкции будет неотвратимым. Что за новые антироссийские меры принял Вашингтон, как они будут действовать, и что подготовила Москва. С середины мая для россиян снова открывается Греция. Сложно ли будет туда попасть и как купить туры: разговор с греческим министром туризма, прилетевшим в Москву. Соединенные Штаты снова заявили, что выходят из Афганистана. Что, правда? Комментирует Андрей Медведев, много лет освещавший американские военные кампании по всему миру.