16 апреля 2021 10:36

Байден попытался объясниться после недружественного шага США. Вечер с Владимиром Соловьевым

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" политический обозреватель ВГТРК Александр Христенко прокомментировал выступление Джо Байдена в Белом доме, сделанное после введения санкций против России. "На мой взгляд, это была попытка объясниться после недружественного шага, который предприняли США", – сказал он. Байден, с точки зрения глобальной безопасности, объяснил свои действия и намерения. Он заявил, что разговор с Путиным был "откровенным и уважительным", чего нельзя сказать об отношениях между странами. Однако президент США в своем выступлении отметил, что он оставляет место для маневра в отношениях с Россией, вводя только часть намеченных санкций. На самом деле они могли бы быть еще более жесткими, подчеркнул Александр Христенко.
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