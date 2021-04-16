Байден попытался объясниться после недружественного шага США. Вечер с Владимиром Соловьевым

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" политический обозреватель ВГТРК Александр Христенко прокомментировал выступление Джо Байдена в Белом доме, сделанное после введения санкций против России. "На мой взгляд, это была попытка объясниться после недружественного шага, который предприняли США", – сказал он. Байден, с точки зрения глобальной безопасности, объяснил свои действия и намерения. Он заявил, что разговор с Путиным был "откровенным и уважительным", чего нельзя сказать об отношениях между странами. Однако президент США в своем выступлении отметил, что он оставляет место для маневра в отношениях с Россией, вводя только часть намеченных санкций. На самом деле они могли бы быть еще более жесткими, подчеркнул Александр Христенко.