Джо Байден заявляет о деэскалации, но увеличивает пакет санкций к России. 60 минут

Джо Байден в одном обращении к нации смог одновременно призвать Владимира Путин к деэскалации отношений между двумя странами и угрожать России новыми санкциями, обвиняя ее в агрессивных намерениях. Американские СМИ ценили выступления своего президента как сигнал Владимиру Путину, что США не оставят без ответа скопление российских войск на границе с Украиной. Белый дом в это время выпускает заявление о жизненно важной встрече двух лидеров для обсуждения всего спектра двусторонних отношений. "Это ответственность лидеров таких значимых стран, как Россия и Соединенные Штаты – встретиться и найти устойчивый и эффективный способ остановить эскалацию", – говорится в заявлении. Сюжет об обращении Джо Байдена к нации показан в эфире программы "60 минут".