Преступный авторитет расстрелян на глазах посетителей фитнес-центра. 60 минут

В Москве прямо в спортзале во время пробежки на тренажере застрелен преступный авторитет Али Гейдаров, проходящий в криминальных сводках под разными кличками. На кадрах камер видео наблюдения видно, как стрелявший спокойно собирается, выходит из здания и садится в автобус. Подозреваемого задержали через несколько суток. Им оказался некий Матлаб Султанов, который признался в убийстве сразу после задержания. Подробности жизни и смерти г-на Гейдарова в сюжете программы "60 минут".