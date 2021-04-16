16 апреля 2021 20:35

Преступный авторитет расстрелян на глазах посетителей фитнес-центра. 60 минут

В Москве прямо в спортзале во время пробежки на тренажере застрелен преступный авторитет Али Гейдаров, проходящий в криминальных сводках под разными кличками. На кадрах камер видео наблюдения видно, как стрелявший спокойно собирается, выходит из здания и садится в автобус. Подозреваемого задержали через несколько суток. Им оказался некий Матлаб Султанов, который признался в убийстве сразу после задержания. Подробности жизни и смерти г-на Гейдарова в сюжете программы "60 минут".
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Скотланд-Ярд назвал смерть соратника и партнера Бориса Березовского убийством. 60 минут
16 апреля 2021
20:49

Скотланд-Ярд назвал смерть соратника и партнера Бориса Березовского убийством. 60 минут

Эфир от 16.04.2021 (18:40) Мошенников и преступников пандемия не пугает. 60 минут
16 апреля 2021
18:40

Эфир от 16.04.2021 (18:40) Мошенников и преступников пандемия не пугает. 60 минут

Собкор РИА Новости: Байден не видит конфликта между деэскалацией и санкциями. 60 минут
16 апреля 2021
16:07

Собкор РИА Новости: Байден не видит конфликта между деэскалацией и санкциями. 60 минут

Джо Байден заявляет о деэскалации, но увеличивает пакет санкций к России. 60 минут
16 апреля 2021
14:54

Джо Байден заявляет о деэскалации, но увеличивает пакет санкций к России. 60 минут

Александр Рар: Байден шокировал ЕС намерением встретиться с Путиным в Европе. 60 минут
16 апреля 2021
14:02

Александр Рар: Байден шокировал ЕС намерением встретиться с Путиным в Европе. 60 минут

Песков: Байден и Путин по-разному смотрят на выстраивание отношений РФ-США. 60 минут
16 апреля 2021
13:28

Песков: Байден и Путин по-разному смотрят на выстраивание отношений РФ-США. 60 минут

Байден призвал к деэскалации ситуации вокруг Донбасса. 60 минут
16 апреля 2021
13:24

Байден призвал к деэскалации ситуации вокруг Донбасса. 60 минут

Эфир от 16.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
16 апреля 2021
12:40

Эфир от 16.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Собкор ВГТРК: миссия ОБСЕ не отреагировала на обстрел жилого квартала Донецка. 60 минут
15 апреля 2021
21:56

Собкор ВГТРК: миссия ОБСЕ не отреагировала на обстрел жилого квартала Донецка. 60 минут

Зеленский заявил о контроле над ситуацией в Донбассе. 60 минут
15 апреля 2021
21:24

Зеленский заявил о контроле над ситуацией в Донбассе. 60 минут