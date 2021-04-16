16 апреля 2021 20:29 Дарья Григорова

Могилы сравняли с землей: захоронения советских солдат в Польше превратили в место для отдыха. Вести в 20:00

Оправдываться за вандализм на государственном уровне и сознательный подлог придется властям Польши после того, как Минобороны России опубликовало на своем сайте документы об освобождении польского города Тшчанка. Архивы свидетельствуют: поляки знали о том, что на месте снесенного четыре года назад мемориала захоронены красноармейцы, мавзолей был официально передан местной администрации, последняя инвентаризация прошла в 2011-м, но, тем не менее, могилы воинов-освободителей сравняли с землей.
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Реставрация завершена: на Измайловский остров вернулся двуглавый орел. Вести в 20:00
16 апреля 2021
21:08

Реставрация завершена: на Измайловский остров вернулся двуглавый орел. Вести в 20:00

В городской клинической больнице имени Филатова врачи сами идут к пациентам. Вести в 20:00
16 апреля 2021
21:05

В городской клинической больнице имени Филатова врачи сами идут к пациентам. Вести в 20:00

Просты как АК-74: Ижевск представил "Ланцет"-камикадзе для спецназа. Вести в 20:00
16 апреля 2021
21:01

Просты как АК-74: Ижевск представил "Ланцет"-камикадзе для спецназа. Вести в 20:00

"Спаситель мира": самая дорогая картина оказалась подделкой. Вести в 20:00
16 апреля 2021
20:50

"Спаситель мира": самая дорогая картина оказалась подделкой. Вести в 20:00

Вирус не ведет переговоры: Меркель вакцинировалась, но призвала к локдауну. Вести в 20:00
16 апреля 2021
20:50

Вирус не ведет переговоры: Меркель вакцинировалась, но призвала к локдауну. Вести в 20:00

Зеленский: Париж не хочет дружить с Киевом так, как тому бы хотелось. Вести в 20:00
16 апреля 2021
20:46

Зеленский: Париж не хочет дружить с Киевом так, как тому бы хотелось. Вести в 20:00

Названы имена американцев, которым запрещается въезд в Россию. Вести в 20:00
16 апреля 2021
20:45

Названы имена американцев, которым запрещается въезд в Россию. Вести в 20:00

Уровень воды за ночь поднялся на несколько метров: пик паводка Хабаровском крае. Вести в 20:00
16 апреля 2021
20:27

Уровень воды за ночь поднялся на несколько метров: пик паводка Хабаровском крае. Вести в 20:00

Произведенной в Белоруссии вакциной "Спутник V" привился министр здравоохранения республики. Вести в 20:00
16 апреля 2021
20:24

Произведенной в Белоруссии вакциной "Спутник V" привился министр здравоохранения республики. Вести в 20:00

В Россию приехали "вакцинные туристы" из Германии. Вести в 20:00
16 апреля 2021
20:18

В Россию приехали "вакцинные туристы" из Германии. Вести в 20:00