Могилы сравняли с землей: захоронения советских солдат в Польше превратили в место для отдыха. Вести в 20:00

Оправдываться за вандализм на государственном уровне и сознательный подлог придется властям Польши после того, как Минобороны России опубликовало на своем сайте документы об освобождении польского города Тшчанка. Архивы свидетельствуют: поляки знали о том, что на месте снесенного четыре года назад мемориала захоронены красноармейцы, мавзолей был официально передан местной администрации, последняя инвентаризация прошла в 2011-м, но, тем не менее, могилы воинов-освободителей сравняли с землей.