16 апреля 2021 21:51 Стас Натанзон

Россия вышлет дипломатов США и Польши и сократит штат американского посольства. 5-я студия

Россия вышлет 10 американских и трех польских дипломатов в качестве ответной меры. Сергей Лавров объявил, что кроме этого Москва поставит вопрос о сокращении штата американского диппредставительства, чтобы сравнять его со штатом российского посольства в США. Также может измениться порядок передвижения дипработников по России. Накануне, вслед за введенными США санкциями, Великобритания и Польша вызывали российских послов. Варшава, объявила о высылке трех дипломатов. С российским послом общался британский Форин-офис, рассказал чрезвычайный и полномочного посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Россия Польша комментарий ответ Станислав Натанзон санкции США
Александр Хинштейн: если декларации Google будут воплощены в жизнь, это хороший показатель. 5-я студия
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21:53

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Погибли 5 детей: трагедия в Свердловской области. 5-я студия
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