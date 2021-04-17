17 апреля 2021 13:12

Итоги недели. Погода 24

Заморозки, ветер и дожди. После аномально теплой погоды в Европейской России начинается похолодание. Какие регионы заполыхали во время жаркого периода? А кого на фоне высокой температуры, наоборот, накрыло волной весеннего половодья? Насколько сильным окажется похолодание и сколько оно продлится? Российские курорты готовы принять туристов. Какая погода прогнозируется в Краснодарском крае и Крыму на майские праздники? Впервые за последние полвека от ледяного щита Антарктиды откололся огромный айсберг. Что обнаружили ученые на морском дне?
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Ученые удивились биоразнообразию подо льдом Антарктиды. Погода 24
17 апреля 2021
13:18

Ученые удивились биоразнообразию подо льдом Антарктиды. Погода 24

Северный флот и РГО готовят новую экспедицию в Арктику. Погода 24
17 апреля 2021
13:17

Северный флот и РГО готовят новую экспедицию в Арктику. Погода 24

Паводковые воды топят Башкирию и другие регионы страны. Погода 24
17 апреля 2021
13:16

Паводковые воды топят Башкирию и другие регионы страны. Погода 24

Курорты Краснодарского края и Крыма готовы принять гостей на майские праздники. Погода 24
17 апреля 2021
13:16

Курорты Краснодарского края и Крыма готовы принять гостей на майские праздники. Погода 24

Заморозки, ветер и дожди собьют температуру в Европейской России. Погода 24
17 апреля 2021
13:15

Заморозки, ветер и дожди собьют температуру в Европейской России. Погода 24

В регионах европейской части России распространено штормовое предупреждение. Погода 24
16 апреля 2021
16:51

В регионах европейской части России распространено штормовое предупреждение. Погода 24

Отсутствие осадков и ветер провоцируют пожары в регионах. Погода 24
16 апреля 2021
10:03

Отсутствие осадков и ветер провоцируют пожары в регионах. Погода 24

Погодный маятник качнулся в обратную сторону. Погода 24
16 апреля 2021
06:50

Погодный маятник качнулся в обратную сторону. Погода 24

В некоторых регионах до сих пор бушуют снегопады. Погода 24
15 апреля 2021
09:56

В некоторых регионах до сих пор бушуют снегопады. Погода 24

В Европейской России начинается похолодание. Погода 24
15 апреля 2021
06:50

В Европейской России начинается похолодание. Погода 24