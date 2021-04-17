Итоги недели. Погода 24

Заморозки, ветер и дожди. После аномально теплой погоды в Европейской России начинается похолодание. Какие регионы заполыхали во время жаркого периода? А кого на фоне высокой температуры, наоборот, накрыло волной весеннего половодья? Насколько сильным окажется похолодание и сколько оно продлится? Российские курорты готовы принять туристов. Какая погода прогнозируется в Краснодарском крае и Крыму на майские праздники? Впервые за последние полвека от ледяного щита Антарктиды откололся огромный айсберг. Что обнаружили ученые на морском дне?