Запад во внутренних делах Путина нашел новую тему для громких расследований. Москва. Кремль. Путин

Международная тематика на этой неделе звучала громко, но это не значит, что президент отвлекался от вопросов внутренней повестки. Во-первых, Владимир Путин вместе с Михаилом Мишустиным посетил новый Координационный центр правительства. Во-вторых, президент провел совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив. Тема – социальные вопросы. Западные агентства даже во всем этом нашли новую тему для своих "громких" расследований – якобы президент и правительство работают в бункере. Подробности в сюжете телеканала "Россия 1".