18 апреля 2021 17:44 Павел Зарубин

Прошлое и будущее космонавтики: визит Путина в Энгельс. Москва. Кремль. Путин

Неделя началась празднично – День космонавтики и 60-летие полета Юрия Гагарина. Президент 12 апреля побывал в городе Энгельс Саратовской области. Там Гагарин приземлился после первого в истории человечества полета в космос. Сейчас на месте приземления заложен парк, посажена кедровая аллея. Аэропорт Саратова теперь носит имя первого космонавта. Впрочем, во время визита в Энгельс говорили не только об истории, но и о будущем космонавтики. Подробности в сюжете телеканала "Россия 1".
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