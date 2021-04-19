Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым

В российско-американских отношениях на минувшей неделе, по мнению ряда экспертов, произошли определенные подвижки. После введения очередной порции санкции против России, Джо Байден лично попытался объясниться по поводу агрессивных шагов США. Примечательно, что ранее, подобные объяснения исходили, как правило, от чиновников более низкого ранга. В этот раз сам президент вышел и пояснил свои действия. Как отметил в своем выступлении в Белом доме Джо Байден, в целях сохранения мировой безопасности Россия и США, несмотря на все разногласия, должные находиться в диалоге. Тему обсуждают эксперты в студии "Вечера с Владимиром Соловьевым".