19 апреля 2021 08:25

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым

В российско-американских отношениях на минувшей неделе, по мнению ряда экспертов, произошли определенные подвижки. После введения очередной порции санкции против России, Джо Байден лично попытался объясниться по поводу агрессивных шагов США. Примечательно, что ранее, подобные объяснения исходили, как правило, от чиновников более низкого ранга. В этот раз сам президент вышел и пояснил свои действия. Как отметил в своем выступлении в Белом доме Джо Байден, в целях сохранения мировой безопасности Россия и США, несмотря на все разногласия, должные находиться в диалоге. Тему обсуждают эксперты в студии "Вечера с Владимиром Соловьевым".
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Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
03:25

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:44

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
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Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым

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Запад нагнетает истерию, чтобы скрыть собственные проблемы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 18.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
18 апреля 2021
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Эфир от 18.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мирошник: политика Украины в отношении Донбасса – абсолютный блеф. Вечер с Владимиром Соловьевым
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16 апреля 2021
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Байден попытался объясниться после недружественного шага США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Карен Шахназаров: санкциями Россию задушить невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым
16 апреля 2021
02:40

Карен Шахназаров: санкциями Россию задушить невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: противники России откатываются к испытанным методам. Вечер с Владимиром Соловьевым
16 апреля 2021
01:25

Политолог: противники России откатываются к испытанным методам. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 15.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
15 апреля 2021
23:35

Эфир от 15.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым