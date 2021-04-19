19 апреля 2021 08:51

Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина обещанной от Запада поддержки в противостоянии с Россией не получила. Никто из подстрекателей к вооруженному конфликту не собирается воевать на стороне ВСУ. Поэтому Зеленский, стянувший войска к границам с Донбассом, теперь находится в состоянии паники и растерянности. Он не знает, что делать дальше. В итоге Украина в конфликте с Донбассом откатилась на исходные позиции, ухудшив свое положение. При этом Россия оставляет за собой право решать, как и когда защищать своих граждан, проживающих на территории республик. Ситуацию на Украине обсуждают гости программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
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Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
09:51

Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
08:25

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
03:25

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:44

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:02

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым

Запад нагнетает истерию, чтобы скрыть собственные проблемы. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
01:53

Запад нагнетает истерию, чтобы скрыть собственные проблемы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 18.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
18 апреля 2021
23:44

Эфир от 18.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мирошник: политика Украины в отношении Донбасса – абсолютный блеф. Вечер с Владимиром Соловьевым
16 апреля 2021
11:19

Мирошник: политика Украины в отношении Донбасса – абсолютный блеф. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден попытался объясниться после недружественного шага США. Вечер с Владимиром Соловьевым
16 апреля 2021
10:36

Байден попытался объясниться после недружественного шага США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Карен Шахназаров: санкциями Россию задушить невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым
16 апреля 2021
02:40

Карен Шахназаров: санкциями Россию задушить невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым