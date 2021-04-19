Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина обещанной от Запада поддержки в противостоянии с Россией не получила. Никто из подстрекателей к вооруженному конфликту не собирается воевать на стороне ВСУ. Поэтому Зеленский, стянувший войска к границам с Донбассом, теперь находится в состоянии паники и растерянности. Он не знает, что делать дальше. В итоге Украина в конфликте с Донбассом откатилась на исходные позиции, ухудшив свое положение. При этом Россия оставляет за собой право решать, как и когда защищать своих граждан, проживающих на территории республик. Ситуацию на Украине обсуждают гости программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".