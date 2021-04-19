Эксперт: Зеленский надеется на отсутствие исторической памяти у украинцев. Вечер с Владимиром Соловьевым

Президент Украины Владимир Зеленский, утвердивший новую стратегию военной безопасности страны, отдельно напомнил о некоей традиции партизанской войны. При этом он конкретно не указал, какое именно партизанское движение имеет ввиду: бандеровское и Шухевича или Ковпака? Как известно, они в годы Великой Отечественной воевали друг против друга. "Зеленскому надо определиться, на чьей он стороне, а не спекулировать на безграмотности украинской молодежи, не знающей истории", – считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. На самом деле, надежны на партизанскую войну у Украины быть не должно, а для этого России необходимо проводить определенную работу с населением юго-востока Незалежной, отметил эксперт в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".