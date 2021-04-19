19 апреля 2021 10:52

Эксперт: Зеленский надеется на отсутствие исторической памяти у украинцев. Вечер с Владимиром Соловьевым

Президент Украины Владимир Зеленский, утвердивший новую стратегию военной безопасности страны, отдельно напомнил о некоей традиции партизанской войны. При этом он конкретно не указал, какое именно партизанское движение имеет ввиду: бандеровское и Шухевича или Ковпака? Как известно, они в годы Великой Отечественной воевали друг против друга. "Зеленскому надо определиться, на чьей он стороне, а не спекулировать на безграмотности украинской молодежи, не знающей истории", – считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. На самом деле, надежны на партизанскую войну у Украины быть не должно, а для этого России необходимо проводить определенную работу с населением юго-востока Незалежной, отметил эксперт в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
общество политика передача программа безопасность Украина дискуссия партизан Владимир Зеленский телеведущий Владимир Соловьев бандеровцы телешоу шоу ток-шоу популярное
Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
09:51

Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
08:51

Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
08:25

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
03:25

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:44

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:02

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым

Запад нагнетает истерию, чтобы скрыть собственные проблемы. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
01:53

Запад нагнетает истерию, чтобы скрыть собственные проблемы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 18.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
18 апреля 2021
23:44

Эфир от 18.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Мирошник: политика Украины в отношении Донбасса – абсолютный блеф. Вечер с Владимиром Соловьевым
16 апреля 2021
11:19

Мирошник: политика Украины в отношении Донбасса – абсолютный блеф. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден попытался объясниться после недружественного шага США. Вечер с Владимиром Соловьевым
16 апреля 2021
10:36

Байден попытался объясниться после недружественного шага США. Вечер с Владимиром Соловьевым