19 апреля 2021 11:00

Эфир от 19.04.2021 (11:00). Вести

В Сибирь и на Дальний Восток вернулась зима. В Рязанской области дороги залиты водой. Жители Сахалина приходят в себя после землетрясения. Российские фигуристы возвращаются домой из Японии, после победы на командном чемпионате мира. Покинуть Россию до конца дня: требование к двадцати чешским дипломатам. Ответ на высылку сотрудников посольства РФ в Праге. Крупная железнодорожная катастрофа в Египте. Предолимпийские антирекорды: суточный прирост заболеваемости коронавирусом увеличился втрое. Трагедия в Якутии. На машины с людьми сошла лавина. Экстренная посадка самолета на воду: инцидент на авиашоу во Флориде.
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Эфир от 19.04.2021 (09:00). Вести
19 апреля 2021
09:00

Эфир от 19.04.2021 (09:00). Вести

Паводок в Новосибирской области: бурный поток отрезал от мира десятки домов. Вести
18 апреля 2021
13:54

Паводок в Новосибирской области: бурный поток отрезал от мира десятки домов. Вести

Красноярские леса контролируются беспилотниками и камерами. Вести
17 апреля 2021
18:21

Красноярские леса контролируются беспилотниками и камерами. Вести

Екатеринбург готовится к "Универсиаде-2023" и саммиту "СпортАккорд". Вести
17 апреля 2021
16:17

Екатеринбург готовится к "Универсиаде-2023" и саммиту "СпортАккорд". Вести

На Алтае резко выросло количество случаев дистанционного мошенничества. Вести
17 апреля 2021
12:27

На Алтае резко выросло количество случаев дистанционного мошенничества. Вести

Оперштаб зафиксировал максимальный с 20 марта прирост зараженных. Вести
17 апреля 2021
11:37

Оперштаб зафиксировал максимальный с 20 марта прирост зараженных. Вести

В Забайкалье стартовал ремонт пяти участков важной региональной трассы. Вести
17 апреля 2021
11:07

В Забайкалье стартовал ремонт пяти участков важной региональной трассы. Вести

Эфир от 17.04.2021 (11:00). Вести
17 апреля 2021
11:00

Эфир от 17.04.2021 (11:00). Вести

В Калуге открывают вторую очередь Музея истории космонавтики. Вести
17 апреля 2021
09:26

В Калуге открывают вторую очередь Музея истории космонавтики. Вести

Эфир от 17.04.2021 (08:00). Вести
17 апреля 2021
08:00

Эфир от 17.04.2021 (08:00). Вести