Эфир от 19.04.2021 (11:00). Вести

В Сибирь и на Дальний Восток вернулась зима. В Рязанской области дороги залиты водой. Жители Сахалина приходят в себя после землетрясения. Российские фигуристы возвращаются домой из Японии, после победы на командном чемпионате мира. Покинуть Россию до конца дня: требование к двадцати чешским дипломатам. Ответ на высылку сотрудников посольства РФ в Праге. Крупная железнодорожная катастрофа в Египте. Предолимпийские антирекорды: суточный прирост заболеваемости коронавирусом увеличился втрое. Трагедия в Якутии. На машины с людьми сошла лавина. Экстренная посадка самолета на воду: инцидент на авиашоу во Флориде.