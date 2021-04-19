Париж не внял требованию Киева о незамедлительном членстве Украины в НАТО. 60 минут

Требования незамедлительного принятия Украины в НАТО, которые выдвигает президент Владимир Зеленский, прибывший в столицу Франции для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, явно не понравились Парижу. Решать за Украину ее внутренние проблемы в Европе никто не хочет. По итогам переговоров, которые в режиме частично, в режиме видеосвязи, прошли с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, на встречу с журналистами Зеленский отправился в одиночестве. Один из наблюдателей в Киеве уже назвал это плохим сигналом. Сюжет об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".