19 апреля 2021 18:40

Эфир от 19.04.2021 (18:40). Европа чертит вокруг России новые красные линии. 60 минут

Чехия призвала Великобританию, своих союзников по НАТО и весь цивилизованный мир последовать ее примеру и выслать российских дипломатов. То есть по мнению официальной Прага русским не место в цивилизованном мире. 62 человека, дипломаты и члены их семей покинули Чехию. За минувшие выходные Зеленский встретился с Макроном в Париже. В итоге Франция заявила о готовности продавать ВСУ летальное оружие, а также рисовать новые красные линии, переступив которые Россию ожидают новые санкции. Об этом и других темах в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Лавров: на санкции и высылки дипломатов Россия будет отвечать зеркально. 60 минут
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Автоблогеры подвергают риску жизни десятков участников дорожного движения. 60 минут