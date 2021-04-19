Эфир от 19.04.2021 (18:40). Европа чертит вокруг России новые красные линии. 60 минут

Чехия призвала Великобританию, своих союзников по НАТО и весь цивилизованный мир последовать ее примеру и выслать российских дипломатов. То есть по мнению официальной Прага русским не место в цивилизованном мире. 62 человека, дипломаты и члены их семей покинули Чехию. За минувшие выходные Зеленский встретился с Макроном в Париже. В итоге Франция заявила о готовности продавать ВСУ летальное оружие, а также рисовать новые красные линии, переступив которые Россию ожидают новые санкции. Об этом и других темах в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".