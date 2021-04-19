Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм. 60 минут

Все события, которые происходили вокруг заговора против белорусского президента Александра Лукашенко носят далеко не случайный характер. Как отметил в эфире программы "60 минут" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, с профессиональной точки зрения все этапы этой операции излагаются четко и последовательно. Как следует из оперативной видеосъемки ФСБ России, заговорщики совершенно ясно ставят задачи и раскрывают ключевые элементы ее реализации. Главный результат, о котором говорят инициаторы заговора, это ликвидация Александра Лукашенко во время парада 9 мая. "Это заявка на политическое убийство лидера суверенного государства. И в этой ситуации попытка ликвидации Александра Лукашенко должна трактоваться как международный терроризм", – уверен Игорь Коротченко.