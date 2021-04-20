Эксперт из Белоруссии о легендах вокруг покушения на Лукашенко. Вечер с Владимиром Соловьевым

Директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", обсуждая новость номер один в Белоруссии – покушение на Лукашенко, отметил, что в стране на сегодняшний день ситуация спокойная. При этом он рискнул предположить, что генералы и некие партизаны, якобы замешанные в деле, – это часть легенды, созданной для выманивания на территорию союзного государства одного из зачинщиков госпереворота Юрия Зенковича. Г-н Шпаковский напомнил, что на территории Белоруссии уже прошли три задержания оппозиционных вооруженных групп, получавших оружие на Украине. Поэтому угроза существует, но в целом за последний год в стране обстановка существенно оздоровилась, подытожил эксперт.