20 апреля 2021 09:58

Эксперт из Белоруссии о легендах вокруг покушения на Лукашенко. Вечер с Владимиром Соловьевым

Директор белорусского аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", обсуждая новость номер один в Белоруссии – покушение на Лукашенко, отметил, что в стране на сегодняшний день ситуация спокойная. При этом он рискнул предположить, что генералы и некие партизаны, якобы замешанные в деле, – это часть легенды, созданной для выманивания на территорию союзного государства одного из зачинщиков госпереворота Юрия Зенковича. Г-н Шпаковский напомнил, что на территории Белоруссии уже прошли три задержания оппозиционных вооруженных групп, получавших оружие на Украине. Поэтому угроза существует, но в целом за последний год в стране обстановка существенно оздоровилась, подытожил эксперт.
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Политолог: отсутствие исторического опыта "выживания" может погубить США. Вечер с Владимиром Соловьевым
20 апреля 2021
10:21

Политолог: отсутствие исторического опыта "выживания" может погубить США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: заседания "нормандского формата" никакого эффекта не дают. Вечер с Владимиром Соловьевым
20 апреля 2021
05:41

Эксперт: заседания "нормандского формата" никакого эффекта не дают. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 19.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
23:35

Эфир от 19.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский надеется на отсутствие исторической памяти у украинцев. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
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Эксперт: Зеленский надеется на отсутствие исторической памяти у украинцев. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
09:51

Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
08:51

Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
08:25

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
03:25

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:44

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:02

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым