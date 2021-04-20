Эфир от 20.04.2021 (12:40) По горячим следам. 60 минут

Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию и оправляется в Вашингтон. Как сообщили в Госдепартаменте США, он улетает на родину для общения с семьей и консультаций. Салливан, однако, уезжает не по своей воле. К России он буквально прикипел и уже дважды отказывался следовать рекомендациям МИД РФ, видимо, добиваясь того, чтобы его официально выгнали по всей форме, признав персоной нон грата. Об этом и других горящих новостях – в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".