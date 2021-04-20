20 апреля 2021 12:40

Эфир от 20.04.2021 (12:40) По горячим следам. 60 минут

Посол США в Москве Джон Салливан покидает Россию и оправляется в Вашингтон. Как сообщили в Госдепартаменте США, он улетает на родину для общения с семьей и консультаций. Салливан, однако, уезжает не по своей воле. К России он буквально прикипел и уже дважды отказывался следовать рекомендациям МИД РФ, видимо, добиваясь того, чтобы его официально выгнали по всей форме, признав персоной нон грата. Об этом и других горящих новостях – в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Депутат Рады: в реализации Минских соглашений необходимо проявить мудрость. 60 минут
19 апреля 2021
21:22

Депутат Рады: в реализации Минских соглашений необходимо проявить мудрость. 60 минут

Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм. 60 минут
19 апреля 2021
20:35

Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм. 60 минут

Эксперт из РБ ожидает более серьезных попыток свержения власти в Белоруссии. 60 минут
19 апреля 2021
19:27

Эксперт из РБ ожидает более серьезных попыток свержения власти в Белоруссии. 60 минут

Акция чешских националистов у посольства РФ в Праге. 60 минут
19 апреля 2021
19:18

Акция чешских националистов у посольства РФ в Праге. 60 минут

Чешские дипломаты покидают Москву. 60 минут
19 апреля 2021
19:12

Чешские дипломаты покидают Москву. 60 минут

На Украине находятся свыше 160 военнослужащих США – официально. 60 минут
19 апреля 2021
18:47

На Украине находятся свыше 160 военнослужащих США – официально. 60 минут

Эфир от 19.04.2021 (18:40). Европа чертит вокруг России новые красные линии. 60 минут
19 апреля 2021
18:40

Эфир от 19.04.2021 (18:40). Европа чертит вокруг России новые красные линии. 60 минут

Париж не внял требованию Киева о незамедлительном членстве Украины в НАТО. 60 минут
19 апреля 2021
15:56

Париж не внял требованию Киева о незамедлительном членстве Украины в НАТО. 60 минут

Лавров: на санкции и высылки дипломатов Россия будет отвечать зеркально. 60 минут
19 апреля 2021
15:15

Лавров: на санкции и высылки дипломатов Россия будет отвечать зеркально. 60 минут

Чехия подозревает спецслужбы России в диверсии на складе боеприпасов. 60 минут
19 апреля 2021
14:59

Чехия подозревает спецслужбы России в диверсии на складе боеприпасов. 60 минут