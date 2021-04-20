США ставят возможность новых санкций в зависимость от состояния Навального. 60 минут

Официальные лица Белого дома заявляют, что состояние Алексея Навального является предметом их пристального внимания. Пресс-секретарь администрации Байдена сообщила, что США продолжают общение с руководством России по дипломатическим каналам. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об ответственности российских властей, но не стал публично раскрывать меры, на которые пойдут Соединенные Штаты в случае гибели Навального. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".