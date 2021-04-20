20 апреля 2021 14:41

США ставят возможность новых санкций в зависимость от состояния Навального. 60 минут

Официальные лица Белого дома заявляют, что состояние Алексея Навального является предметом их пристального внимания. Пресс-секретарь администрации Байдена сообщила, что США продолжают общение с руководством России по дипломатическим каналам. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об ответственности российских властей, но не стал публично раскрывать меры, на которые пойдут Соединенные Штаты в случае гибели Навального. Сюжет показан в эфире программы "60 минут".
общество политика программа гибель Евгений Попов Белый дом Джен Псаки Алексей Навальный США/Америка Ольга Скабеева санкции
Эфир от 20.04.2021 (12:40) По горячим следам. 60 минут
20 апреля 2021
12:40

Эфир от 20.04.2021 (12:40) По горячим следам. 60 минут

Депутат Рады: в реализации Минских соглашений необходимо проявить мудрость. 60 минут
19 апреля 2021
21:22

Депутат Рады: в реализации Минских соглашений необходимо проявить мудрость. 60 минут

Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм. 60 минут
19 апреля 2021
20:35

Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм. 60 минут

Эксперт из РБ ожидает более серьезных попыток свержения власти в Белоруссии. 60 минут
19 апреля 2021
19:27

Эксперт из РБ ожидает более серьезных попыток свержения власти в Белоруссии. 60 минут

Акция чешских националистов у посольства РФ в Праге. 60 минут
19 апреля 2021
19:18

Акция чешских националистов у посольства РФ в Праге. 60 минут

Чешские дипломаты покидают Москву. 60 минут
19 апреля 2021
19:12

Чешские дипломаты покидают Москву. 60 минут

На Украине находятся свыше 160 военнослужащих США – официально. 60 минут
19 апреля 2021
18:47

На Украине находятся свыше 160 военнослужащих США – официально. 60 минут

Эфир от 19.04.2021 (18:40). Европа чертит вокруг России новые красные линии. 60 минут
19 апреля 2021
18:40

Эфир от 19.04.2021 (18:40). Европа чертит вокруг России новые красные линии. 60 минут

Париж не внял требованию Киева о незамедлительном членстве Украины в НАТО. 60 минут
19 апреля 2021
15:56

Париж не внял требованию Киева о незамедлительном членстве Украины в НАТО. 60 минут

Лавров: на санкции и высылки дипломатов Россия будет отвечать зеркально. 60 минут
19 апреля 2021
15:15

Лавров: на санкции и высылки дипломатов Россия будет отвечать зеркально. 60 минут