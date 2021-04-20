20 апреля 2021 16:54

В поголовной коррупции на Украине США обвиняет Россию. 60 минут

Первое, что нужно Украине, если она хочет стать сильной, стабильной и суверенной страной, это победить поголовную коррупцию. Как заявила кандидат на пост заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, Соединенные Штаты уже приложили большое количество усилий для этого, но коррупция – это инструмент, который использует Кремль, чтобы разъедать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому, уверена г-жа Нуланд в интересах Украины и США вместе работать над этими проблемами: поддержка Конгресса США важно, но они и сами должны предпринять определенные шаги. Это заявление показано в эфире программы "60 минут".
общество политика Россия программа борьба коррупция Украина Евгений Попов обвинение США/Америка Ольга Скабеева
Песков: поведение Праги диктуется ее старшим партнером из-за океана. 60 минут
20 апреля 2021
16:29

Песков: поведение Праги диктуется ее старшим партнером из-за океана. 60 минут

Александр Рар: Меркель хочет сохранить конструктивные отношения с Россией. 60 минут
20 апреля 2021
16:03

Александр Рар: Меркель хочет сохранить конструктивные отношения с Россией. 60 минут

Собкор агентства "Спутник в Чехии": власти страны затеяли нечистую игру. 60 минут
20 апреля 2021
15:42

Собкор агентства "Спутник в Чехии": власти страны затеяли нечистую игру. 60 минут

США ставят возможность новых санкций в зависимость от состояния Навального. 60 минут
20 апреля 2021
14:41

США ставят возможность новых санкций в зависимость от состояния Навального. 60 минут

Меркель о политической борьбе вокруг "Северного потока-2". 60 минут
20 апреля 2021
13:37

Меркель о политической борьбе вокруг "Северного потока-2". 60 минут

Эфир от 20.04.2021 (12:40) По горячим следам. 60 минут
20 апреля 2021
12:40

Эфир от 20.04.2021 (12:40) По горячим следам. 60 минут

Депутат Рады: в реализации Минских соглашений необходимо проявить мудрость. 60 минут
19 апреля 2021
21:22

Депутат Рады: в реализации Минских соглашений необходимо проявить мудрость. 60 минут

Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм. 60 минут
19 апреля 2021
20:35

Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм. 60 минут

Эксперт из РБ ожидает более серьезных попыток свержения власти в Белоруссии. 60 минут
19 апреля 2021
19:27

Эксперт из РБ ожидает более серьезных попыток свержения власти в Белоруссии. 60 минут

Акция чешских националистов у посольства РФ в Праге. 60 минут
19 апреля 2021
19:18

Акция чешских националистов у посольства РФ в Праге. 60 минут