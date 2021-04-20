В поголовной коррупции на Украине США обвиняет Россию. 60 минут

Первое, что нужно Украине, если она хочет стать сильной, стабильной и суверенной страной, это победить поголовную коррупцию. Как заявила кандидат на пост заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, Соединенные Штаты уже приложили большое количество усилий для этого, но коррупция – это инструмент, который использует Кремль, чтобы разъедать Украину изнутри и подкупать чиновников. Поэтому, уверена г-жа Нуланд в интересах Украины и США вместе работать над этими проблемами: поддержка Конгресса США важно, но они и сами должны предпринять определенные шаги. Это заявление показано в эфире программы "60 минут".