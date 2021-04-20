20 апреля 2021 17:00

Эфир от 20.04.2021 (17:00). Вести

Дом в Нижегородской области, где взорвался газ, восстановлению не подлежит. Всем жильцам областные власти обещают оказать материальную помощь и предоставить другое жилье. Сам взрыв был такой силы, что обрушил квартиры сразу 2-х этажей. Погиб трехмесячный ребенок. Еще двое детей в больнице. Всего же пострадало 8 человек. Выяснилось, что люди жаловались на запах газа за несколько часов до трагедии, и даже вызывали аварийную бригаду. Задержаны двое сотрудников газовой службы, которые обслуживали этот дом. В Москве начинается ливень. Причем такой, какого не было 70 лет. Дождь будет идти сутки, выпадет до половины месячной нормы осадков. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.
взрыв Вести газ ливень выпуски "Вестей" Москва
Пожар у Лахта Центра: в районе здания горят камыши. Вести
20 апреля 2021
17:11

Пожар у Лахта Центра: в районе здания горят камыши. Вести

Великое переселение краснокнижных кошек: дальневосточным леопардам стало тесно в Приморье. Вести
20 апреля 2021
17:05

Великое переселение краснокнижных кошек: дальневосточным леопардам стало тесно в Приморье. Вести

Первая репетиция Парада Победы состоялась в Йошкар-Оле. Вести
20 апреля 2021
16:58

Первая репетиция Парада Победы состоялась в Йошкар-Оле. Вести

Медицина на колесах: мобильные поликлиники едут в отдаленные села Белгородской области. Вести
20 апреля 2021
16:43

Медицина на колесах: мобильные поликлиники едут в отдаленные села Белгородской области. Вести

На территории Тамбовской области ждут усиления ветра. Вести
20 апреля 2021
16:39

На территории Тамбовской области ждут усиления ветра. Вести

"От сердца к сердцу": в Тамбове росгвардейцы сдают кровь в национальный День донора. Вести
20 апреля 2021
16:32

"От сердца к сердцу": в Тамбове росгвардейцы сдают кровь в национальный День донора. Вести

В Тамбовской области провели акцию "Сад Памяти". Вести
20 апреля 2021
16:29

В Тамбовской области провели акцию "Сад Памяти". Вести

Два отечественных автомобиля столкнулись в Тамбовской области. Вести
20 апреля 2021
16:27

Два отечественных автомобиля столкнулись в Тамбовской области. Вести

Известные бренды по сходной цене: контрафакт из Котовска. Вести
20 апреля 2021
16:22

Известные бренды по сходной цене: контрафакт из Котовска. Вести

Школьники написали ветеранам "Письма Победы". Вести
20 апреля 2021
16:20

Школьники написали ветеранам "Письма Победы". Вести