Эфир от 20.04.2021 (17:00). Вести

Дом в Нижегородской области, где взорвался газ, восстановлению не подлежит. Всем жильцам областные власти обещают оказать материальную помощь и предоставить другое жилье. Сам взрыв был такой силы, что обрушил квартиры сразу 2-х этажей. Погиб трехмесячный ребенок. Еще двое детей в больнице. Всего же пострадало 8 человек. Выяснилось, что люди жаловались на запах газа за несколько часов до трагедии, и даже вызывали аварийную бригаду. Задержаны двое сотрудников газовой службы, которые обслуживали этот дом. В Москве начинается ливень. Причем такой, какого не было 70 лет. Дождь будет идти сутки, выпадет до половины месячной нормы осадков. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.