Депутат ПАСЕ от Украины нарушил правила приличия и лишился права голоса. 60 минут

Депутат Верховной рады и член Парламентской ассамблеи Совета Европы от Украины г-н Гончаренко в нарушение всех правил поведения в зале заседания развернул флаг своей страны. Он сразу получил замечание от председательствующего Хендрика Дамса о недопустимости таких жестов в Ассамблее. Но парламентарий не остановился, убеждая собравшихся, что это флаг военных, которые сражаются за свободу. Под недоуменные восклицания председателя украинскому депутату отключили микрофон, а выкрики с места вынудили председателя попросить г-на Гончаренко покинуть зал.