Эфир от 20.04.2021 (19:00). Факты

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Президент РФ поздравил его с избранием на пост Первого секретаря ЦК кубинской компартии. Также российский президент поздравил Бермудеса с Днем рождения кубинского лидера и передал дружеский привет Раулю Кастро. Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства и подчеркнули важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической сфере и других областях. Условились активизировать российско-кубинский диалог.