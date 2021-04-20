20 апреля 2021 20:01

Эфир от 20.04.2021 (19:00). Факты

Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Президент РФ поздравил его с избранием на пост Первого секретаря ЦК кубинской компартии. Также российский президент поздравил Бермудеса с Днем рождения кубинского лидера и передал дружеский привет Раулю Кастро. Лидеры двух стран подтвердили обоюдный настрой на всестороннее укрепление стратегического партнерства и подчеркнули важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической сфере и других областях. Условились активизировать российско-кубинский диалог.
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Чехия допустила высылку всех российских дипломатов. Факты
20 апреля 2021
20:21

Чехия допустила высылку всех российских дипломатов. Факты

Переизбранный на шестой срок глава Чада умер на передовой. Факты
20 апреля 2021
19:58

Переизбранный на шестой срок глава Чада умер на передовой. Факты

Взрыв газа под Нижним Новгородом: ребенок погиб, двое взрослых ранены. Факты
19 апреля 2021
22:28

Взрыв газа под Нижним Новгородом: ребенок погиб, двое взрослых ранены. Факты

Владимир Путин назвал главные темы своего Послания парламенту. Факты
19 апреля 2021
22:01

Владимир Путин назвал главные темы своего Послания парламенту. Факты

Эфир от 19.04.2021 (22:00). Факты
19 апреля 2021
22:00

Эфир от 19.04.2021 (22:00). Факты

Власти Праги потребовали у российского посольства вернуть землю. Факты
19 апреля 2021
19:06

Власти Праги потребовали у российского посольства вернуть землю. Факты

Эфир от 19.04.2021 (19:00). Факты
19 апреля 2021
19:00

Эфир от 19.04.2021 (19:00). Факты

Кастро покидает пост руководителя Компартии Кубы. Факты
16 апреля 2021
22:16

Кастро покидает пост руководителя Компартии Кубы. Факты

Эфир от 16.04.2021 (22:00). Факты
16 апреля 2021
22:00

Эфир от 16.04.2021 (22:00). Факты

Польша высылает российских дипломатов. Факты
15 апреля 2021
22:27

Польша высылает российских дипломатов. Факты