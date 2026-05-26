Праздник "Алые паруса 2026" в Санкт-Петербурге: дата, расписание и где смотреть шоу

Ежегодное мероприятие "Алые паруса" входит в число самых узнаваемых праздников Санкт-Петербурга и считается центральным событием периода белых ночей. В конце июня выпускники школ традиционно собираются на площади, чтобы отметить завершение учебного года и стать свидетелями прохода по Неве легендарного брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного фейерверка. Собрали ключевую информацию о времени начала шоу, оптимальных точках для наблюдения за парусником и салютом, наличии официальных билетов, а также о том, какие места для просмотра праздника считаются наиболее удачными.

Когда и где пройдут “Алые паруса” в 2026 году

Губернатор города Александр Беглов в своих официальных аккаунтах сообщил, что подготовка к "Алым парусам-2026" уже стартовала, а предварительная дата назначена на 27 июня. Ключевые события развернутся на Дворцовой площади и в акватории Невы.

Исторически в прошлые годы фестиваль проводился в интервале с 18 по 25 июня — именно на этот период приходятся выпускные вечера в большинстве школ России. Исключением является 22 июня: в день памяти начала Великой Отечественной войны шоу не организуют.

История праздника "Алые паруса"

Праздник выпускников впервые прошел в Ленинграде в 1968 году. Мероприятие быстро приобрело статус городской традиции, символизирующей окончание школы. Идейной основой стала романтическая повесть Александра Грина "Алые паруса", где парусник с алыми парусами олицетворяет осуществление мечты.

В современной версии праздника роль символического корабля выполняет бриг “Россия”. Это судно проходит по акватории в ночное время в сопровождении светового и пиротехнического шоу.

В 1990-е годы традиция была прервана. Возобновление состоялось в 2005 году. С тех пор “Алые паруса” ежегодно проводятся в центре Санкт-Петербурга и считаются одним из крупнейших публичных мероприятий России, посвященных выпускникам школ.

На сегодняшний день "Алые паруса" являются официальным общегородским событием, которое организуется при поддержке городских властей и транслируется федеральными каналами.

Программа "Алых парусов 2026"

Праздничная ночь в Санкт-Петербурге традиционно объединяет два крупных блока: концертную программу на Дворцовой площади и водно-пиротехническое представление на акватории реки Невы. Финальным аккордом становится проход парусного судна под алыми парусами, а также массовый фейерверк и салют. Шоу на воде, как правило, стартует около 00:40 — этот временной интервал соответствует наиболее низкому уровню естественной освещенности в период белых ночей (конец июня).

Основные события праздничной ночи

Ключевые этапы мероприятия включают:

Открытие площадки, сбор гостей.

Официальная часть: приветственные обращения Президента Российской Федерации и губернатора Санкт-Петербурга.

Концерт: выступления приглашенных артистов.

Переход выпускников: организованное перемещение зрителей на Дворцовую набережную для обзора водного шоу.

Пиротехническое шоу — свето-огневое представление на Неве, включая проход парусника с алыми парусами.

Завершающий концертный блок — продолжение выступлений после окончания фейерверков.

В 2025 году основной идеей фестиваля был объявлен "триумф добра над злом". Тема "Алых парусов" в 2026 году пока что официально не раскрыта.

Расписание мероприятия

Ниже приведена хронология событий, характерная для "Алых парусов" (время указано местное, Санкт-Петербург):

20:00 — начало допуска зрителей.

22:00 – 22:10 — выступления официальных лиц: Президент РФ и губернатор Санкт-Петербурга.

22:10 – 00:30 — основной концерт.

00:40 — переход выпускников с площади на Дворцовую набережную.

00:40 – 01:30 — фейерверк-шоу в акватории реки Невы и финальный проход галиота с алыми парусами.

01:40 – 04:00 — продолжение концерта.

Представленная временная сетка является традиционной для последних лет. Точное расписание на 2026 год организаторы публикуют ближе к дате проведения праздника.

Как попасть на праздник Алые паруса

Билеты и приглашения для выпускников

Один из наиболее частых вопросов среди зрителей — стоимость билетов и возможность приобретения входа для туристов. Официально билетная продажа на мероприятие не предусмотрена. Пригласительные документы распространяются исключительно среди трех категорий участников: выпускников школ, их родителей (или законных представителей) и педагогического состава.

Важно учитывать: любые предложения о покупке билета на праздник исходят от мошенников. Дизайн приглашений ежегодно обновляется, а сам бланк оснащен многоуровневой защитой от подделки. Попасть по приглашению, приобретенному “с рук”, невозможно.

Можно ли попасть на праздник туристам и жителям города

Для туристов, специально приезжающих в Санкт-Петербург в период проведения праздника, а также для горожан, не входящих в число выпускников, вход на Дворцовую площадь официально закрыт. Однако это не означает полного отсутствия возможности увидеть шоу.

Пиротехническую и водную часть праздника (проход брига под алыми парусами, фейерверки, световое представление на Неве) можно наблюдать с других точек городской набережной — например, с Адмиралтейской, Английской или Петроградской набережных, а также с мостов через Неву. Часть этих зон остается общедоступной, хотя зрителей там бывает много.

Кроме того, прямая трансляция традиционно ведется на федеральных телеканалах и в официальных интернет-ресурсах города. Таким образом, туристы и жители могут выбрать один из альтернативных способов просмотра без пригласительного билета.

Где лучше смотреть представление

Для зрителей, которые не имеют пригласительных на Дворцовую площадь, существует несколько общедоступных локаций, откуда хорошо виден проход парусника, пиротехнические эффекты и фейерверки. Ниже приведен список проверенных мест с хорошим обзором акватории Невы.

Биржевой мост — одна из наиболее удачных точек для наблюдения за появлением брига “Россия” (или галиота с алыми парусами). С моста открывается панорамный вид на стрелку Васильевского острова и основную зону водного шоу.

Адмиралтейская набережная удобна для просмотра салюта и движения судна. Расположена вблизи Дворцовой набережной, но остается доступной для не приглашенных зрителей.

Университетская набережная проходит вдоль Васильевского острова, напротив Зимнего дворца. Позволяет видеть водное представление практически с фронтальной точки.

Английская набережная — более протяженный участок, где обычно меньше локальной толчеи по сравнению с мостами, однако вид на ключевые моменты шоу сохраняется.

Петровская набережная отличается менее плотным скоплением зрителей, хотя в часы перед началом шоу (после 22:00) людей здесь также много. Обзор акватории остается достойным.

Важный совет: все перечисленные локации заполняются за несколько часов до кульминации (00:40). Рекомендуется занимать места не позднее 21:00–22:00.

Репетиции "Алых парусов"

Для зрителей, которые не смогут попасть на официальное мероприятие или наблюдать его с общедоступных набережных в ночь праздника, существует еще одна возможность — посещение генеральной репетиции прохода судов по Неве. В отличие от основного шоу, репетиция проходит без фейерверков и масштабной пиротехники, однако позволяет бесплатно и в более спокойной обстановке рассмотреть бриг “Россия” с алыми парусами.

Наиболее подходящие локации для просмотра репетиции:

Английская набережная

Петровская набережная

Университетская набережная

Мытнинская набережная

Набережная Кутузова

Количество зрителей во время генерального прогона значительно меньше, чем в ночь самого праздника. Это дает возможность детально рассмотреть парусник, его оснастку и движение по акватории. Однако стоит учитывать: пиротехнического и светового шоу на репетиции не предусмотрено.

Репетиционные выходы судов традиционно начинаются в первой декаде июня. Генеральная репетиция, приближенная к формату основного события (но без салюта), проходит за один-два дня до официальной даты "Алых парусов".

Кроме того, в течение нескольких дней после завершения праздника бриг “Россия” с алыми парусами остается на Неве — обычно напротив Петропавловской крепости. Это еще одна бесплатная возможность увидеть корабль в дневное или вечернее время без массового скопления зрителей и в более спокойной обстановке.

Как добраться до места проведения

В дни проведения праздника и подготовки к нему в центре города вводятся значительные ограничения для автомобильного транспорта, связанные с перекрытием мостов и набережных. Ниже приведены актуальные схемы движения и рекомендации по использованию общественного транспорта.

Дворцовый мост полностью закрывается для проезда в следующие временные интервалы:

с полуночи до 08:00 25 июня;

с 19:00 до 04:00 ;

с 12:00 28.06 до 18:00 29.06;

с полуночи до 08:00 30 июня.

Благовещенский мост недоступен для движения:

с 19:00 27.06 до 04:00 28.06;

с 21:00 28.06 до 06:00 29.06.

Троицкий мост имеет разнонаправленное перекрытие:

Движение от Петровской набережной в сторону Дворцовой набережной прекращено с 23:30 25 июня до 18:00 29 июня.

Обратное направление (от Дворцовой набережной к Петровской) закрывается по отдельному графику:

с 19:50 26 июня до 02:30 27 июня;

с 19:50 27.06 до 02:30 28.06;

с 12:00 28.06 до 13:00 29.06.

Тучков мост полностью перекрывается с 21:00 28.06 до 06:00 29.06.

Биржевой мост не работает с 14:00 28.06 до 06:00 29.06.

В праздничную ночь (с 27 на 28 июня 2026 года) метрополитен работает круглосуточно. Наземный общественный транспорт также функционирует всю ночь, однако часть маршрутов временно изменяется или отменяется.

Корректировки маршрутов затронут следующие виды транспорта:

автобусы № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 28, 46, 49, 76, 100, 128, 191, 227, 230, 249, 262, 275;

троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 22, 31;

трамвай № 6.

Полностью отменяется движение в разные периоды:

троллейбусов № 9, 11, 28;

трамваев № 3, 16.

Для удобного подхода к Дворцовой площади (основная концертная площадка) и Стрелке Васильевского острова (зона обзора водного шоу) можно воспользоваться следующими станциями метро.

До Дворцовой площади:

"Адмиралтейская" — 320 метров (самый близкий вариант);

"Невский проспект" — около 780 метров;

"Гостиный двор" — примерно 1,1 км.

До Стрелки Васильевского острова:

"Адмиралтейская" — 1 км;

"Спортивная" — 1,4 км;

"Василеостровская" — 1,9 км.

Пассажирам рекомендуется планировать поездку заранее, учитывая перекрытия мостов и изменения в маршрутной сети.