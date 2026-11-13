Что такое День героев Отечества? Это символ уважения к воинской доблести и гражданскому подвигу. Праздник, корни которого уходят в историю российской государственности, объединяет героев разных эпох. Рассказали о том, как формировались традиции этого дня в современной России, и каким будет его содержание в 2026 году.

Когда отмечают День Героев Отечества в России

Современный День Героев Отечества отмечают 9 декабря. Праздник был законодательно учрежден в 2007 году как прямое продолжение дореволюционной традиции чествования георгиевских кавалеров. Инициатором выступил председатель Государственной Думы, который в своем предложении указал на историческую преемственность.

Почему выбрали именно 9 декабря

Выбор конкретной даты для Дня Героев Отечества является результатом осознанного решения, основанного на нескольких ключевых факторах.

Историческая преемственность. Праздник связан с Днем георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 26 ноября по старому стилю. После перехода на григорианский календарь эта дата соответствует 9 декабря.

Объединение эпох. Дата символически соединяет героев разных периодов — Российской империи, Советского Союза и современной России, подчеркивая непрерывность воинской славы.

Сквозная символика. Орден Святого Георгия, восстановленный в 2000 году, стал связующим звеном между героями разных эпох, превратив 9 декабря в день объединения национальной военной славы.

Памятник

История Дня Героев Отечества

От Екатерины II до современности

В 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия с четырьмя степенями.

После 1917 года орден упразднили, но в 1943 году появился орден Славы с аналогичной цветовой гаммой. Полноценное возрождение ордена Святого Георгия состоялось в 2000 году, а с 2007 года он стал частью символики Дня Героев Отечества.

Возрождение праздника в XXI веке

Восстановленный орден сохранил преемственность с екатерининской эпохой, но приобрел и новые черты. Главным отличием является последовательное награждение, начиная с низшей, четвертой степени. Кроме того, круг потенциальных кавалеров расширен: сегодня им могут быть награждены не только военнослужащие, но и гражданские лица, внесшие значительный вклад в обеспечение международной безопасности и мирных инициатив.

Вечный огонь

Кого чествуют в День Героев Отечества

Герои России и Советского Союза

Центральными фигурами в этот день остаются кавалеры высших званий — Герои Российской Федерации и Герои Советского Союза. Эти почетные звания являются прямым продолжением друг друга, связывая Героев Великой Отечественной войны и военных конфликтов с теми, кто проявил мужество уже в новейшей истории России. Чествование этих людей подчеркивает, что ценность подвига, совершенного во имя защиты национальных интересов и спасения человеческих жизней, не зависит от хронологических рамок.

Подвиги мирного времени

Важной и неотъемлемой частью праздника стало признание подвигов, совершенных в мирных условиях. Речь идет о гражданских специалистах, спасателях, врачах, ученых и представителях других профессий, чьи самоотверженные действия предотвратили катастрофы или спасли людей в критических ситуациях. Их достижения доказывают, что героизм проявляется не только на поле боя, но и в ежедневном служении обществу, требующем высочайшей личной отваги и профессионализма.

Память о неизвестных героях

Это дань уважения всем, чьи имена остались неизвестны, но чьи жертвы и мужество заложили основу для безопасности и суверенитета страны. Церемонии у мемориалов и Могилы Неизвестного Солдата служат напоминанием, что историческая память народа зиждется не только на прославленных именах, но и на коллективном подвиге миллионов безымянных защитников.

Вечный огонь

Традиции празднования

Торжества в честь георгиевских кавалеров в дореволюционной России отличались строгим церемониалом. Центральным событием был прием в Зимнем дворце, куда приглашались все обладатели награды. Программа включала торжественное богослужение, праздничный обед и артиллерийский салют со стен Петропавловской крепости. Особый символизм имела сервировка: для таких случаев использовался знаменитый георгиевский сервиз, каждый предмет которого был украшен изображениями орденских знаков и георгиевской ленты, что подчеркивало статус мероприятия.

Интересные факты о празднике

Всего четыре полных кавалера. За всю историю ордена Святого Георгия (1769-1917) лишь четверо военачальников получили все четыре степени: М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф. Паскевич и И.И. Дибич-Забалканский.

Праздник, объединяющий эпохи. В один день чествуют кавалеров орденов Российской империи, Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, что символизирует непрерывность воинской доблести.

Герои без имен. Многие современные Герои России остаются неизвестными — это сотрудники спецслужб и оборонной промышленности, чьи подвиги засекречены.

Медали

Как проходит День Героев Отечества в 2026 году

9 декабря 2026 года, в среду, в России будут чествовать Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Праздник отмечают с 2007 года, так что в 2026 году исполняется 19 лет со дня его учреждения. С 1992 года звание Героя Российской Федерации получили более 1,5 тысячи человек, в том числе те, кто совершил подвиг в мирное время.

Центральным событием, как и в предыдущие годы, ожидается церемония в Георгиевском зале Кремля. 9 декабря 2025 года Владимир Путин вручил на ней медали "Золотая Звезда" военнослужащим, а среди гостей были более 200 военных и гражданских лиц: Герои СССР и России, кавалеры ордена Святого Георгия и те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

В регионах пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами и возложения цветов к мемориалам при участии местных властей и учреждений культуры.