День образования российской полиции: история праздника и его значение в 2026 году

Ежегодно в России отмечаются памятные даты, связанные с важнейшими государственными институтами. Одной из таких дат является День образования российской полиции, который напоминает о многовековой истории правоохранительной системы страны.

Когда отмечается День образования российской полиции?

День образования российской полиции отмечают ежегодно 5 июня. Именно в этот день в 1718 году Петр I учредил должность генерал-полицмейстера, что стало отправной точкой создания регулярной полицейской службы в России.

С этого момента началось формирование государственной системы охраны общественного порядка, которая впоследствии развивалась и совершенствовалась на протяжении столетий.

Отделение полиции в Челябинске Фото: ГУ МВД РФ по Челябинской области

История праздника

История полиции в России тесно связана с реформами Петра Великого. В начале XVIII века государство активно модернизировалось, росли города, развивалась торговля и промышленность. Для поддержания порядка требовался специальный орган, который мог бы контролировать соблюдение законов и обеспечивать безопасность населения.

5 июня 1718 года в Санкт-Петербурге была учреждена должность генерал-полицмейстера. Первым руководителем полиции стал Антон Девиер, которому было поручено организовать работу новой структуры. В обязанности полиции входили борьба с преступностью, обеспечение пожарной безопасности, контроль за санитарным состоянием города и поддержание общественного порядка.

Со временем полицейская система распространилась на другие города Российской империи, став важным элементом государственного управления.

308 лет со дня образования российской полиции

В 2026 году российской полиции исполнится 308 лет. За это время правоохранительная система прошла огромный путь развития: от первых полицейских подразделений Санкт-Петербурга до современной структуры, оснащенной передовыми технологиями и работающей в условиях цифровой эпохи.

Сегодня полиция выполняет широкий спектр задач:

охрана общественного порядка;

профилактика правонарушений;

борьба с преступностью;

обеспечение безопасности дорожного движения;

защита прав и свобод граждан;

противодействие экстремизму и терроризму.

Каждое поколение сотрудников вносило свой вклад в укрепление законности и стабильности государства.

Полицейский Фото: РИА Новости

Традиционно в этот день проходят торжественные собрания, награждения отличившихся сотрудников, памятные мероприятия и церемонии возложения цветов к мемориалам. Руководители ведомств поздравляют действующих сотрудников, ветеранов службы и всех, кто посвятил свою жизнь обеспечению безопасности граждан.

Дата символизирует более трех веков непрерывного развития правоохранительных органов страны, и служит напоминанием о высокой ответственности, которая лежит на сотрудниках полиции, ежедневно выполняющих задачи по защите правопорядка и законности.

Значение праздника для общества

День образования российской полиции имеет важное общественное значение. Он позволяет вспомнить историю становления правоохранительной системы, отметить заслуги сотрудников и выразить благодарность тем, кто ежедневно обеспечивает безопасность граждан.

Праздник способствует укреплению уважения к службе в органах внутренних дел и подчеркивает значимость профессионализма, мужества и преданности долгу.