История праздника тех, кто противостоит стихии и авариям: День спасателя МЧС в России 2026

Есть закономерность: чем лучше работает система спасения, тем меньше мы ее замечаем. И тем нужнее день, который напоминает о людях, технологиях, специально обученных собаках и всевозможных приспособлениях, которые помогают спасать жизни. О нем и пойдет речь в этом тексте.

Когда День спасателя в 2026 году

Праздник ежегодно отмечают 27 декабря, в 2026 году он выпадает на воскресенье. Дополнительного выходного в этот день не предусмотрено. Впрочем, отмечают его по всей стране и поздравляют спасателей, пожарных, диспетчеров и всех, кто работает в системе предупреждения ЧС и оперативного реагирования.

Как появился праздник

27 декабря 1990 года учредили Российский корпус спасателей — первую в РСФСР (а затем в РФ) централизованную структуру, задача которой реагировать на стихийные бедствия и техногенные аварии. Всего через год начала формироваться государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Параллельно запускались региональные поисково-спасательные формирования, отрабатывались алгоритмы взаимодействия с медициной, транспортом и силовыми структурами. После этого появилось профильное ведомство — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Чтобы подчеркнуть роль спасателей, в 1995 году первый Президент России Борис Ельцин подписал Указ № 1306 "Об установлении Дня спасателя Российской Федерации", по которому праздник отмечают 27 декабря.

На этом развитие службы, разумеется, не остановилось. Так, открылись региональные спасательные центры, начали выезжать мобильные отряды.

С 1 января 2002 года в структуру МЧС вошла Государственная противопожарная служба, ранее входившая в МВД. К 2010 году в субъектах открыли кризисные центры, внедрили спутниковый мониторинг, а также стандарты медико-санитарного обеспечения и психологической помощи пострадавшим и сотрудникам.

Что было потом: расширили парк авиации и высокопроходимой техники, внедрили ГЛОНАСС-мониторинг, запустили беспилотные платформы, геоинформационные системы, цифровые карты, оформили правовой статус добровольческой помощи. А также выросла сеть поисково-спасательных отрядов и развилась кинологическая служба.

После 2020 года акцент стали делать не только на ликвидацию происшествий, но и на их предотвращение. Для этого модернизировали системы раннего оповещения и расчета сценариев. Наконец, начался курс на подготовку населения: от ОБЖ в школе до курсов первой помощи и гражданской готовности.

Традиции и особенности празднования

МЧС Фото: РИА Новости

Официальная часть обычно проходит в региональных управлениях или домах культуры. Это и государственные награды за мужество и самоотверженность при спасении людей, и ведомственные медали и знаки отличия МЧС, и почетные грамоты и благодарности от глав регионов и муниципалитетов, и отраслевая аттестация, и публичные чествования конкретных операций. Также в День спасателя часто объявляют итоги конкурсов — "Лучший спасатель", "Лучший водолаз / кинолог / диспетчер", "Лучшее подразделение".

Но торжественными поздравлениями дата не ограничивается. У праздника есть сильная "прикладная" часть — дни открытых дверей в спасательных центрах и учебных подразделениях: посетители примеряют снаряжение, знакомятся с кинологами и их собаками, смотрят, как работает связь и штаб. Также к традициям последних лет относятся благотворительные и волонтерские акции: донорские дни, сбор гуманитарной помощи для регионов, субботники в зонах пожаров и паводков.

По регионам

Формат зависит от географических условий и рисков:

Север и Дальний Восток . Поисково-спасательные работы на льду, эвакуация с акватории, работа со снегоходами и аэролодками. Часто — совместные тренировки с пограничниками и рыбнадзором, лекции о безопасной рыбалке и проезде по зимникам.

Сибирь и Урал. Демонстрации работ в условиях сильных морозов и ветров, показ мобильных пунктов обогрева и кухонь, развертывание временных пунктов размещения. В районах с горным рельефом — лавинная безопасность и показ горноспасательных приемов.

Поволжье и юг. Тематические площадки по паводковой безопасности, действиям при разливах рек, подготовке частного сектора к половодью; на Черноморском побережье — морские поисково-спасательные операции, взаимодействие с гидрометеорологами.

Мегаполисы. Крупные экспозиции спецтехники (авиация, роботы, беспилотники), интерактивные симуляторы задымленных помещений, VR-стенды по эвакуации, массовые тренировки по первой помощи на центральных площадях, квесты для семей.

Туристические регионы. Профилактика несчастных случаев в горах и на воде: лавин и сходов снежных досок, падений с высоты и камнепадов, потери ориентировки, переохлаждений, обморожений и высотной болезни, опрокидываний, утоплений и гипотермии. Плюс, демонстрация работы кинологических расчетов, обучение офлайн-навигации и связи, использованию лавинных датчиков, щупов и лопат, спасжилетов и индивидуальных средств спасения.

Кто празднует День МЧС

МЧС Фото: ГТРК "Белгород" / Кадр телеканала "Россия"

Спасатели ПСО, пожарные, кинологи, водолазы, парамедики, пилоты авиации МЧС, связисты, диспетчеры, специалисты КЧС, инспекторы надзора, инженеры ГИМС, психологи.

Федеральная и ведомственная противопожарная служба.

Аварийно-спасательные формирования предприятий, горноспасатели.

Службы-партнеры по реагированию: скорая помощь, центр медицины катастроф, полиция, Росгвардия, Росводресурсы, лесопожарные службы, коммунальные и дорожные аварийные бригады.

Добровольцы и волонтеры: местные команды быстрого реагирования, поисково-спасательные отряды и отряды на водных акваториях, студенческие спасательные отряды, волонтеры-медики, юнармейские и кадетские классы, гражданские активисты, помогающие в эвакопункте, гуманитарной логистике, информировании населения.

Что дарят спасателям

Лучше всего дарить то, что реально помогает в службе и восстановлении после работы. Например, хороший термос или термокружка, надежный налобный фонарь, мощный внешний аккумулятор, влагозащитные чехлы для документов и техники. Также могут пригодиться грелки, плед, термобелье или ортопедическая подушка. А здоровье поддерживают абонементы на спорт (допустим, массаж или бассейн), что-то для хобби (например, электронная книга с подпиской на библиотеку) — все, что помогает разгрузить спину и голову после вызовов. А еще есть категория простых, но трогательных подарков: детские открытки, "стены благодарностей" в соцсетях и гуманитарные акции.

Интересные факты о профессии спасателя

МЧС России Фото: МЧС России / Telegram