Шкафы забиты вещами, нужные документы теряются среди бумаг, а на кухонной столешнице почти не осталось свободного места. В таких ситуациях расхламление помогает освободить пространство и сделать дом функциональнее. Навести порядок можно разными способами, например, выделять по 15–20 минут в день, разбирать вещи по категориям или сортировать их с помощью четырех коробок. Подходящая методика зависит от объема работы, свободного времени и личных предпочтений.

Что такое расхламление

Что такое расхламление Фото: Unsplash

Расхламление — это процесс избавления от ненужных вещей. Во время разбора человек определяет, какие предметы стоит оставить, а какие лучше продать, отдать другим или отправить на утилизацию. Причем лишними могут оказаться даже исправные вещи: кофеварка, которой никто не пользуется, одежда неподходящего размера или несколько одинаковых инструментов.

Чем отличается уборка, организация и расхламление? Первое помогает избавить от грязи и пыли, второе — найти удобное место для каждой вещи, а третье — сократить количество ненужных предметов, которые мешают в повседневной жизни.

13 популярных методов расхламления

Правило 20/10

Правило 20/10 предложила американская писательница Рэйчел Хоффман, создательница проекта “Разгреби свой срач” и автор одноименной книги.

Суть ее метода: 20 минут отводится на уборку или разбор вещей, затем следует обязательный десятиминутный перерыв. После отдыха можно продолжить работу или закончить на этом.

За один подход можно привести в порядок стол, разобрать полку или рассортировать часть одежды. При этом необязательно строго придерживаться 20-минутного интервала. Если сил немного, время можно сократить. Лучше полностью закончить небольшой участок, чем разобрать половину комнаты и оставить вещи лежать на полу.

Челлендж 12–12–12

Автор идеи — Джошуа Беккер, американский писатель и основатель проекта Becoming Minimalist, посвященного минимализму и осознанному потреблению.

Беккер предложил превратить наведение порядка в небольшую игру. Задача состоит в том, чтобы найти 36 предметов и распределить их на три группы:

12 вещей, которые пора выбросить или отправить на утилизацию;

12 предметов, которые можно продать или отдать другим;

12 вещей, которые нужно вернуть на свои места — например, книгу положить на полку или убрать инструмент в ящик.

Если 36 предметов найти сложно, количество можно уменьшить.

Челлендж расхламления 12–12–12 Фото: Unsplash

Метод Core 4

Метод Core 4 разработала Кейлин Келли, американский специалист по организации пространства. Она предложила универсальную последовательность из четырех действий, которая помогает разобрать вещи и сразу организовать их хранение.

Метод включает четыре этапа:

Освободить выбранный участок от вещей. Разделить предметы на категории. Отобрать ненужные вещи для продажи, передачи другим или переработки. Разместить оставшееся на удобных местах.

Начинать лучше с небольших участков. Например, при разборе письменного стола сначала нужно достать все содержимое одного ящика. Затем отдельно собрать канцелярию, документы и другие мелочи, решить, что действительно необходимо, и вернуть оставшиеся предметы на место.

Правило двух минут

Правило двух минут появилось в системе управления задачами Getting Things Done (GTD), которую разработал американский консультант по продуктивности Дэвид Аллен.

Принцип: если действие занимает не более двух минут, его лучше выполнить сразу, а не добавлять в список задач и возвращаться к нему позднее.

В домашних делах правило работает похожим образом. Повесить куртку, вернуть ножницы в ящик, выбросить пустую упаковку или убрать кружку со стола — все это занимает немного времени и помогает не накапливать беспорядок.

Правило двух минут в решении задач Фото: Unsplash

Метод 1–3–5

Метод 1–3–5 популяризировала Александра Кавулакос, соосновательница карьерного проекта The Muse. Первоначально он использовался для рабочих списков дел, но принцип подошел и для домашних задач.

На день нужно планировать девять дел разного масштаба:

одно крупное;

три средних;

пять небольших.

При расхламлении, например, крупной задачей может стать разбор комода, средними — наведение порядка на трех отдельных полках, а мелкими — сортировка документов, выбрасывание пустых коробок и другие короткие действия.

Если для первого раза список получается слишком большим, количество дел лучше сократить.

Правило 80/20

У этой бытовой рекомендации нет достоверно установленного автора. Несмотря на одинаковые числа, ее не стоит путать с принципом Парето. Последний описывает ситуацию, при которой около 80% результатов могут приходиться на 20% причин или усилий.

А правило 80/20 в организации хранения означает, что полки, шкафы и ящики желательно заполнять на 80%, оставляя остальное пространство свободным. Таким образом вещи проще доставать, возвращать обратно и переставлять при необходимости.

Правило “один пришел, один ушел”

Правило “один пришел, один ушел” — один из распространенных принципов минимализма, который помогает не допускать повторного накопления вещей.

Суть метода: когда дома появляется новый предмет, один аналогичный убирается. Например, после покупки новой кружки можно отдать старую, которой давно никто не пользуется.

Правило расхламления “один пришел, один ушел” Фото: Unsplash

Метод КонМари

Метод КонМари создала японская консультант по организации пространства Мари Кондо. Широкую известность ее подход получил после выхода книги “Магическая уборка”, в которой автор предложила пересмотреть отношение к домашним вещам.

Главный вопрос при выборе “нужных” вещей — приносит ли предмет радость и хочется ли сохранить его в своей жизни.

В отличие от обычного разбора шкафов, КонМари предполагает сортировку не по комнатам, а по категориям. Кондо рекомендует придерживаться определенного порядка:

Одежда. Книги. Бумаги и документы. Разные бытовые предметы. Памятные вещи.

Предметы одной категории собираются вместе. Например, вся одежда из разных шкафов раскладывается в одном месте, чтобы оценить ее количество и заметить повторяющиеся вещи. После отбора оставшееся распределяется по местам хранения.

Правило 90/90

Правило 90/90 предложили авторы американского проекта The Minimalists, посвященного минимализму и осознанному отношению к вещам.

Метод помогает решить, стоит ли хранить предмет, который давно не использовался. Чтобы определиться, достаточно ответить на два вопроса:

Использовалась ли вещь в последние 90 дней? Понадобится ли она в следующие 90 дней?

Если оба ответа отрицательные, есть повод задуматься, действительно ли предмет нужен.

Однако нужно учитывать сезонность вещей или их необходимость в той или иной ситуации. Зимняя одежда летом, аварийные инструменты, семейные архивы и памятные вещи могут не использоваться месяцами, но это не делает их бесполезными.

Метод расхламления “Четыре коробки” Фото: Unsplash

Метод “Четырех коробок”

Для работы понадобятся четыре коробки или пакета:

“оставить” — вещи, которые нужны и будут храниться дома;

“передать или продать” — исправные предметы, которыми больше не пользуются;

“утилизировать” — ненужные вещи, которые нельзя или нецелесообразно передавать другим;

“перенести в другое место” — предметы, оказавшиеся не в своей комнате или шкафу.

Во время разбора каждая вещь отправляется в подходящую коробку. После сортировки важно завершить начатое: вернуть нужные предметы на места, подготовить вещи к передаче и вынести то, что подлежит утилизации.

Для предметов, по которым сложно принять решение, можно временно выделить отдельную емкость и назначить дату повторного пересмотра.

Шведская предсмертная уборка

Шведская предсмертная уборка, или дестэднинг, стала известна за пределами Швеции благодаря художнице и писательнице Маргарете Магнуссон. Она посвятила этому подходу книгу, в которой рассказала о постепенном разборе имущества.

Название происходит от шведских слов, означающих “смерть” и “уборка”. Его основная идея — заранее упорядочить имущество, чтобы в будущем родственникам не пришлось самостоятельно разбирать большое количество накопленных предметов.

В процессе можно пересмотреть семейные архивы, разобрать документы, предложить близким ценные вещи и рассказать историю памятных предметов. Например, старые фотографии полезно подписать, а семейные реликвии — передать тем, кому они дороги.

Челлендж “Минимализм” в 30 дней Фото: Unsplash

Челлендж “Минимализм” в 30 дней

Тридцатидневный челлендж придумали авторы проекта The Minimalists. Они предложили превратить избавление от ненужных вещей в игру. Правила простые: в первый день нужно избавиться от одной вещи, во второй — от двух, в третий — от трех. Их можно продать, подарить, обменять, утилизировать или отдать на благотворительность. В каждые следующие сутки количество увеличивается на один предмет. За 30 дней, если следовать правилам без пропусков, дом покинут 465 вещей.

Расхламление по 15 минут в системе FlyLady

Систему FlyLady разработала американка Марла Силли. В 1999 году она начала делиться в интернете своими рекомендациями по ведению домашнего хозяйства, основанными на небольших регулярных действиях.

Для расхламления выбирается определенная зона, которой уделяется внимание в течение недели. Ежедневно в ней нужно разбирать небольшой участок, выделяя на работу 15 минут. Например, в понедельник можно навести порядок в ящике комода, во вторник — на полке, а в среду — разобрать коробку с мелочами.

Сравнение методик расхламления

Сравнение методик расхламления Фото: Unsplash

Разные способы расхламления решают разные задачи. Одни помогают избавиться от накопившихся вещей, другие — организовать хранение или поддерживать порядок после большой уборки.

Методика Основная задача Плюсы Ограничения Правило 20/10 Чередовать работу и отдых Позволяет распределять силы и избегать переутомления Не помогает определять, какие вещи оставить Челлендж 12–12–12 Избавиться от лишнего и вернуть вещи на места Понятное задание и быстрый видимый результат Подходящее количество предметов найдется не всегда Core 4 Последовательно разобрать и организовать выбранный участок Охватывает весь процесс от сортировки до хранения Для больших зон может потребоваться много времени Правило двух минут Сразу выполнять небольшие бытовые задачи Помогает не накапливать мелкие дела Не подходит для масштабного разбора вещей Метод 1–3–5 Распределить задачи по сложности и объему Помогает планировать работу на день Девять задач могут оказаться чрезмерной нагрузкой Правило 80/20 Оставлять свободное место в шкафах и ящиках Упрощает доступ к вещам и их хранение Не всегда применимо при ограниченном пространстве “один пришел, один ушел” Предотвращать накопление новых вещей Легко применять после основного расхламления Не заменяет полноценный разбор КонМари Пересмотреть имущество по категориям Помогает оценить общее количество вещей и личные приоритеты Требует времени, особенно при больших объемах Правило 90/90 Оценить необходимость редко используемых вещей Предлагает простые критерии выбора Не всегда подходит для сезонных и памятных предметов Четыре коробки Рассортировать вещи по дальнейшему назначению Наглядный и понятный способ разбора Требует места для сортировки и завершения всех действий Дестэднинг Заранее упорядочить имущество для себя и близких Помогает сохранить семейную историю и распределить ценные вещи Решения о памятных предметах могут быть эмоционально сложными Челлендж “Минимализм” Постепенно сокращать количество вещей в течение месяца Игровой формат поддерживает интерес Ежедневная нагрузка растет, а числовая цель подходит не всем По 15 минут в системе FlyLady Разбирать пространство небольшими ежедневными подходами Удобно совмещать с работой и другими делами Требует регулярности, результат заметен не сразу

Для первого расхламления подойдут метод четырех коробок и Core 4. Они помогают последовательно разобрать небольшой участок и сразу решить, куда отправить каждую вещь.

При нехватке времени удобнее использовать подход “Флайледи” с ежедневными 15-минутными занятиями. Если во время уборки быстро накапливается усталость, можно выбрать правило 20/10, в котором предусмотрены перерывы. Метод 1–3–5 пригодится для планирования дел, а правило двух минут — для мелких повседневных задач.

Для масштабного пересмотра вещей подходят КонМари и дестэднинг. Первый метод помогает определить, какие предметы действительно хочется сохранить, а второй уделяет особое внимание семейному имуществу и его дальнейшей судьбе.

Тем, кому проще действовать по конкретному заданию, могут подойти челлендж 12–12–12 или тридцатидневная игра “Минимализм”. Правило 90/90 помогает разобраться с редко используемыми предметами.

После завершения основного разбора полезны правила 80/20 и “один пришел, один ушел”. Они помогают сохранять свободное пространство и избегать повторного накопления вещей.

При необходимости несколько методик можно сочетать.

Куда деть ненужные вещи

Куда деть ненужные вещи Фото: Unsplash

Основные варианты:

Продать. Одежду, мебель, технику и другие предметы в хорошем состоянии можно разместить на площадках объявлений. При определении цены стоит учитывать состояние вещи и стоимость похожих предложений. Недостатки лучше сразу указать в описании. Отдать другим. Пригодные для использования вещи можно предложить знакомым, разместить в соседских сообществах или передать благотворительным организациям. Обменять или передать книги. Для этого существуют буккроссинг, книжные обмены и библиотеки. Перед передачей важно уточнить условия приема выбранной организации или пункта. Отправить на переработку. Упаковку, текстиль, электронику и батарейки можно сдавать в специализированные пункты.

Чтобы пакеты с ненужными вещами не оставались дома месяцами, полезно заранее определить срок их продажи или передачи. Если объявление долго не вызывает интереса, можно изменить цену, обновить описание или выбрать другой способ избавиться от предмета.