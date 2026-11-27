Комендантский час для несовершеннолетних: как действует и до скольких можно гулять

В России действуют ограничения на ночные прогулки детей и подростков без сопровождения взрослых. Однако временные рамки зависят от региона: где-то нужно возвращаться домой к 22.00, а где-то разрешено пребывать на улице до 23.00. Разбираемся, что такое комендантский режим, до какого возраста он применяется, какие послабления предусмотрены летом и чем грозит нарушение закона.

Что такое комендантский час и для чего он нужен

Что такое комендантский час и для чего он нужен Фото: Unsplash

Комендантский час для несовершеннолетних — это ограничение на пребывание детей и подростков ночью в определенных общественных местах без сопровождения родителей или других лиц, предусмотренных законом [1]. Соответствующие положения появились в федеральном законодательстве в 2009 году.

Главная цель — защитить юных граждан от опасных ситуаций, несчастных случаев, преступлений и вовлечения в противоправную деятельность.

При этом законом не предусмотрен единый комендантский час для всех регионов [1]. Он позволяет субъектам РФ:

определять общественные места, где детям нельзя находиться ночью без сопровождения;

устанавливать и сокращать ночной период с учетом местных условий;

снижать возрастную границу ограничения с 18 лет, но не более чем на два года.

Во сколько начинается комендантский час в регионах России

Время начала ограничений зависит от местного законодательства. Например, в Московской области для детей младше 16 лет летом применяются более мягкие правила, а в Башкортостане ограничения на нахождение на улице в ночное время распространяются только на подростков до 17 лет.

На практике действуют два основных временных интервала: с 22.00 до 06.00 и с 23.00 до 06.00.

Москва

В столице комендантский час действует с 23.00 до 06.00 круглый год.

Для детей младше 16 лет ограничено пребывание без взрослых в общественных местах, включая парки, территории возле водоемов, строек, автомагистралей и образовательных учреждений. Также школьников нельзя допускать в помещения, предназначенные для реализации товаров сексуального характера, в букмекерские конторы или к тотализаторам [2].

До 18-летия применяются отдельные ограничения на нахождение ночью в заведениях досуга и общественного питания, где предусмотрены продажа и употребление алкоголя [2].

Во сколько начинается комендантский час в регионах России Фото: Unsplash

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге время начала ограничений зависит от возраста и сезона.

Детям младше 16 лет запрещено оставаться в установленных общественных местах без сопровождения с 22.00 до 06.00 с 1 сентября по 31 мая. С 1 июня по 31 августа ограничение начинается в 23.00.

Подросткам 16–17 лет разрешено оставаться в местах массового пребывания людей без взрослых до 23.00 круглый год.

Но ночные ограничения не применяются в новогоднюю ночь и во время предусмотренных законом выпускных мероприятий [3].

Московская область

В Подмосковье дети младше 16 лет должны появляться с сопровождающими взрослыми в установленных местах общего пользования [4]:

с 22.00 до 06.00 — с 1 сентября по 30 апреля;

с 23.00 до 06.00 — с 1 мая по 31 августа.

Для подростков 16–17 лет ограничение применяется с 23.00 до 06.00 независимо от сезона [4].

Башкортостан

В Республике Башкортостан ограничения распространяются на детей и подростков младше 17 лет [5].

С 1 октября по 30 апреля пребывать ночью в местах общего пользования без сопровождения нельзя с 22.00 до 06.00. С 1 мая по 30 сентября — с 23.00 до 06.00.

Следовательно, на 17-летних жителей республики этот ночной запрет уже не распространяется. Но ограничения на посещение отдельных заведений сохраняются до совершеннолетия [5].

Иркутская область

В Иркутской области ограничения применяются для несовершеннолетних до 18 лет [6]:

с 22.00 до 06.00 — с 1 октября по 31 марта;

с 23.00 до 06.00 — с 1 апреля по 30 сентября.

Правила распространяются на улицы, парки, общественный транспорт, магазины и другие установленные законом публичные места.

Как меняется время летом, осенью и зимой

Как меняется время комендантского часа летом, осенью и зимой Фото: Unsplash

Во многих российских областях летом комендантский час начинается на час позже. Это связано с продолжительностью светового дня и сезонными особенностями.

Однако даты перехода различаются. Например, в Санкт-Петербурге летний режим работает с 1 июня по 31 августа, в Московской области — с 1 мая по 31 августа, а в Иркутской области — с 1 апреля по 30 сентября.

Перед поездкой школьника в другой город стоит проверить местные правила. Правила домашнего региона не действуют в других областях — там работают свои законы

До какого возраста действует комендантский час

Федеральный закон позволяет устанавливать ночные ограничения для детей до достижения ими совершеннолетия, но регионы могут снижать возрастную границу до 16 лет [1].

Поэтому ответ зависит не только от возраста подростка, но и от того, где он находится.

В 14 и 15 лет

В большинстве областей подростки этого возраста подпадают под ночные ограничения. Например, в Санкт-Петербурге в ноябре им нельзя оставаться в указанных местах массового пребывания без сопровождения с 22.00.

В 16 и 17 лет

Для старших подростков правила могут быть мягче. В Санкт-Петербурге и Московской области 16–17-летним разрешено оставаться в установленных публичных местах без взрослых до 23.00. В Башкортостане после достижения 17 лет ночные ограничения уже не действуют.

Куда нельзя ходить в комендантский час

Куда нельзя ходить в комендантский час Фото: Unsplash

Конкретный список запрещенных мест определяет региональное законодательство.

Обычно ночные ограничения могут распространяться на [1]:

улицы, площади, дворы, парки и скверы;

детские и спортивные площадки, стадионы;

городской транспорт, вокзалы и аэропорты;

торговые центры, кафе и развлекательные учреждения;

компьютерные клубы и интернет-кафе;

кинотеатры, концертные залы, ночные клубы и другие места досуга.

Отдельно существуют места, куда детям запрещено ходить независимо от времени суток. Это некоторые заведения, предназначенные исключительно для продажи алкоголя — бары или рюмочные — и магазины товаров сексуального характера [1].

Кто может сопровождать ребенка на улице

Федеральный закон предусматривает сопровождение родителями, лицами, которые их заменяют, а также людьми, проводящими детские мероприятия [1].

К законным представителям относятся родители, усыновители, опекуны и попечители.

А что касается бабушек, дедушек и других совершеннолетних родственников? Ответ может различаться от субъекта к субъекту РФ. Например, закон Санкт-Петербурга прямо относит к лицам, заменяющим родителей, совершеннолетних братьев и сестер, бабушек, дедушек, дядей и тетей [7]. Предусмотрены и другие сопровождающие, ответственные за малолетнего в силу закона или договора. В других областях такого расширенного перечня может не быть.

Если ребенок возвращается ночью с организованного мероприятия вместе с ответственным сопровождающим, стоит заранее уточнить, как оформлено сопровождение и кто отвечает за участников

Что грозит за несоблюдение режима

Что грозит за несоблюдение коменданского часа Фото: Unsplash

Несоблюдение ночных ограничений может повлечь административную ответственность. При этом размер штрафа и основания его назначения зависят от конкретных обстоятельств и региона.

Последствия при нарушении для родителей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и защите интересов ребенка предусмотрены предупреждение или административный штраф от 500 до 2000 рублей [8]. Однако одного факта пребывания вне дома в ночное время недостаточно, чтобы автоматически признать родителей виновными по данной статье. Правоохранительным органам необходимо установить обстоятельства правонарушения.

Административные субъекты также вправе вводить собственную меру наказания. Например, в Санкт-Петербурге за допущение малолетнего гражданина в запрещенное место предусмотрены следующие штрафы [9]:

Нарушитель Взыскание при однократном проступке Взыскание при повторном проступке в течение года Гражданин 1–3 тыс. рублей 3–5 тыс. рублей Индивидуальный предприниматель 3–5 тыс. рублей 5–10 тыс. рублей Юридическое лицо 10–15 тыс. рублей 15–20 тыс. рублей

Что грозит подростку

Если сотрудники полиции обнаружат ребенка ночью в месте, где ему запрещено пребывать без сопровождения взрослых, они могут установить его личность, выяснить обстоятельства, связаться с родителями и составить протокол.

В зависимости от ситуации ребенок передается доверенным лицам или определяется в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, если доверить его ответственным взрослым в данный момент невозможно [1].

Кто следит за соблюдением комендантского часа

Кто следит за соблюдением комендантского часа Фото: Unsplash

Ночные ограничения контролируют прежде всего сотрудники полиции, включая подразделения по делам несовершеннолетних.

В профилактической работе также участвуют комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки, образовательные организации и другие уполномоченные структуры.

Если подростка остановила полиция ночью, ему лучше спокойно объяснить, откуда и куда он направляется, связаться с родителями и предоставить необходимые сведения для установления личности

Часто задаваемые вопросы

01 Можно ли гулять в комендантский час, если подросток возвращается с секции или кружка? — Возвращение с тренировки или кружка не освобождает от ночных ограничений. Если занятие заканчивается поздно, лучше заранее организовать встречу ребенка родителями или разрешенным законом сопровождающим. 02 Есть ли комендантский час для взрослых? — Обычные ограничения для детей на совершеннолетних не распространяются. Однако при введении чрезвычайного положения может применяться отдельный комендантский час, в том числе для взрослых [10]. Например, при вооруженных мятежах, террористических актах, массовых беспорядках и тому подобном [11]. 03 Могут ли поставить на профилактический учет за нарушение? — Поставить на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) за нарушение комендантского часа уполномоченные сотрудники могут. Однако сделать это они могут только при наличии законных оснований, например, за совершение административного правонарушения до достижения возраста привлечения к ответственности или за употребление наркотических веществ [12].

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