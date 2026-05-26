По всему миру в память о преданности пророка Ибрахима Аллаху мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Курбан-байрам. На какое число он выпадает, кого приносят в жертву и как его отмечают верующие — в материале “Вести.ру”.

Какого числа Курбан-байрам в 2026 году

В 2026 году один главных мусульманских праздников — Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — будет отмечаться в ночь со вторника 26 мая по 27 мая. Каждый год дата меняется, так как исламский календарь основан на лунных циклах. Торжество всегда проходит на 70-й день после Ураза-байрама, или на 10-й день месяца Зуль-хиджа.

Курбан-байрам в России в 2026 году

Где и как празднуют

В России основное торжество на Ид аль-Адху состоится 27 мая. В больших городах, как правило, проходят массовые молитвы и праздничные мероприятия. Например, в столице главным местом сбора становится Московская соборная мечеть на Проспекте Мира, вмещающая около 10 тыс. человек. Безопасность и порядок во время праздника обеспечивают городские власти. После намаза в специально подготовленных местах совершаются жертвоприношения.

Официальные выходные и праздничные дни

В некоторых мусульманских странах Курбан-байрам считается официальным выходным, а празднование может растягиваться вплоть до двух недель. В России Курбан-байрам в 2026 году — рабочий день, но есть регионы и города, где его объявляют выходным: Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Ингушетия, Чечня, Крым и другие.

Что за праздник Курбан-байрам и какая у него история

Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, посвященный памяти пророка Ибрахима (Авраама) и его готовности пожертвовать своим сыном в повиновении Аллаху. С арабского языка название переводится как “праздник жертвы”.

История праздника Ид аль-Адха связана с пророком Ибрахимом. Как гласит Коран, однажды во сне к нему явился ангел Джабраил и повелел принести в жертву сына Исмаила по воле Аллаха. Это было испытание, проверка глубины покорности пророка. Ибрахим не колебался и отправился вместе с ребенком в долину Мина, где расположена Мекка. Во время жертвоприношения ангел Джабраил заменил Исмаила на барана, а Аллах подарил мальчику жизнь за преданность, добродетельность и душевную чистоту его отца. Так пророк Ибрахим доказал свою безусловную веру.

Праздник был установлен пророком Мухаммедом в Медине. Он призвал мусульман отмечать Ид аль-Адха как окончание хаджа и в память об испытании Ибрахима и сказал: “Аллах заменил вам два праздника: Ид аль-Адха и Ид аль-Фитр”. С тех пор Курбан-байрам вошел в число двух главных исламских праздников, наряду с Ураза-байрамом, завершением Рамадана. Сегодня его празднуют все приверженцы ислама в мире, в том числе в России, а особенно широко — в странах с мусульманским большинством: Саудовской Аравии, Пакистане, Турции и других.

До Курбан-байрама мусульмане совершают хадж — паломничество к святым местам в Мекке. Праздник знаменует завершение паломничества, и в этот день некоторые мусульмане приносят жертвоприношение на том же месте, где, по преданию, это делал Ибрахим. Жертва в Курбан-байрам — не кровавый ритуал, а символ внутренней готовности мусульманина отрывать от себя материальное ради духовного. Животное, чаще всего баран, символизирует мирские блага и эго, а сам обряд — это очищение, напоминание о милосердии и покорности Богу. Мясо убитого животного зажаривается, разделяется и отдается бедным и голодным в знак проявления социальной справедливости.

Традиции и обычаи праздника Ид аль-Адха

Намаз, проповедь и помощь нуждающимся

Молитва. Курбан-байрам начинается с коллективной праздничной молитвы, которая называется “ид-намаз”, в мечети или на открытом воздухе. Она совершается через полчаса после восхода солнца и продолжается до полудня. Ид-намаз отличается от обычной молитвы и состоит из двух ракаатов, то есть циклов. При этом в исламе не принято совершать другие намазы перед праздничным. Женщины, старики и путники могут быть освобождены от посещения молитвы, но могут участвовать по желанию.

Первый ракаат: произносятся такбир аль-ихрам (“Аллаху Акбар”), читается дуа ас-Сана, далее три такбира с поднятием и опусканием рук. Затем имам читает суру аль-Фатиха и аль-Аля, после чего мусульмане совершают поясной и земной поклоны.

Второй ракаат: читается сура аль-Фатиха и еще одна любая другая, произносятся три такбира с поднятием рук, затем совершаются поясной и земной поклоны.

После намаза имам произносит праздничную проповедь и рассказывает о значении Курбан-байрама, важности принесения животного в жертву, милосердия, единства и благодарности Аллаху.

Перед молитвой рекомендуется совершить полное омовение, не завтракать и надеть чистую или новую одежду.

Проповедь. После праздничной молитвы наступает второй этап — хутба, то есть проповедь, которую произносит имам на Курбан-байрам. Это важная часть праздника, хотя необязательная, в отличие от ид-намаза. В процессе мусульманам запрещено разговаривать и отвлекаться — проповедь нужно слушать молча и внимательно. Основные темы, которые обычно поднимаются в хутбе:

история пророка Ибрахима: вспоминается его проявление абсолютной покорности Аллаху, а также готовность принести в жертву своего сына Исмаила;

смысл и правила жертвоприношения: подчеркивается, что Аллаху важны не мясо и кровь, а искренность и богобоязненность;

милосердие, помощь бедным и сиротам: верующим говорится, что мясом нужно делиться с нуждающимися, а также проявлять доброту и заботу к окружающим;

единство исламского сообщества: отмечается важность братства, примирения, укрепление связей между родственниками, а также то, что в эти дни важно прощать обиды;

благодарность Аллаху: призывы к зикру, то есть поминанию Аллаха, постоянной благодарности, терпению и стремлению к праведной жизни.

Помощь нуждающимся. Курбан-байрам — это о проявлении милосердия и заботы о бедных. По исламским правилам, мясо животного, принесенного в жертву, делят на три части: одну оставляют себе, второй угощают семью и друзей, а треть — обязательно отдают нуждающимся. Делиться нужно хорошими и качественными кусками, отдавать худшие нельзя. Неимущим можно помочь и материально — пожертвовать деньги или продукты. Также ценится и посещение сирот, больных и одиноких в праздник Курбан.

Обряд жертвоприношения

Самым важным действием в праздник Курбан-байрам считается жертвоприношение — удхия. Совершая его, человек демонстрирует абсолютную покорность Аллаху. Процесс начинается сразу после праздничной молитвы в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Животное должно быть здоровым, без увечий и видимых дефектов. В праздник в жертву можно приносить:

барана, козу или овцу — старше 12 месяцев;

корову или быка — от двух лет;

верблюда — от пяти лет.

Во время процедуры мысленно или вслух нужно произнести: “Бисмиллях, Аллаху Акбар. Аллахумма минка ва ляк”, что значит “Во имя Аллаха, Аллах велик. О, Аллах, от тебя и тебе”. Нож должен быть острым, и до забоя животное не должно видеть орудие и то, как его затачивают. Мусульмане перерезают три основных шейных сосуда: пищевод, дыхательное горло и артерии. После того, как жертва была принесена, ее кладут на левый бок головой в сторону Киблы.

Запрещается мучительное умерщвление. Не рекомендуется приносить в жертву беременных животных. Мусульманин должен приобрести животное для байрама на честно заработанные деньги. Если семья верующего обеспечена, то можно отдать бедным все мясо. Нельзя продавать шкуру, мясо, кости животного. Не принято выбрасывать пригодное в пищу мясо или оставлять все себе.

Что нужно делать в этот день

Мусульмане обязательно должны совершить полное омовение перед молитвой, ид-намаз и жертвоприношение после него. Также нужно надеть чистую, праздничную или новую одежду в знак проявления благодарности и уважения к Курбан-байраму. С вечера накануне и в течение четырех дней после торжества, до 13 дня месяца Зуль-хиджа включительно, после обязательных молитв принято произносить такбиры: “Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля иляха илля Ллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лилляхи ль-хамд”.

На Курбан-байрам особенно важно совершать благие дела. Мусульмане помогают нуждающимся, раздавая им мясо и по возможности деньги, одежду или еду. Рекомендуется навестить родственников и простить все обиды, чтобы восстановить отношения. Конечно, в исламе принято поминать Аллаха и читать Коран, а также поздравлять других верующих, говоря: “Такаббаля-Ллаху минна ва минкум” (“Да примет Аллах от нас и от вас”) или “Ид мубарак” (“Благословенного праздника”).

Перед тем, как наступит Курбан-байрам, в ходе духовной подготовки нужно задуматься о жертве Ибрахима и смысле покорности Аллаху, прочитать хадисы и аяты, связанные с Курбаном, а также развивать в себе щедрость, скромность и терпение.

Что нельзя делать

Во время праздника Курбан-байрам запрещается:

пить алкоголь и переедать;

ходить в грязной одежде;

поститься;

отказывать в помощи нуждающимся;

жестоко обращаться с животными;

игнорировать молитву и духовную сторону торжества;

ссориться и обжать.

Пост на Курбан-байрам в 2026 году

На праздник жертвоприношения, 10 Зуль-хиджа, и в три следующих дня пост строго запрещен — это период радости и благодарности Аллаху, а также время для употребления мяса животного, принесенного в жертву, и угощения других. Но в канун торжества поститься можно, и это очень желательно. Считается, что пост в 9-й день месяца Зуль-хиджа искупает грехи прошлого и следующего года. Он желателен для тех, кто не совершает хадж.

Курбан-байрам и хадж

Ид аль-Адха и хадж — два столпа ислама, которые тесно переплетены как исторически, так и ритуально. Главным днем хаджа считается 9 Зуль-хиджа, а на следующий день наступает Курбан-байрам. Так, день паломничества в Мекку и Медину буквально перерастает в мусульманский праздник. На курбан-байрам паломники совершают жертвоприношение, таваф, то есть семикратный обход вокруг Каабы, и бросают камни в долине Мине — это такой ритуал против Шайтана.

Многие обряды хаджа связаны с жизнью Ибрахима, его жены Хаджар и сына Исмаила: забег между холмами Сафа и Марва — это воспоминание о Хаджар, жертвоприношение — память о готовности Ибрахима принести сына в жертву, а стояние на Арафате — великий день для прощения грехов. Сутью хаджа можно назвать физические испытания (жара, толпы, длительные ритуалы), а Курбан-байрама — духовные (готовность расстаться с ценным). Но оба учат покорности Аллаху, равенству перед ним и глобальному единству уммы.