Новый тренд — блумскроллинг: чем отличается от думскроллинга и что говорят исследования

Блумскроллинг — это осознанный выбор спокойного, вдохновляющего или полезного контента в соцсетях. Термин противопоставлен думскроллингу — привычке бесконечно просматривать тревожные новости. Разбираемся в обоих понятиях, сравниваем две привычки и смотрим, что говорят исследования.

Что такое блумскроллинг

Слово bloom в переводе с английского означает "цвести", scroll — "прокручивать". Блумскроллинг — намеренный выбор контента, который вызывает спокойствие, вдохновение или дает полезные знания, вместо тревожных материалов и контента, провоцирующего сравнение себя с другими. Термин встречается с 2025 года в рассылках, блогах и материалах о психическом здоровье. Близкие по смысле названия: hopescrolling, joyscrolling.

Типичные темы: природа, животные, истории о добрых поступках, хобби, обучающие материалы.

Блумскроллинг не предполагает отказа от новостей. Специалист в области психического здоровья Среела Рой-Грин в комментарии Fast Company пояснила, что тренд не означает игнорирование реальности и не требует заставлять себя испытывать положительные эмоции. Он подразумевает осознанный выбор контента.

Блумскроллинг Фото: Unsplash

Ключевое отличие от пассивного просмотра ленты — активные действия пользователя. Если пользователь просто пролистывает нужный контент, рекомендации не меняются. Если он досматривает, сохраняет, подписывается на интересные аккаунты и отписывается от неприятных, подборка постепенно меняется.

Что такое думскроллинг

Думскроллинг (от англ. doom — "рок, гибель" и scroll — "прокручивать") — длительный просмотр новостей и публикаций, которые вызывают тревогу, грусть или злость, при том что человек продолжает их читать. Словарь Merriam-Webster определяет думскроллера как человека, который проводит слишком много времени за просмотром онлайн-контента, особенно новостного, вызывающего неприятные эмоции.

Самое раннее известное употребление слова зафиксировано в публикации в одной из социальных сетей от 7 октября 2018 года. Оно широко распространилось в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19. Финансовая журналистка Quartz Карен Хо регулярно публиковала напоминания о том, что пора прекратить думскроллинг и лечь спать. В то же время обозреватель The New York Times Кевин Роуз использовал синонимичный термин "думсерфинг".

Macquarie Dictionary признал думскроллинг словом 2020 года по выбору комитета. Merriam-Webster внес слово в словарь в сентябре 2023 года, после трех лет в списке слов под наблюдением.

Почему негативный контент привлекает внимание

Одна из причин — склонность людей уделять больше времени негативной информации. В 2023 году журнал Nature Human Behaviour опубликовал исследование на данных сайта Upworthy. Редакторы сайта готовили несколько вариантов заголовка для одной и той же новости, и читателям они показывались случайным образом. По результатам каждое негативное слово в заголовке средней длины увеличивало число кликов в среднем на 2,3%, а каждое позитивное слово снижало его примерно на 1%. Кроме того, клики чаще вызывали заголовки с грустью, чем с гневом. Исследование касается выбора заголовков, а не времени, проведенного в ленте, поэтому напрямую о думскроллинге оно не говорит.

Рекомендательные алгоритмы соцсетей учитывают действия пользователя. Если он чаще открывает тревожные материалы, алгоритм предлагает их чаще.

Блумскроллинг Фото: Unsplash

Влияние думскроллинга на самочувствие

Большинство исследований на эту тему — корреляционные, то есть выявляют связь, но не доказывают причину.

В опросе около 1100 взрослых жителей США, результаты которого опубликованы в журнале Health Communication, 16,5% участников показали тяжелые признаки проблемного потребления новостей. Среди них о проблемах с психическим здоровьем сообщили 74% против 8% в остальных группах, о проблемах с физическим здоровьем — 61% против 6,1%. Авторы отмечают, что значение имеет не объем новостей, а характер их потребления: попытки снизить тревогу новыми новостями и трудность прекратить чтение.

В исследовании Университета Флиндерса (Австралия) приняли участие 800 студентов из Ирана и США. Думскроллинг был связан с экзистенциальной тревогой, недоверием к людям и ощущением отсутствия смысла жизни. Авторы указывают, что выводы нельзя считать окончательными.

Систематический обзор и метаанализ, опубликованные в Frontiers in Psychology в сентябре 2026 года, подтверждают связь думскроллинга с более низкими показателями психического здоровья и благополучия. При этом авторы подчеркивают, что причинно-следственная связь не установлена: возможно, к думскроллингу склонны люди, которые уже испытывают тревогу.

Сравнение блумскроллинга и думскроллинга

Кто определяет содержание ленты. При думскроллинге — алгоритм, человек реагирует на предложенное. При блумскроллинге человек заранее выбирает, что хочет видеть, и корректирует рекомендации.

Тип контента. При думскроллинге — тревожные новости, конфликты, сравнение с другими. При блумскроллинге — природа, положительные истории, хобби, образовательные материалы.

Эмоциональное состояние после просмотра. После думскроллинга чаще отмечаются тревога и напряжение, после блумскроллинга — кратковременное улучшение настроения.

Общие черты. В обоих случаях идет непрерывная прокрутка ленты, поэтому блумскроллинг тоже может занимать много времени.

Изученность. Думскроллинг исследован значительно лучше. Данных о блумскроллинге как отдельной практике пока мало.

Блумскроллинг Фото: Unsplash

Что известно о пользе блумскроллинга

Прямых исследований блумскроллинга как привычки почти нет, но существуют работы о схожих эффектах. Обзор Университета Чичестера упоминает один эксперимент со "скроллингом доброты": пользы была только краткосрочной. Специалисты, публикующие материалы о блумскроллинге, отмечают, что это не метод лечения тревоги или депрессии и что научных данных о такой эффективности нет.

Ограничения и недостатки блумскроллинга

Блумскроллинг не сокращает время в ленте: меняется только содержание. Кроме того, лента из преимущественно приятного контента дает меньше информации о событиях в мире. Консультанты рекомендуют использовать блумскроллинг как краткий перерыв и сочетать его с другими способами заботы о психическом здоровье.

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