Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: что нужно знать родителю о новых требованиях и штрафах

Правила перевозки детей в автомобиле различаются в зависимости от возраста ребенка и выбранного пассажирского места. Детей младше 7 лет можно перевозить только в подходящем детском удерживающем устройстве (ДУУ). С 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье разрешен обычный ремень безопасности, а на переднем по-прежнему требуется ДУУ. Разбираемся, какие автокресла и бустеры разрешены ГИБДД, почему правила перевозки становятся строже и какие штрафы ждут водителей.

Новые правила и изменения в законе о перевозке детей в 2026 году

Главное изменение 2026 года — повышение штрафов за нарушение требований к перевозке детей. Новые суммы действуют с 9 января 2026 года [1]. Для обычного водителя штраф вырос с трех до пяти тысяч рублей, для должностного лица — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридического лица — со 100 до 200 тысяч рублей.

Другие важные изменения произошли раньше:

26 июля 2025 года в ПДД закрепилось определение детской удерживающей системы, откуда были исключены адаптеры, лямки и накладки на ремни. 29 декабря 2025 года вступили в силу новые обязанности перевозчиков легковым такси: при заказе поездки с детьми они должны предоставлять подходящие сертифицированные удерживающие устройства, если пассажир сообщил необходимые данные.

Основные требования к перевозке детей в легковом автомобиле

Закон предъявляет несколько обязательных требований к водителям [2]:

До 7 лет детей рекомендуется перевозить в сертифицированных каркасных устройствах, соответствующих их весу и росту. Например, младенец должен ехать только в автолюльке. С 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье легкового автомобиля можно использовать бустер или штатный ремень безопасности. На переднем пассажирском сиденье ребенок младше 12 лет должен находиться в автокресле или бустере. Кресло или автолюльку устанавливаются по инструкции производителя. Детей младше 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

Эти положения относятся к легковым автомобилям и кабинам грузовиков, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни и крепления ISOFIX. Подробнее возрастные требования к детским удерживающим устройствам (ДУУ) мы разберем позже.

Главный принцип: возраст ребенка определяет вид подходящего ДУУ, а рост и вес помогают выбрать модель под индивидуальные параметры.

По данным ВОЗ, ДУУ снижают смертность в авариях на 71% среди детей грудного возраста [5],[6].

Правила перевозки детей по возрасту, росту и весу

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Возрастные ограничения не заменяют требований безопасности. Если ребенок уже может ездить без кресла по закону, но ремень проходит по шее или животу, стоит продолжить использование удерживающее устройство.

Новорожденные и дети до года

Новорожденный с первых дней жизни в машине обязан находиться в автолюльке или специальном кресле для малышей. Далее можно использовать модели группы 0+ или современные кресла, рассчитанные на рост и вес младенца.

Устанавливать автолюльку на сиденье автомобиля необходимо против хода движения автомобиля. Убедиться, что место подходящее для такой установки, можно по синим направляющим для ремней на его корпусе и весовой категории 0 или 0+ на оранжевом ярлыке сертификата на кресле. Отдельные модели автолюлек устанавливаются поперек салона, но только если это предусмотрено инструкцией от производителя.

Кроме того, согласно инструкциям производителей, угол наклона люльки должен быть около 45 градусов, чтобы голова новорожденного не падала на грудь и не перекрывала дыхание. Также макушка ребенка не должна выступать за верхний край подголовника.

Если конструкцией кресла предусмотрены внутренние пятиточечные ремни, их необходимо использовать согласно инструкции производителя. Они удерживают ребенка в пределах жесткого каркаса кресла и распределяют силу удара по крепким частям тела, а именно плечам и бедрам. Ремни должны быть плотно затянуты.

Как проверить натяжение ремней? Нужно застегнуть его на ребенке и попробовать ущипнуть пальцами текстильную ленту на плече. Если удалось собрать складку ремня, значит, он затянут слишком слабо

Также важно снимать с ребенка объемную зимнюю одежду перед пристегиванием, иначе при ударе ремни окажутся свободными и ребенок может вылететь из кресла. Кроме того, запрещено подкладывать под малыша обычные бытовые подушки или пледы. При торможении они могут сжаться и ослабить прилегание удерживающих ремней. Допускаются только вкладыши, шедшие в комплекте с креслом.

Если кресло стоит на переднем сиденье против хода движения, необходимо отключить фронтальную пассажирскую подушку безопасности. Ее удар при ДТП способен сломать детское кресло и навредить ребенку.

Младенца нельзя перевозить на руках. При резком торможении или ударе даже на небольшой скорости вес ребенка “увеличивается” примерно в 30 раз. Удержать его руками физически невозможно — под действием инерции малыш может вылететь в лобовое стекло или взрослый может придавить его своим телом

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Дети до семи лет

Перевозка детей младше 7 лет разрешена только с использованием удерживающего устройства, преимущественно детского автокресла со спинкой. Обычный ремень рассчитан только на взрослое телосложение и при аварии способен задушить ребенка или повредить внутренние органы.

Автокресло подбирается строго по физическим параметрам: для малышей от года до семи лет подходят кресла категорий I, II или универсальные трансформеры, которые регулируются по мере роста и веса ребенка.

При покупке нужно обращать внимание на:

допустимый рост и вес;

наличие защиты головы и корпуса;

возможность правильной установки в машине;

положение внутренних ремней;

сертификацию устройства.

Важный нюанс: не стоит торопиться пересаживать ребенка из автолюльки в кресло. У малышей до 1,5–2 лет очень тяжелая голова и слабые связки шеи. При ударе в лоб голова резко летит вперед, что может привести к перелому шейных позвонков. Пересаживать в положение “по ходу движения” можно попробовать тогда, когда ребенок перерос автолюльку по весу и его макушка стала выше края подголовника или нет возможности перейти на другие модели увеличенной весовой категории.

Правила перевозки детей от семи до 12 лет

С 7 лет детей можно перевозить на заднем сиденье легкового автомобиля без автокресла, используя штатный ремень.

Чтобы понять, может ли ребенок передвигаться в машине без детского удерживающего устройства (ДУУ), необходимо проверить соблюдение следующих условий:

Спина ребенка полностью прилегает к спинке сиденья. Колени свободно сгибаются у края сиденья. Диагональная часть ремня проходит через середину плеча и грудь, а не через шею. Поясная часть лежит низко, на бедрах, а не на животе. Ребенок сохраняет правильное положение всю поездку.

Если эти условия не выполняются, лучше продолжать использовать детское кресло или сертифицированный бустер, о котором мы поговорим ниже.

На переднем сиденье автомобиля до наступления 12 лет все еще требуется ДУУ, подходящее ребенку по росту и весу

Старшие дети от 12 лет

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С 12 лет ребенка можно перевозить без специального автокресла как спереди, так и сзади. Главное, чтобы он был пристегнут штатным ремнем безопасности.

При этом родителям важно учитывать комплекцию подростка. Если ребенок невысокий и ремень расположен неправильно, использование автокресла или бустера остается разумным решением. Чек-лист для проверки правильности прилегания удерживающего ремня мы расписали в предыдущем разделе.

Правила перевозки ребенка на переднем и заднем сиденьях

До 12 лет для поездки ребенка на переднем сиденье автомобиля необходимо ДУУ. Однако все же безопаснее считается задний ряд, особенно центральное место, которое может обеспечить дополнительную защиту при боковом столкновении. Но не всегда в центре получается закрепить автокресло правильно, поэтому оптимальным остается боковое сиденье на заднем ряду.

При установленном кресле против хода движения необходимо отключить фронтальную пассажирскую подушку безопасности, так как она может нанести тяжелые травмы ребенку при срабатывании.

Как выбрать между автокреслом, автолюлькой или бустером

Детские кресла отличаются конструкцией, допустимой нагрузкой и способом фиксации. Выбор модели зависит от возраста ребенка, его роста и веса. Все эти параметры строго регламентированы международными правилами безопасности. На сегодняшний день в мире действуют два основных стандарта:

ECE R44/04 — классифицирует устройства прежде всего по весовым группам.

UN R129 — стандарт, предусматривающий подбор по росту и дополнительные требования к защите ребенка, включая испытания при боковом ударе.

В классификации стандарта ECE R44/04 предусмотрены пять весовых групп.

Группа Вес ребенка Примерный возраст* Примерный рост Устройство 0 до 10 кг до 6–9 месяцев до 70–75 см автолюлька 0+ до 13 кг до 12–15 месяцев до 80–85 см кресло-переноска I 9–18 кг 1–4 года от 75 до 100 см автокресло II 15–25 кг 3–7 лет от 95 до 120 см автокресло III 22–36 кг 6–12 лет от 115 до 150 см автокресло или бустер

*Возраст и рост в таблице приблизительные. Конкретная модель может объединять несколько групп.

При покупке детского удерживающего устройства (ДУУ) важно проверять документы о сертификации, маркировку EAC, данные производителя и ограничения конкретной модели. Подержанное автокресло можно купить только в том случае, если оно не участвовало в серьезном ДТП, не имеет повреждений и оснащено всеми предусмотренными деталями. При неизвестной истории устройства безопаснее отказаться от покупки

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Особенно использования бустера и адаптера

Когда можно использовать бустер

Бустер — это детское удерживающее устройство (ДУУ) без спинки, которое приподнимает ребенка, позволяя штатному ремню правильно проходить по телу. Они рассчитаны на взрослых ростом от 150 см.

Данное ДУУ относится к старшей возрастной группе III. Его можно использовать на заднем ряду для детей от семи лет, весом 22–36 кг и ростом не менее 125 см. На переднем сиденье ребенку можно ездить с ним до 12 лет.

В ПДД нет универсального запрета на бустеры для детей младше семи лет [3]. Но для маленького ребенка полноценное автокресло со спинкой, боковой поддержкой и защитой головы будет предпочтительнее.

Допустимо ли использование адаптера ремня без сертифицированного устройства

Мягкие треугольники, лямки, фиксаторы и накладки на штатные ремни нельзя использовать вместо обязательного ДУУ [4]. Такие приспособления не обеспечивают полноценной фиксации тела при столкновении. Они могут смещать ремень и создавать дополнительный риск травм.

Сам по себе аксессуар не запрещен как товар. Но использовать его в качестве замены обязательному автокреслу нельзя

Правильная установка автокресла

Даже качественное кресло не обеспечит необходимую защиту, если оно установлено неправильно. Для крепления используется один из двух способов.

Стандарт ISOFIX, когда кресло соединяется со штатными креплениями автомобиля. Часто на сиденьях есть пластиковые индикаторы или заглушки с надписью ISOFIX. Между спинкой и подушкой заднего сиденья спрятаны две стальные скобы. На нижней части автокресла выдвигаются два металлических кронштейна с замками-защелками. Когда вставляется кресло в сиденье, замки защелкиваются на скобах автомобиля. При боковом или фронтальном ударе кресло не смещается в сторону и не наклоняется вперед, так как оно крепко соединено с каркасом машины.

Бустер или автокресло можно закрепить и обычным автомобильным ремнем по схеме производителя. Этот способ может быть не менее надежным и требует внимания к расположению ремня и его натяжению.

Не стоит использовать самодельные крепления и детали, которые не предусмотрены производителем

Правила перевозки детей в такси

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Для такси действуют те же правила перевозки детей в автомобиле, что и для личного транспорта, но вносят дополнительные обязанности перевозчика. Водитель заказного транспорта обязан предоставлять сертифицированные детские удерживающие устройства (ДУУ), соответствующие росту и весу детей, если пассажир сообщил необходимые сведения при заказе [7]. Служба заказа такси должна передавать такой вызов перевозчику, способному выполнить эти требования.

Чтобы избежать проблем, важно:

при заказе сообщить, сколько детей поедет, их рост и вес;

указать необходимость автолюльки, кресла или бустера;

перед посадкой проверить состояние и крепление устройства;

не соглашаться на замену кресла мягким адаптером;

если подходящего устройства нет, отказаться от поездки и обратиться в службу поддержки.

Для каршеринга отдельных исключений из ПДД также нет: необходимое устройство водитель должен предусмотреть самостоятельно

Размер штрафа в такси зависит от правового статуса нарушителя. Самозанятый водитель, выполняющий перевозку пассажиров и багажа легковым такси, штрафуется как должностное лицо — на 50 тысяч рублей. Для ИП предусмотрена ответственность как для юридического лица — в 200 тысяч рублей [8].

В обычных автобусах дети, как и другие пассажиры, должны использовать предусмотренные конструкцией ремни безопасности.

Штрафы и ответственность за нарушение правил перевозки детей

Ответственность наступает не только за отсутствие автокресла. Нарушением могут признать следующие случаи:

ребенок едет без обязательного удерживающего устройства;

кресло не соответствует росту или весу;

устройство неправильно закреплено;

ребенок не пристегнут предусмотренными ремнями;

вместо кресла используются адаптер или другая накладка;

несколько детей размещены в одной удерживающей системе, рассчитанной на одного пассажира.

За нарушение могут привлечь независимо от продолжительности поездки.

Кто нарушил правила Размер штрафа[8] Обычный водитель 5 тыс. рублей Должностное лицо 50 тыс. рублей Самозанятый водитель такси при выполнении перевозки 50 тыс. рублей Юридическое лицо 200 тыс. рублей Индивидуальный предприниматель 200 тыс. рублей

Штраф в размере 5 тысяч рублей можно оплатить со скидкой 25% в течение 30 дней со дня вынесения постановления — 3,75 тысячи рублей вместо 5 тысяч рублей [9].

Отдельная ответственность по ПДД предусмотрена за оставление ребенка младше семи лет в автомобиле во время стоянки без совершеннолетнего взрослого [10]. Закрытый салон может быстро нагреваться на солнце, а зимой — охлаждаться. Ребенок также способен случайно привести автомобиль в движение и создать аварийную ситуацию.

За нарушение предусмотрена ответственность в виде [11]:

предупреждения или штрафа 500 рублей для большинства регионов;

штраф 2,5 тыс. рублей за нарушение, совершенное в Москве и Санкт-Петербурге.

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Частые вопросы

01 Нужен ли знак “Перевозка детей” на автомобиле? — На личном легковом автомобиле такой знак не требуется. Он предусмотрен для автобусов, выполняющих организованную перевозку группы детей [2]. 02 Можно ли везти малыша на руках? — Если по возрасту ребенку необходимо удерживающее устройство, его перевозка на руках запрещена ПДД. 03 Какое место в машине самое безопасное для ребенка? — Безопасными считаются задние сиденья. Центральное место предпочтительнее, если там предусмотрена надежная установка подходящего кресла. Если закрепить устройство по центру правильно невозможно, стоит выбрать боковые сиденья.

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