Размерные сетки разных производителей часто не совпадают, поэтому обозначения 48, M или EU 42 на бирках могут отличаться по реальным пропорциям. Из-за этого трудно выбрать одежду в интернет-магазинах и подобрать готовые выкройки. Ниже приведено руководство, как правильно обмерить себя и определить точный размер изделия без примерки.

Как снять мерки и определить размер одежды

Снимать мерки нужно мягкой лентой в белье, стоя прямо, без втягивания живота. Важно не перетягивать ее при измерении и держать в горизонтальном положении:

обхват груди (ОГ) — измерять нужно по выступающим точкам груди и горизонтально вокруг спины, в привычном бюстгальтере;

обхват талии (ОТ) — установить ленту по естественной линии талии без напряжения живота;

обхват бедер (ОБ) — измерять по самой широкой части ягодиц.

Российский размер взрослой одежды часто равен половине обхвата груди: ОГ 96 см — ориентир 48. Но для брюк и приталенных вещей одной цифры недостаточно

Для покупки верха, например, платьев, рубашек или пиджаков, нужны обхват груди, длина плеч и рукавов. Последнее измеряется от плеча до запястья по слегка согнутой руке. У оверсайза плечевой шов может быть намеренно спущен.

Для юбки и брюк нужны обхват талии и бедер. Вещь, в первую очередь, не должна теснить в самом широком месте. При покупке штанов необходимо учитывать длину внутреннего шва от паха до низа штанины.

Существуют маркировки типа 46/170, которая означает 46-й размер и рост 170 см. Они помогают подобрать вещь по нужным пропорциям. Ростовка влияет на длину рукава, талии и подола.

Лучше сверять мерки именно с таблицей бренда и учитывать фасон. Для выкройки нужно делать прибавки на свободный крой при необходимости

Буквенные размеры одежды: что означают XS, S, M, L, XL и XXL

Буква X в обозначениях XS и XL означает extra — “очень”. Чем больше X перед S, тем меньше размер, а перед L — тем больше. Единой размерной сетки нет, но есть примерные ориентиры:

extra small (XS), очень маленький — 40–42 российский размер;

small (S), маленький — 42–44;

medium (M), средний — 44–48;

large (L), большой — 48–52;

extra large (XL), очень большой — 52–56;

extra extra large (XXL), очень-очень большой — 56–60.

Таблица соответствия женской одежды

Таблица соответствия женской одежды Фото: Unsplash

Таблица показывает примерные пропорции фигуры.

Россия (RU) Грудь, см Талия, см Бедра, см 38 75–79 56–60 80–85 40 79–82 60–65 85–90 42 83–85 66–69 92–95 44 86–89 70–73 96–98 46 90–93 74–77 99–101 48 94–97 78–81 102–104 50 98–102 82–85 105–108 52 103–107 86–90 109–112 54 108–112 91–95 113–116 56 112–119 96–102 117–121 58 120–125 103–108 122–126 60 126–132 109–115 127–130

Примерное соответствие обозначений разных стран:

Россия (RU) Размерный стандарт Европейского союза (EU), за основу взята сетка Германии (DE) Великобритания (UK) США (US) Италия (IT) 38 32 4 0 36 40 34 6 2 38 42 36 8 4 40 44 38 10 6 42 46 40 12 8 44 48 42 14 10 46 50 44 16 12 48 52 46 18 14 50 54 48 20 16 52 56 50 22 18 54 58 52 24 20 56 60 54 26 22 58

Размеры женского белья

Размеры женского белья Фото: Unsplash

У бюстгальтера, например, 75B число число обозначает обхват под грудью, буква — чашку. Примерная разница между обхватами груди и под нею:

A — 12–14 см;

B — 14–16;

C — 16–18;

D — 18–20;

DD/E — 20–22;

F — 22–24.

Под грудью, см Размер EU/US 63–67 65/30 68–72 70/32 73–77 75/34 78–82 80/36 83–87 85/38 88–92 90/40

Размер российских джинсов: что означают W и L

В размере джинсов буквы W и L обозначают следующие элементы посадки в дюймах: W (Waist) — это обхват талии, а L (Length/Inseam) — длина штанины по внутреннему шву, то есть от паха до самого низа.

Поскольку размеры указаны в дюймах, для перевода в сантиметры нужно умножить значение на 2,54. Чтобы быстро прикинуть свой российский размер по ОТ, к значению W нужно прибавить 16

Маркировка Перевод в сантиметры W W25 63–64 W26 65–67 W27 68–69 W28 70–72 W29 73–74 W30 75–77 W31 78–80 W32 81–82 W33 83–85 L L28 Рост — 150–157 см и примерно 71 см по внутреннему шву L30 158–164 и примерно 76 L32 165–177 и примерно 81 L34 178–185 и примерно 86 L36 более 188 и примерно 91

Рассмотрим пример: в маркировке W29/L32 первые символы означают, что обхват талии составляет 74 см, вторые — 81 см длины штанины по внутреннему шву от паха.

Размерная сетка обуви для женщин

Размерная сетка женской обуви Фото: Unsplash

Измерять необходимо две стопы стоя, от пятки до самого длинного пальца. Полученное значение нужно сверять с сеткой бренда.

Длина стопы, см RU EU UK US 21,5 34 35 2,5 4 22,5 35 36 3 4,5 23 36 37 4 5,5 23,5 37 38 5 6,5 24,5 38 39 5,5 7 25 39 40 6,5 8 25,5 40 41 7 9 26,5 41 42 8 9,5

Размеры колготок

Размеры 1–5 или S–XL определяются по таблице роста и веса на упаковке колготок отдельного производителя, иногда с учетом бедер.

Размеры женских перчаток

Ладонь необходимо обмерить по костяшкам без большого пальца. Как правило, размер производитель указывает в дюймах по французской сетке.

Размер Перевод в сантиметры Международное обозначение 6 16–16,5 XS 6,5 17–18 S 7/7,5 19–20 M 8 21,5 L 8,5/9 23–24 XL

Размеры женских ремней

Числа от 65 до 105 показывают сантиметры от пряжки до среднего отверстия на ремне. Измерять обхват нужно по месту ношения аксессуара.

Размеры женских головных уборов

Здесь размерная сетка достаточно простая. Например, обозначение 56 обычно и составляет обхват головы в 56 см. Для корректного измерения ленту лучше располагать над бровями и ушами.

Большие размеры женской одежды 52–70

Большие размеры женской одежды Фото: Unsplash

При покупке одежды ключевое правило — определять размер по самой объемной части фигуры.

Россия (RU) Обхват груди (ОГ), см Обхват талии (ОТ), см Обхват бедер (ОБ), см 52 103–107 86–90 109–112 54 108–112 91–95 113–116 56 112–119 96–102 117–121 58 120–125 103–108 122–126 60 126–132 109–115 127–130 62 133–138 116–121 131–135 64 139–145 122–128 136–140 66 146–151 129–134 141–145 68 152–158 135–141 146–150 70 159–164 142–147 151–155

Примерное соответствие обозначений разных стран:

Россия (RU) EU/DE UK US IT 52 46 18 14 50 54 48 20 16 52 56 50 22 18 54 58 52 24 20 56 60 54 26 22 58 62 56 28 24 60 64 58 30 26 62 66 60 32 28 64 68 62 34 30 66 70 64 36 32 68

Таблица размеров мужской одежды

Таблица размеров мужской одежды Фото: Unsplash

Для подбора вещей для мужчины нужны следующие показатели: для футболки — грудь, для брюк — талия, бедра и посадка.

Россия (RU) Обхват груди (ОГ), см Обхват талии (ОТ), см Обхват бедер (ОБ), см 44 88 74 92 46 92 78 96 48–50 96 83 100

Примерное соответствие обозначений разных стран:

Россия (RU)/Италия (IT) Размерный стандарт Европейского союза (EU), за основу взята сетка Германии (DE) Великобритания (UK)/США (US) 44 42 34 46 44 36 48–50 46–48 38–40

Размеры мужских сорочек и рубашек

Размеры мужских сорочек и рубашек Фото: Unsplash

На сорочках российские маркировки 39, 40, 41 обычно обозначают обхват шеи в сантиметрах.

RU/DE/IT UK/US 37 14,5 38 15 39–40 15,5 41 16 42 16,5 43 17 44 17,5

При подборе изделия важно оставить небольшой зазор у воротника и проверить посадку рубашки в груди, плечах, рукавах

Мужские джинсы

Размеры мужских джинсов Фото: Unsplash

Как и у женских джинсов, используются маркировки обхват талии (W) и длина штанины по внутреннему шву (L).

Размер производителя W, см L, см 44 российский размер (RU) 28/28 71–72 71 28/30 71–72 76 28/32 71–72 81 28/34 71–72 86 28/36 71–72 91 44–46 RU 29/28 72,5–74,5 71 29/30 72,5–74,5 76 29/32 72,5–74,5 81 29/34 72,5–74,5 86 29/36 72,5–74,5 91 46 RU 30/28 75–77 71 30/30 75–77 76 30/32 75–77 81 30/34 75–77 86 30/36 75–77 91 46–48 RU 31/28 78–79 71 31/30 78–79 76 31/32 78–79 81 31/34 78–79 86 31/36 78–79 91 48 RU 32/28 80–82 71 32/30 80–82 76 32/32 80–82 81 32/34 80–82 86 32/36 80–82 91 48–50 RU 33/28 82,5–84,5 71 33/30 82,5–84,5 76 33/32 82,5–84,5 81 33/34 82,5–84,5 86 33/36 82,5–84,5 91 50 RU 34/28 85–87 71 34/30 85–87 76 34/32 85–87 81 34/34 85–87 86 34/36 85–87 91 50–52 RU 35/28 88–89 71 35/30 88–89 76 35/32 88–89 81 35/34 88–89 86 35/36 88–89 91 52 RU 36/28 91–92 71 36/30 91–92 76 36/32 91–92 81 36/34 91–92 86 36/36 91–92 91 54 RU 38/28 96–97 71 38/30 96–97 76 38/32 96–97 81 38/34 96–97 86 38/36 96–97 91 56 RU 40/28 101–102 71 40/30 101–102 76 40/32 101–102 81 40/34 101–102 86 40/36 101–102 91

Рассмотрим пример: в маркировке W36/L34 первые символы означают, что обхват талии составляет 91 см, вторые — 86 см длины штанины по внутреннему шву от паха.

Таблица размеров мужской обуви

Таблица размеров мужской обуви Фото: Unsplash

Измерять необходимо две стопы стоя, от пятки до самого длинного пальца. Полученное значение нужно сверять с сеткой бренда.

Длина стопы, см RU EU UK US 25,5 40 40,5 7 7,5 26,5 41 41 7,5 8 27 42 42 8 8,5 27,5 43 43 9 9,5 28,5 44 44 10 10,5 29 45 45 11 11,5 29,5 46 46 12 12,5 30,5 47 47 13 13,5

Размеры мужских перчаток

Ладонь необходимо измерить по костяшкам без большого пальца. Как правило, размер производитель указывает в дюймах по французской сетке.

Размер Перевод в сантиметры Международное обозначение 7,5 19–20 XS 8 21,5 S 8,5 23–24 M 9 24,5–25 L 9,5 25,5–26 XL 10 27 XXL 10,5/11 28–30 XXXL

Размеры мужских ремней

Размеры мужских ремней Фото: Unsplash

Числа от 75 до 120 показывают сантиметры от пряжки до среднего отверстия на ремне. Мерку снимать нужно по линии пояса брюк.

Размеры мужских головных уборов

Размерная сетка головных уборов строится по простому принципу. Например, обозначение 59–61 обычно и составляет обхват головы в 59–61 см. Для корректного измерения ленту лучше располагать над бровями и ушами.

Размеры мужских носков

Носки 23, 25, 27 или 29 обычно рассчитаны на соответствующую длину стопы в сантиметрах. Но бывает маркировка по размеру обуви:

Размер обуви Россия (RU) 35 21 36 21 37 23 38 23 39 25 40 25 41 27 42 27 43 29 44 29 45 31 46 31

Большие мужские размеры: 52–70

Большие мужские размеры Фото: Unsplash

Россия (RU) Грудь, см Талия, см Бедра, см 52 100 88 104 54 104 93 108 56 108 98 112 58 112 103 116 60 116 108 120 62 120 113 124 64 124 118 128 66 128 123 132 68 132 128 136 70 136 133 140

Примерное соответствие обозначений разных стран:

Россия (RU)/Италия (IT) Размерный стандарт Европейского союза (EU), за основу взята сетка Германии (DE) Великобритания (UK)/США (US) 52 50 42 54 52 44 56 54 46 58 56 48 60 58 50 62 60 52 64 62 54 66 64 56 68 66 58 70 68 60

Таблица мер детской одежды по возрасту и росту

Таблица размеров детской одежды Фото: Unsplash

Для определения детского размера необходимо учитывать рост ребенка.

Младенцы: размеры одежды от 0 до 18 месяцев

Возраст, месяц Размер по росту, см 0–1 50–56 1–3 62 3–6 68 6–9 74 9–12 80 12–18 86

Таблица размеров одежды детей от 1,5 до 14 лет

Таблица размеров одежды детей от 1,5 до 14 лет Фото: Unsplash

Примерный возраст, лет Ростовой размер, см ОТ, см ОБ, см 1,5–2 92 53 58 2–3 98 54 60 3–4 104 55 62 4–5 110 56 64 5–6 116 57 67 6–7 122 58 70 7–8 128 59 73 8–9 134 60 76 9–10 140 62 79 10–11 146 64 82 11–12 152 66 85 12–13 158 68 88 13–14 164 70 91

Детские носки: размеры от 0 до 8 лет

Для покупки носков учитывается длина стопы. Измерять необходимо две стопы стоя, от пятки до самого длинного пальца. Полученное значение нужно сверять с сеткой бренда.

Возраст, лет Размер 0–1 16–20 1–2 20–23 2–3 23–25 3–4 25–27 4–5 27–30 5–6 27–30 6–7 31–34 7–8 32–34

Таблица размеров детской обуви по длине стопы

Таблица размеров детской обуви Фото: Unsplash

Длина стопы, см Примерный размер обуви 12,5 20 13 21 13,5 22 14,5 23 15 24 15,5 25 16 25,5 16,5 26 17 27 17,5 28 18 28,5 18,5 29 19 30 19,5 31 20 31,5 20,5 32 21 33 21,5 34 22 34,5 22,5 35 23 36 23,5 37 24 37,5 24,5 38 25 39 25,5 40

Часто задаваемые вопросы