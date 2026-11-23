Размерные сетки разных производителей часто не совпадают, поэтому обозначения 48, M или EU 42 на бирках могут отличаться по реальным пропорциям. Из-за этого трудно выбрать одежду в интернет-магазинах и подобрать готовые выкройки. Ниже приведено руководство, как правильно обмерить себя и определить точный размер изделия без примерки.
Как снять мерки и определить размер одежды
Снимать мерки нужно мягкой лентой в белье, стоя прямо, без втягивания живота. Важно не перетягивать ее при измерении и держать в горизонтальном положении:
- обхват груди (ОГ) — измерять нужно по выступающим точкам груди и горизонтально вокруг спины, в привычном бюстгальтере;
- обхват талии (ОТ) — установить ленту по естественной линии талии без напряжения живота;
- обхват бедер (ОБ) — измерять по самой широкой части ягодиц.
Российский размер взрослой одежды часто равен половине обхвата груди: ОГ 96 см — ориентир 48. Но для брюк и приталенных вещей одной цифры недостаточно
Для покупки верха, например, платьев, рубашек или пиджаков, нужны обхват груди, длина плеч и рукавов. Последнее измеряется от плеча до запястья по слегка согнутой руке. У оверсайза плечевой шов может быть намеренно спущен.
Для юбки и брюк нужны обхват талии и бедер. Вещь, в первую очередь, не должна теснить в самом широком месте. При покупке штанов необходимо учитывать длину внутреннего шва от паха до низа штанины.
Существуют маркировки типа 46/170, которая означает 46-й размер и рост 170 см. Они помогают подобрать вещь по нужным пропорциям. Ростовка влияет на длину рукава, талии и подола.
Лучше сверять мерки именно с таблицей бренда и учитывать фасон. Для выкройки нужно делать прибавки на свободный крой при необходимости
Буквенные размеры одежды: что означают XS, S, M, L, XL и XXL
Буква X в обозначениях XS и XL означает extra — “очень”. Чем больше X перед S, тем меньше размер, а перед L — тем больше. Единой размерной сетки нет, но есть примерные ориентиры:
- extra small (XS), очень маленький — 40–42 российский размер;
- small (S), маленький — 42–44;
- medium (M), средний — 44–48;
- large (L), большой — 48–52;
- extra large (XL), очень большой — 52–56;
- extra extra large (XXL), очень-очень большой — 56–60.
Таблица соответствия женской одежды
Таблица показывает примерные пропорции фигуры.
|Россия (RU)
|Грудь, см
|Талия, см
|Бедра, см
|38
|75–79
|56–60
|80–85
|40
|79–82
|60–65
|85–90
|42
|83–85
|66–69
|92–95
|44
|86–89
|70–73
|96–98
|46
|90–93
|74–77
|99–101
|48
|94–97
|78–81
|102–104
|50
|98–102
|82–85
|105–108
|52
|103–107
|86–90
|109–112
|54
|108–112
|91–95
|113–116
|56
|112–119
|96–102
|117–121
|58
|120–125
|103–108
|122–126
|60
|126–132
|109–115
|127–130
Примерное соответствие обозначений разных стран:
|Россия (RU)
|Размерный стандарт Европейского союза (EU), за основу взята сетка Германии (DE)
|Великобритания (UK)
|США (US)
|Италия (IT)
|38
|32
|4
|0
|36
|40
|34
|6
|2
|38
|42
|36
|8
|4
|40
|44
|38
|10
|6
|42
|46
|40
|12
|8
|44
|48
|42
|14
|10
|46
|50
|44
|16
|12
|48
|52
|46
|18
|14
|50
|54
|48
|20
|16
|52
|56
|50
|22
|18
|54
|58
|52
|24
|20
|56
|60
|54
|26
|22
|58
Размеры женского белья
У бюстгальтера, например, 75B число число обозначает обхват под грудью, буква — чашку. Примерная разница между обхватами груди и под нею:
- A — 12–14 см;
- B — 14–16;
- C — 16–18;
- D — 18–20;
- DD/E — 20–22;
- F — 22–24.
|Под грудью, см
|Размер EU/US
|63–67
|65/30
|68–72
|70/32
|73–77
|75/34
|78–82
|80/36
|83–87
|85/38
|88–92
|90/40
Размер российских джинсов: что означают W и L
В размере джинсов буквы W и L обозначают следующие элементы посадки в дюймах: W (Waist) — это обхват талии, а L (Length/Inseam) — длина штанины по внутреннему шву, то есть от паха до самого низа.
Поскольку размеры указаны в дюймах, для перевода в сантиметры нужно умножить значение на 2,54. Чтобы быстро прикинуть свой российский размер по ОТ, к значению W нужно прибавить 16
|Маркировка
|Перевод в сантиметры
|W
|W25
|63–64
|W26
|65–67
|W27
|68–69
|W28
|70–72
|W29
|73–74
|W30
|75–77
|W31
|78–80
|W32
|81–82
|W33
|83–85
|L
|L28
|Рост — 150–157 см и примерно 71 см по внутреннему шву
|L30
|158–164 и примерно 76
|L32
|165–177 и примерно 81
|L34
|178–185 и примерно 86
|L36
|более 188 и примерно 91
Рассмотрим пример: в маркировке W29/L32 первые символы означают, что обхват талии составляет 74 см, вторые — 81 см длины штанины по внутреннему шву от паха.
Размерная сетка обуви для женщин
Измерять необходимо две стопы стоя, от пятки до самого длинного пальца. Полученное значение нужно сверять с сеткой бренда.
|Длина стопы, см
|RU
|EU
|UK
|US
|21,5
|34
|35
|2,5
|4
|22,5
|35
|36
|3
|4,5
|23
|36
|37
|4
|5,5
|23,5
|37
|38
|5
|6,5
|24,5
|38
|39
|5,5
|7
|25
|39
|40
|6,5
|8
|25,5
|40
|41
|7
|9
|26,5
|41
|42
|8
|9,5
Размеры колготок
Размеры 1–5 или S–XL определяются по таблице роста и веса на упаковке колготок отдельного производителя, иногда с учетом бедер.
Размеры женских перчаток
Ладонь необходимо обмерить по костяшкам без большого пальца. Как правило, размер производитель указывает в дюймах по французской сетке.
|Размер
|Перевод в сантиметры
|Международное обозначение
|6
|16–16,5
|XS
|6,5
|17–18
|S
|7/7,5
|19–20
|M
|8
|21,5
|L
|8,5/9
|23–24
|XL
Размеры женских ремней
Числа от 65 до 105 показывают сантиметры от пряжки до среднего отверстия на ремне. Измерять обхват нужно по месту ношения аксессуара.
Размеры женских головных уборов
Здесь размерная сетка достаточно простая. Например, обозначение 56 обычно и составляет обхват головы в 56 см. Для корректного измерения ленту лучше располагать над бровями и ушами.
Большие размеры женской одежды 52–70
При покупке одежды ключевое правило — определять размер по самой объемной части фигуры.
|Россия (RU)
|Обхват груди (ОГ), см
|Обхват талии (ОТ), см
|Обхват бедер (ОБ), см
|52
|103–107
|86–90
|109–112
|54
|108–112
|91–95
|113–116
|56
|112–119
|96–102
|117–121
|58
|120–125
|103–108
|122–126
|60
|126–132
|109–115
|127–130
|62
|133–138
|116–121
|131–135
|64
|139–145
|122–128
|136–140
|66
|146–151
|129–134
|141–145
|68
|152–158
|135–141
|146–150
|70
|159–164
|142–147
|151–155
Примерное соответствие обозначений разных стран:
|Россия (RU)
|EU/DE
|UK
|US
|IT
|52
|46
|18
|14
|50
|54
|48
|20
|16
|52
|56
|50
|22
|18
|54
|58
|52
|24
|20
|56
|60
|54
|26
|22
|58
|62
|56
|28
|24
|60
|64
|58
|30
|26
|62
|66
|60
|32
|28
|64
|68
|62
|34
|30
|66
|70
|64
|36
|32
|68
Таблица размеров мужской одежды
Для подбора вещей для мужчины нужны следующие показатели: для футболки — грудь, для брюк — талия, бедра и посадка.
|Россия (RU)
|Обхват груди (ОГ), см
|Обхват талии (ОТ), см
|Обхват бедер (ОБ), см
|44
|88
|74
|92
|46
|92
|78
|96
|48–50
|96
|83
|100
Примерное соответствие обозначений разных стран:
|Россия (RU)/Италия (IT)
|Размерный стандарт Европейского союза (EU), за основу взята сетка Германии (DE)
|Великобритания (UK)/США (US)
|44
|42
|34
|46
|44
|36
|48–50
|46–48
|38–40
Размеры мужских сорочек и рубашек
На сорочках российские маркировки 39, 40, 41 обычно обозначают обхват шеи в сантиметрах.
|RU/DE/IT
|UK/US
|37
|14,5
|38
|15
|39–40
|15,5
|41
|16
|42
|16,5
|43
|17
|44
|17,5
При подборе изделия важно оставить небольшой зазор у воротника и проверить посадку рубашки в груди, плечах, рукавах
Мужские джинсы
Как и у женских джинсов, используются маркировки обхват талии (W) и длина штанины по внутреннему шву (L).
|Размер производителя
|W, см
|L, см
|44 российский размер (RU)
|28/28
|71–72
|71
|28/30
|71–72
|76
|28/32
|71–72
|81
|28/34
|71–72
|86
|28/36
|71–72
|91
|44–46 RU
|29/28
|72,5–74,5
|71
|29/30
|72,5–74,5
|76
|29/32
|72,5–74,5
|81
|29/34
|72,5–74,5
|86
|29/36
|72,5–74,5
|91
|46 RU
|30/28
|75–77
|71
|30/30
|75–77
|76
|30/32
|75–77
|81
|30/34
|75–77
|86
|30/36
|75–77
|91
|46–48 RU
|31/28
|78–79
|71
|31/30
|78–79
|76
|31/32
|78–79
|81
|31/34
|78–79
|86
|31/36
|78–79
|91
|48 RU
|32/28
|80–82
|71
|32/30
|80–82
|76
|32/32
|80–82
|81
|32/34
|80–82
|86
|32/36
|80–82
|91
|48–50 RU
|33/28
|82,5–84,5
|71
|33/30
|82,5–84,5
|76
|33/32
|82,5–84,5
|81
|33/34
|82,5–84,5
|86
|33/36
|82,5–84,5
|91
|50 RU
|34/28
|85–87
|71
|34/30
|85–87
|76
|34/32
|85–87
|81
|34/34
|85–87
|86
|34/36
|85–87
|91
|50–52 RU
|35/28
|88–89
|71
|35/30
|88–89
|76
|35/32
|88–89
|81
|35/34
|88–89
|86
|35/36
|88–89
|91
|52 RU
|36/28
|91–92
|71
|36/30
|91–92
|76
|36/32
|91–92
|81
|36/34
|91–92
|86
|36/36
|91–92
|91
|54 RU
|38/28
|96–97
|71
|38/30
|96–97
|76
|38/32
|96–97
|81
|38/34
|96–97
|86
|38/36
|96–97
|91
|56 RU
|40/28
|101–102
|71
|40/30
|101–102
|76
|40/32
|101–102
|81
|40/34
|101–102
|86
|40/36
|101–102
|91
Рассмотрим пример: в маркировке W36/L34 первые символы означают, что обхват талии составляет 91 см, вторые — 86 см длины штанины по внутреннему шву от паха.
Таблица размеров мужской обуви
Измерять необходимо две стопы стоя, от пятки до самого длинного пальца. Полученное значение нужно сверять с сеткой бренда.
|Длина стопы, см
|RU
|EU
|UK
|US
|25,5
|40
|40,5
|7
|7,5
|26,5
|41
|41
|7,5
|8
|27
|42
|42
|8
|8,5
|27,5
|43
|43
|9
|9,5
|28,5
|44
|44
|10
|10,5
|29
|45
|45
|11
|11,5
|29,5
|46
|46
|12
|12,5
|30,5
|47
|47
|13
|13,5
Размеры мужских перчаток
Ладонь необходимо измерить по костяшкам без большого пальца. Как правило, размер производитель указывает в дюймах по французской сетке.
|Размер
|Перевод в сантиметры
|Международное обозначение
|7,5
|19–20
|XS
|8
|21,5
|S
|8,5
|23–24
|M
|9
|24,5–25
|L
|9,5
|25,5–26
|XL
|10
|27
|XXL
|10,5/11
|28–30
|XXXL
Размеры мужских ремней
Числа от 75 до 120 показывают сантиметры от пряжки до среднего отверстия на ремне. Мерку снимать нужно по линии пояса брюк.
Размеры мужских головных уборов
Размерная сетка головных уборов строится по простому принципу. Например, обозначение 59–61 обычно и составляет обхват головы в 59–61 см. Для корректного измерения ленту лучше располагать над бровями и ушами.
Размеры мужских носков
Носки 23, 25, 27 или 29 обычно рассчитаны на соответствующую длину стопы в сантиметрах. Но бывает маркировка по размеру обуви:
|Размер обуви
|Россия (RU)
|35
|21
|36
|21
|37
|23
|38
|23
|39
|25
|40
|25
|41
|27
|42
|27
|43
|29
|44
|29
|45
|31
|46
|31
Большие мужские размеры: 52–70
|Россия (RU)
|Грудь, см
|Талия, см
|Бедра, см
|52
|100
|88
|104
|54
|104
|93
|108
|56
|108
|98
|112
|58
|112
|103
|116
|60
|116
|108
|120
|62
|120
|113
|124
|64
|124
|118
|128
|66
|128
|123
|132
|68
|132
|128
|136
|70
|136
|133
|140
Примерное соответствие обозначений разных стран:
|Россия (RU)/Италия (IT)
|Размерный стандарт Европейского союза (EU), за основу взята сетка Германии (DE)
|Великобритания (UK)/США (US)
|52
|50
|42
|54
|52
|44
|56
|54
|46
|58
|56
|48
|60
|58
|50
|62
|60
|52
|64
|62
|54
|66
|64
|56
|68
|66
|58
|70
|68
|60
Таблица мер детской одежды по возрасту и росту
Для определения детского размера необходимо учитывать рост ребенка.
Младенцы: размеры одежды от 0 до 18 месяцев
|Возраст, месяц
|Размер по росту, см
|0–1
|50–56
|1–3
|62
|3–6
|68
|6–9
|74
|9–12
|80
|12–18
|86
Таблица размеров одежды детей от 1,5 до 14 лет
|Примерный возраст, лет
|Ростовой размер, см
|ОТ, см
|ОБ, см
|1,5–2
|92
|53
|58
|2–3
|98
|54
|60
|3–4
|104
|55
|62
|4–5
|110
|56
|64
|5–6
|116
|57
|67
|6–7
|122
|58
|70
|7–8
|128
|59
|73
|8–9
|134
|60
|76
|9–10
|140
|62
|79
|10–11
|146
|64
|82
|11–12
|152
|66
|85
|12–13
|158
|68
|88
|13–14
|164
|70
|91
Детские носки: размеры от 0 до 8 лет
Для покупки носков учитывается длина стопы. Измерять необходимо две стопы стоя, от пятки до самого длинного пальца. Полученное значение нужно сверять с сеткой бренда.
|Возраст, лет
|Размер
|0–1
|16–20
|1–2
|20–23
|2–3
|23–25
|3–4
|25–27
|4–5
|27–30
|5–6
|27–30
|6–7
|31–34
|7–8
|32–34
Таблица размеров детской обуви по длине стопы
|Длина стопы, см
|Примерный размер обуви
|12,5
|20
|13
|21
|13,5
|22
|14,5
|23
|15
|24
|15,5
|25
|16
|25,5
|16,5
|26
|17
|27
|17,5
|28
|18
|28,5
|18,5
|29
|19
|30
|19,5
|31
|20
|31,5
|20,5
|32
|21
|33
|21,5
|34
|22
|34,5
|22,5
|35
|23
|36
|23,5
|37
|24
|37,5
|24,5
|38
|25
|39
|25,5
|40
Часто задаваемые вопросы
- 01Что делать, если параметры попадают между двумя размерами?
— Общее правило ритейла: выбирать больший размер, так как ушить вещь всегда проще, чем растянуть. Если замеры оказались ровно между двумя показателями, лучше склонить в больший для неэластичных тканей и верхней одежды, но округлить в меньшую сторону для вещей с эластаном.
- 02Почему азиатские бренды маломерят?
— Лекала проектируются под средний тип фигур местных жителей Китая, Японии и Кореи, а потому изделия азиатского производства могут маломерить из-за различий в строении тела. Жители азиатских стран имеют другие пропорции, чем европейцы. При пошиве одежды фабрики ориентируются на свои внутренние стандарты, что и создает сильную разницу в размерах.
- 03Почему размер по таблице может не подойти?
— На размер готового изделия влияют лекала, крой, растяжимость и усадка ткани. Поэтому перед покупкой важно проверять состав, отзывы с мерками и условия возврата товара.