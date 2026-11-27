Традиции и приметы на Новый год: история праздника

Россияне наряжают елку заранее, прячут подарки до полуночи, а в бой курантов загадывают желание. У этих привычек своя история. Хвойные ветви появились в праздничном убранстве еще при Петре I, елка с Дедом Морозом и Снегуркой стала привычной в советское время, а правила щедро накрывать стол на Васильев вечер и гадать о будущем связаны с зимними святками.

Как появился Новый год в России

Как появился Новый год в России Фото: Unsplash

Дата начала года менялась вместе с календарем. В определенные периоды на Руси год отсчитывался то с марта, то с сентября. Январское новолетие установил Петр I, а знакомый сегодня порядок зимних праздников сложился после перехода на современный стиль в XX веке.

Когда начинался год до Петра I

В средневековой Руси существовал мартовский счет лет. Начало года приходилось на весну, а годы считались “от сотворения мира”. В 1492 году при Иване III началом года официально стало 1 сентября. Осеннее новолетие сохранялось на протяжении двух столетий, до календарной реформы Петра I.

Почему Новый год стал отмечаться 1 января

В декабре 1699 года Петр I издал указ “О праздновании Нового года”. Он распорядился вести счет от Рождества Христова и начинать год 1 января, как уже было принято во многих европейских странах. Россия при этом продолжала жить по юлианскому, солнечному, календарю.

Петр I распорядился в указе и о том, как проводить праздник. В Москве дома и ворота следовало украшать ветвями ели, сосны и можжевельника. На Красной площади устраивались огненные потехи, а в первые январские вечера на больших улицах зажигались огни. Ритуал ставить дома елку и вешать на нее игрушки появился позднее.

Как изменился Новый год в XX веке

В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь. 1 января по старому стилю теперь приходилось на 14 января. Так появился Старый Новый год — отмечается в ночь с 13 на 14 января. На 14 января по современному стилю приходится и Васильев день. С ним связано немало старинных ритуалов, в том числе предсказания по праздничной каше и обход домов с пожеланиями достатка.

В декабре 1935 года газета “Правда” опубликовала призыв устраивать елки для детей. Уже 1 января 1937 года в московском Доме союзов на большом празднике появились Дед Мороз и Снегурка. Со временем школьные утренники, хороводы и подарки стали частью советского Нового года. После зимнего солнцестояния 23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР объявил 1 января праздничным и выходным днем.

Как изменилось празднование Нового года в XX веке Фото: Unsplash

Новогодние традиции в России

Сегодня праздник часто начинается с домашних хлопот: кто-то развешивает гирлянды, кто-то готовит ужин, а кто-то ищет место, где дети раньше времени не найдут подарки. В старину к приготовлениям относились еще и как к примете. Люди судили о будущем по тому, какой вышла каша, кто первым переступил порог и чем хозяева накормили гостей.

Традиция наряжать елку и украшать дом на Новый год

В XIX веке в России распространилась традиция ставить дома рождественскую елку. В советские годы украшенное дерево стало главным символом светского Нового года. Елочные игрушки менялись вместе с эпохой: рядом со сказочными героями и зверями на ветках появлялись фигурки пионеров, машинки и другие атрибуты своего времени.

Одни семьи каждый декабрь достают ту же коробку со стеклянными шарами, другие мастерят новые украшения. Дети по традиции вырезают бумажные снежинки и клеят их на окна, взрослые распутывают гирлянды, а несколько хвойных веток ставят в вазу или вплетают в венок.

Дед Мороз, Снегурочка и подарки

Образ Деда Мороза складывался из фольклорных и литературных представлений о морозе. На детских елках он стал добрым хозяином праздника, который водит новогодний хоровод и вручает подарки. Снегурочка тоже пришла из сказок и литературы. В пьесе Александра Островского она дочь Мороза Ивановича и Весны, а на советских утренниках стала внучкой и помощницей Морозко.

Дети пишут Деду Морозу письма, а подарки часто находят под елкой вечером 31 декабря или утром 1 января. На утреннике вручение угощений стало частью традиций: дети читают стихи, поют или вместе зовут зимнего волшебника и его помощницу.

Новогодний стол: ужин, цитрусы и шампанское

Новогодний стол: ужин, цитрусы и шампанское Фото: Unsplash

На Васильев день домочадцы готовили самые сытные блюда, какие могла позволить себе семья: кутью, особую васильевскую кашу и приготовленную свинину. В народных поверьях святой Василий Великий считался покровителем свиноводов, а щедрое угощение сулило достаток на весь год. Каша служила еще и поводом для предсказаний. Если она удавалась, семья ждала благополучия. Если горшок трескался, это считалось дурным знаком.

Знакомое меню с оливье, селедкой под шубой, цитрусами и шампанским закрепилось в советское время. У каждой семьи к этому набору есть свои дополнения. Одни хозяйки готовят холодец, другие запекают мясо или пекут пирог по семейному рецепту. Домочадцы берут мандарины еще до ужина, а первый новогодний тост звучит ближе к полуночи.

Бой курантов и традиция загадывания желаний

За несколько минут до полуночи многие включают кремлевскую трансляцию с выступлением президента. Под бой курантов принято загадывать на будущее, а после последнего удара поздравлять друг друга и поднимать бокалы.

Под бой колокола россияне по-своему загадывают желание. По самому известному варианту участники застолья пишут желание на бумаге, сжигают записку, а пепел бросают в бокал. Кто-то мечтает про себя, а кто-то убирает записку до следующего декабря, чтобы через год вспомнить, о чем мечтал.

Новогодние приметы и суеверия

“Как Новый год встретишь, так его и проведешь” — по этой поговорке легко понять смысл многих примет. Сытный ужин сулил достаток, первый гость мог привлечь в дом удачу, а по морозу и снегу люди гадали об урожае. В этих приметах отразилось то, о чем фермеры прежде всего заботились зимой: хватит ли еды, переживет ли хозяйство холода и каким будет следующий земледельческий сезон.

Новогодние приметы и суеверия Фото: Unsplash

Русские приметы об удаче и достатке

Богатый стол — к сытому году. Застольцев старались накормить щедро. Изобилие блюд выражало надежду, что у близких и дальше будет вдоволь еды.

Зерно в доме — к хорошему урожаю. Утром на Васильев день засевальщики разбрасывали по полу зерно и желали жителям дома благополучия. Хозяева в ответ угощали их.

Деньги в кармане — к достатку. По этой примете полночь нужно приветствовать с деньгами в кармане или кошельке, чтобы весь год водился достаток.

Обновка — к переменам. По поверью, новая одежда в новогоднюю ночь сулит приятные перемены и удачные покупки.

В Васильев вечер по домам ходили щедровщики. Они пели под окнами или у порога, желали хозяевам здоровья, урожая и приплода скота. В ответ они получали съестные подарки.

Новогодние приметы о любви и семье

По поверью, поцелуй в полночь помогает паре сохранить близость в наступившем году. А на святках девушки гадали о том, кто станет их женихом. По собачьему лаю пытались угадать, с какой стороны ждать суженого. Девушки могли спросить имя у первого прохожего в надежде узнать, как будут звать жениха. Они также прислушивались к чужим разговорам и толковали случайные слова как обещание скорой свадьбы.

Значение придавалось и тому, кто первым переступит порог. В некоторых местах хорошим знаком считался приход мужчины или мальчика. Где-то такой гость, по поверью, приносил дому достаток, а где-то сулил родне добрые вести.

Новогодние приметы о погоде и урожае

Для земледельцев снег был важен прежде всего потому, что укрывал посевы от мороза. Поэтому теплая зима без снега вызывала тревогу. Другие новогодние суеверия строились на наблюдениях за небом, птицами и деревьями.

Погодный признак Народное толкование Ясное небо и много звезд в новогоднюю ночь Летом будет много ягод Мороз и снег в начале января Хорошо уродится хлеб Теплая погода без снега Год может оказаться неурожайным Деревья трещат на морозе Холода еще продержатся Петухи запели раньше обычного Возможна скорая оттепель

Толкования менялись от места к месту. Например, звездное небо могло обещать и хороший урожай ягод, и благополучный год для всего хозяйства.

Что не принято делать в новогоднюю ночь

Что не принято делать в новогоднюю ночь Фото: Unsplash

По поверью, события первого дня года могли повторяться в следующие месяцы. Поэтому перед праздником старались закончить домашние дела, а за столом — обходиться без ссор и жалоб.

Ссориться за столом. Считалось, что обида или резкое слово в праздничный вечер сулят разлад дома.

Давать в долг. По поверью, вместе с деньгами из дома уходил достаток.

Откладывать уборку до Нового года. Дом старались привести в порядок заранее. Считалось, что вместе с мусором из дома может уйти и удача.

Начинать новый год с жалоб. За столом старались вспоминать хорошее и желать друг другу здоровья. Считалось, что это поможет провести год в мире.

Какие новогодние праздники есть у народов России

1 января наступает по всей России по местному времени. У традиционных праздников свой календарь. Одни приходятся на зимние святки, другие связаны с весенним равноденствием или началом лета. Даты некоторых праздников определяются по лунному календарю.

Татарский Новый год

В Татарстане детей поздравляют Кыш Бабай и Кар Кызы — татарские Дед Мороз и Снегурочка. На стол могут поставить чак-чак, эчпочмаки или губадию — многослойный пирог.

В марте в республике также отмечается Навруз, праздник весны, связанный с равноденствием и началом нового земледельческого цикла.

Башкирские новогодние обычаи

Нардуган, или Нартукан, известен у башкир и ряда других народов Поволжья и Урала. Это зимний обрядовый праздник, который ассоциируется с тем временем, когда день начинает прибавляться. Во время гуляний люди гадали и ходили по дворам. Ряженые меняли одежду, закрывали лица и даже старались говорить чужим голосом, чтобы соседи их не узнали.

Какие новогодние праздники есть у народов России Фото: Unsplash

Сурхури

Название чувашского зимнего праздника Сурхури буквально означает “овечья нога”. С ним связано одно из гаданий на замужество: девушки заходили в темное помещение, ловили овцу за ногу и по цвету ее шерсти пытались угадать, каким будет будущий муж. В некоторых местностях этот обычай приходился на разные дни зимних святок.

Якутский праздник солнца

Ысыах народ саха отмечает в июне, когда дни самые длинные. Одна из главных традиций — встреча восходящего солнца. На Ысыахе участники собираются на ритуал благословения алгыс, пьют кумыс и танцуют осуохай, к которому могут присоединиться другие гости праздника.

Белый месяц бурят

Бурятский Новый год, Сагаалган, приходится на февраль или март. Точная дата определяется по лунному календарю. Перед торжеством семьи приводят в порядок дом и готовят угощение, а в праздничные дни навещают старших родственников.

Белый цвет в названии месяца связан с чистотой и благополучием. Поэтому на стол подается “белая пища” — молочные продукты, например творог, сметана и сыр.

Сюндума в Карелии

Сюндума — карельское название зимних святок. В это время люди ходили по домам, гадали и рассказывали истории о Сюндю, персонаже святочных поверий. Вечерами молодежь собиралась вместе и пыталась узнать, что принесет наступивший год. В каждой деревне могли быть свои гадания и обычаи.

Осетинский Ногбон

Ногбон, или “новый день”, — осетинский праздник зимнего новолетия. Отмечается и в ночь Старого Нового года. Для праздничного стола по традиции хозяйки пекли артхурон — обрядовый пирог, название которого связано с огнем и солнцем. Угощение делилось так, чтобы каждому досталось по куску. За столом домочадцы желали близким здоровья и долгой жизни.

Чем отличаются новогодние обычаи в других государствах

Чем отличаются новогодние обычаи в других государствах Фото: Unsplash

В Испании жители встречают полночь с виноградом, в Японии слушают храмовые колокола, а в Шотландии ждут первого гостя. У каждого обычая в разных странах свое значение.