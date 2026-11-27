Традиции и приметы на Новый год: история праздника
Россияне наряжают елку заранее, прячут подарки до полуночи, а в бой курантов загадывают желание. У этих привычек своя история. Хвойные ветви появились в праздничном убранстве еще при Петре I, елка с Дедом Морозом и Снегуркой стала привычной в советское время, а правила щедро накрывать стол на Васильев вечер и гадать о будущем связаны с зимними святками.
Как появился Новый год в России
Дата начала года менялась вместе с календарем. В определенные периоды на Руси год отсчитывался то с марта, то с сентября. Январское новолетие установил Петр I, а знакомый сегодня порядок зимних праздников сложился после перехода на современный стиль в XX веке.
Когда начинался год до Петра I
В средневековой Руси существовал мартовский счет лет. Начало года приходилось на весну, а годы считались “от сотворения мира”. В 1492 году при Иване III началом года официально стало 1 сентября. Осеннее новолетие сохранялось на протяжении двух столетий, до календарной реформы Петра I.
Почему Новый год стал отмечаться 1 января
В декабре 1699 года Петр I издал указ “О праздновании Нового года”. Он распорядился вести счет от Рождества Христова и начинать год 1 января, как уже было принято во многих европейских странах. Россия при этом продолжала жить по юлианскому, солнечному, календарю.
Петр I распорядился в указе и о том, как проводить праздник. В Москве дома и ворота следовало украшать ветвями ели, сосны и можжевельника. На Красной площади устраивались огненные потехи, а в первые январские вечера на больших улицах зажигались огни. Ритуал ставить дома елку и вешать на нее игрушки появился позднее.
Как изменился Новый год в XX веке
В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь. 1 января по старому стилю теперь приходилось на 14 января. Так появился Старый Новый год — отмечается в ночь с 13 на 14 января. На 14 января по современному стилю приходится и Васильев день. С ним связано немало старинных ритуалов, в том числе предсказания по праздничной каше и обход домов с пожеланиями достатка.
В декабре 1935 года газета “Правда” опубликовала призыв устраивать елки для детей. Уже 1 января 1937 года в московском Доме союзов на большом празднике появились Дед Мороз и Снегурка. Со временем школьные утренники, хороводы и подарки стали частью советского Нового года. После зимнего солнцестояния 23 декабря 1947 года Президиум Верховного Совета СССР объявил 1 января праздничным и выходным днем.
Новогодние традиции в России
Сегодня праздник часто начинается с домашних хлопот: кто-то развешивает гирлянды, кто-то готовит ужин, а кто-то ищет место, где дети раньше времени не найдут подарки. В старину к приготовлениям относились еще и как к примете. Люди судили о будущем по тому, какой вышла каша, кто первым переступил порог и чем хозяева накормили гостей.
Традиция наряжать елку и украшать дом на Новый год
В XIX веке в России распространилась традиция ставить дома рождественскую елку. В советские годы украшенное дерево стало главным символом светского Нового года. Елочные игрушки менялись вместе с эпохой: рядом со сказочными героями и зверями на ветках появлялись фигурки пионеров, машинки и другие атрибуты своего времени.
Одни семьи каждый декабрь достают ту же коробку со стеклянными шарами, другие мастерят новые украшения. Дети по традиции вырезают бумажные снежинки и клеят их на окна, взрослые распутывают гирлянды, а несколько хвойных веток ставят в вазу или вплетают в венок.
Дед Мороз, Снегурочка и подарки
Образ Деда Мороза складывался из фольклорных и литературных представлений о морозе. На детских елках он стал добрым хозяином праздника, который водит новогодний хоровод и вручает подарки. Снегурочка тоже пришла из сказок и литературы. В пьесе Александра Островского она дочь Мороза Ивановича и Весны, а на советских утренниках стала внучкой и помощницей Морозко.
Дети пишут Деду Морозу письма, а подарки часто находят под елкой вечером 31 декабря или утром 1 января. На утреннике вручение угощений стало частью традиций: дети читают стихи, поют или вместе зовут зимнего волшебника и его помощницу.
Новогодний стол: ужин, цитрусы и шампанское
На Васильев день домочадцы готовили самые сытные блюда, какие могла позволить себе семья: кутью, особую васильевскую кашу и приготовленную свинину. В народных поверьях святой Василий Великий считался покровителем свиноводов, а щедрое угощение сулило достаток на весь год. Каша служила еще и поводом для предсказаний. Если она удавалась, семья ждала благополучия. Если горшок трескался, это считалось дурным знаком.
Знакомое меню с оливье, селедкой под шубой, цитрусами и шампанским закрепилось в советское время. У каждой семьи к этому набору есть свои дополнения. Одни хозяйки готовят холодец, другие запекают мясо или пекут пирог по семейному рецепту. Домочадцы берут мандарины еще до ужина, а первый новогодний тост звучит ближе к полуночи.
Бой курантов и традиция загадывания желаний
За несколько минут до полуночи многие включают кремлевскую трансляцию с выступлением президента. Под бой курантов принято загадывать на будущее, а после последнего удара поздравлять друг друга и поднимать бокалы.
Под бой колокола россияне по-своему загадывают желание. По самому известному варианту участники застолья пишут желание на бумаге, сжигают записку, а пепел бросают в бокал. Кто-то мечтает про себя, а кто-то убирает записку до следующего декабря, чтобы через год вспомнить, о чем мечтал.
Новогодние приметы и суеверия
“Как Новый год встретишь, так его и проведешь” — по этой поговорке легко понять смысл многих примет. Сытный ужин сулил достаток, первый гость мог привлечь в дом удачу, а по морозу и снегу люди гадали об урожае. В этих приметах отразилось то, о чем фермеры прежде всего заботились зимой: хватит ли еды, переживет ли хозяйство холода и каким будет следующий земледельческий сезон.
Русские приметы об удаче и достатке
- Богатый стол — к сытому году. Застольцев старались накормить щедро. Изобилие блюд выражало надежду, что у близких и дальше будет вдоволь еды.
- Зерно в доме — к хорошему урожаю. Утром на Васильев день засевальщики разбрасывали по полу зерно и желали жителям дома благополучия. Хозяева в ответ угощали их.
- Деньги в кармане — к достатку. По этой примете полночь нужно приветствовать с деньгами в кармане или кошельке, чтобы весь год водился достаток.
- Обновка — к переменам. По поверью, новая одежда в новогоднюю ночь сулит приятные перемены и удачные покупки.
В Васильев вечер по домам ходили щедровщики. Они пели под окнами или у порога, желали хозяевам здоровья, урожая и приплода скота. В ответ они получали съестные подарки.
Новогодние приметы о любви и семье
По поверью, поцелуй в полночь помогает паре сохранить близость в наступившем году. А на святках девушки гадали о том, кто станет их женихом. По собачьему лаю пытались угадать, с какой стороны ждать суженого. Девушки могли спросить имя у первого прохожего в надежде узнать, как будут звать жениха. Они также прислушивались к чужим разговорам и толковали случайные слова как обещание скорой свадьбы.
Значение придавалось и тому, кто первым переступит порог. В некоторых местах хорошим знаком считался приход мужчины или мальчика. Где-то такой гость, по поверью, приносил дому достаток, а где-то сулил родне добрые вести.
Новогодние приметы о погоде и урожае
Для земледельцев снег был важен прежде всего потому, что укрывал посевы от мороза. Поэтому теплая зима без снега вызывала тревогу. Другие новогодние суеверия строились на наблюдениях за небом, птицами и деревьями.
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Погодный признак
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Народное толкование
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Ясное небо и много звезд в новогоднюю ночь
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Летом будет много ягод
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Мороз и снег в начале января
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Хорошо уродится хлеб
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Теплая погода без снега
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Год может оказаться неурожайным
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Деревья трещат на морозе
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Холода еще продержатся
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Петухи запели раньше обычного
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Возможна скорая оттепель
Толкования менялись от места к месту. Например, звездное небо могло обещать и хороший урожай ягод, и благополучный год для всего хозяйства.
Что не принято делать в новогоднюю ночь
По поверью, события первого дня года могли повторяться в следующие месяцы. Поэтому перед праздником старались закончить домашние дела, а за столом — обходиться без ссор и жалоб.
- Ссориться за столом. Считалось, что обида или резкое слово в праздничный вечер сулят разлад дома.
- Давать в долг. По поверью, вместе с деньгами из дома уходил достаток.
- Откладывать уборку до Нового года. Дом старались привести в порядок заранее. Считалось, что вместе с мусором из дома может уйти и удача.
- Начинать новый год с жалоб. За столом старались вспоминать хорошее и желать друг другу здоровья. Считалось, что это поможет провести год в мире.
Какие новогодние праздники есть у народов России
1 января наступает по всей России по местному времени. У традиционных праздников свой календарь. Одни приходятся на зимние святки, другие связаны с весенним равноденствием или началом лета. Даты некоторых праздников определяются по лунному календарю.
Татарский Новый год
В Татарстане детей поздравляют Кыш Бабай и Кар Кызы — татарские Дед Мороз и Снегурочка. На стол могут поставить чак-чак, эчпочмаки или губадию — многослойный пирог.
В марте в республике также отмечается Навруз, праздник весны, связанный с равноденствием и началом нового земледельческого цикла.
Башкирские новогодние обычаи
Нардуган, или Нартукан, известен у башкир и ряда других народов Поволжья и Урала. Это зимний обрядовый праздник, который ассоциируется с тем временем, когда день начинает прибавляться. Во время гуляний люди гадали и ходили по дворам. Ряженые меняли одежду, закрывали лица и даже старались говорить чужим голосом, чтобы соседи их не узнали.
Сурхури
Название чувашского зимнего праздника Сурхури буквально означает “овечья нога”. С ним связано одно из гаданий на замужество: девушки заходили в темное помещение, ловили овцу за ногу и по цвету ее шерсти пытались угадать, каким будет будущий муж. В некоторых местностях этот обычай приходился на разные дни зимних святок.
Якутский праздник солнца
Ысыах народ саха отмечает в июне, когда дни самые длинные. Одна из главных традиций — встреча восходящего солнца. На Ысыахе участники собираются на ритуал благословения алгыс, пьют кумыс и танцуют осуохай, к которому могут присоединиться другие гости праздника.
Белый месяц бурят
Бурятский Новый год, Сагаалган, приходится на февраль или март. Точная дата определяется по лунному календарю. Перед торжеством семьи приводят в порядок дом и готовят угощение, а в праздничные дни навещают старших родственников.
Белый цвет в названии месяца связан с чистотой и благополучием. Поэтому на стол подается “белая пища” — молочные продукты, например творог, сметана и сыр.
Сюндума в Карелии
Сюндума — карельское название зимних святок. В это время люди ходили по домам, гадали и рассказывали истории о Сюндю, персонаже святочных поверий. Вечерами молодежь собиралась вместе и пыталась узнать, что принесет наступивший год. В каждой деревне могли быть свои гадания и обычаи.
Осетинский Ногбон
Ногбон, или “новый день”, — осетинский праздник зимнего новолетия. Отмечается и в ночь Старого Нового года. Для праздничного стола по традиции хозяйки пекли артхурон — обрядовый пирог, название которого связано с огнем и солнцем. Угощение делилось так, чтобы каждому досталось по куску. За столом домочадцы желали близким здоровья и долгой жизни.
Чем отличаются новогодние обычаи в других государствах
В Испании жители встречают полночь с виноградом, в Японии слушают храмовые колокола, а в Шотландии ждут первого гостя. У каждого обычая в разных странах свое значение.
|
Государство
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Обычай Нового года
|
Что он означает
|
Испания
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В полночь нужно съесть 12 виноградин, по одной на каждый удар часов
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Тот, кто успеет съесть все, по поверью, может рассчитывать на удачный год
|
Япония
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В буддийских храмах монахи звонят в колокол 108 раз
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Каждый удар символизирует освобождение от земных желаний к началу нового года
|
Италия
|
В праздничную ночь принято надевать красное белье
|
Считается, что красный цвет приносит удачу, любовь и финансовый успех
|
Дания
|
Жители разбивают старую посуду о двери друзей и соседей
|
Чем больше осколков у порога, тем больше у человека верных друзей и везения
|
Греция
|
Ровно в полночь хозяин дома разбивает о порог спелый гранат
|
Рассыпавшиеся зерна символизируют плодородие, изобилие и семейное счастье
|
Шотландия
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Во время Хогманая жители ждут первого гостя после полуночи
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Обычай называется first-footing — по поверью, первый гость приносит удачу дому