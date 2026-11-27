Что приготовить на Новый год 2027: простые горячие и холодные закуски

Празднование Нового года редко обходится без закусок на столе. Рассказали, как приготовить простую праздничную закуску быстро, чтобы все выглядело нарядно, и силы на Новый год остались.

Канапе и закуски на шпажках

Для канапе подойдут шпажки длиной 10–12 см. Собирать канапе можно за 1–2 часа до подачи, после накрыть пищевой пленкой и держать в холодильнике.

Канапе с сыром и маслинами

Канапе с сыром и маслинами Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 280 ккал, белки 17 г, жиры 22 г, углеводы 3 г.

Ингредиенты:

200 г твердого сыра;

20 маслин или оливок без косточек;

20 долек вяленых томатов.

Как готовить: нарезать сыр кубиками по 2 см, нанизать кубик, томат и оливку.

Время на готовку: 10 минут.

Нарезанный сыр сохнет и немного темнеет по краям, поэтому нарезать его нужно не раньше чем за 40 минут до подачи.

Канапе с лососем и авокадо

Канапе с лососем и авокадо Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 130 ккал, белки 7 г, жиры 10 г, углеводы 2 г.

Что нужно:

150 г слабосоленого лосося;

один спелый авокадо;

один огурец;

лимонный сок.

Рецепт: огурец нарезать кружками толщиной около сантиметра, ломтик лосося сложить гармошкой, авокадо порезать кубиками и сбрызнуть лимонным соком: без кислоты мякоть темнеет за 15–20 минут. Собрать из получившихся ингредиентов шпажку.

Время: 15 минут.

Курица с ананасом и огурцом

Курица с ананасом и огурцом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 80 ккал, белки 11 г, жиры 1,5 г, углеводы 5 г.

Что нужно:

250 г копченой куриной грудки;

шесть колец консервированного ананаса;

один огурец.

Рецепт: курицу и ананас нарезать кубиками по 2 см, огурец нарезать кружками. Ананас стоит обсушить бумажным полотенцем, иначе лишний сироп размочит остальные ингредиенты.

Время на сборку: 15 минут.

Закуска из моцареллы с мандаринами

Закуска из моцареллы с мандаринами Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 140 ккал, белки 9 г, жиры 9 г, углеводы 5 г.

Что понадобится:

200 граммов моцареллы в маленьких шариках;

три мандарина;

лист мяты или базилика;

оливковое масло.

С долек мандарина нужно снять белые прожилки и обсушить их. На шпажку нанизать шарик сыра, дольку мандарина и лист зелени. Немного сбрызнуть маслом.

Время: 10 минут.

Канапе "Елочки"

Канапе "Елочки" Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 65 ккал, белки 2 г, жиры 5 г, углеводы 3 г.

Что понадобится:

два длинных огурца;

150 граммов сливочного сыра;

10 помидоров черри;

20 маслин.

Огурцы нарезать на длинные ленты, удобнее это делать овощечисткой. Нанизать ленту на шпажку гармошкой, вперемежку со сливочным сыром, на вершину поставить половинку черри. Основание воткнуть в маслину и подать на новогодний стол.

Время приготовления: 20 минут.

Канапе с сельдью и картофелем

Канапе с сельдью и картофелем Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 125 ккал, белки 6 г, жиры 6 г, углеводы 11 г.

Ингредиенты:

12 бейби-картофелин;

150 г филе сельди;

небольшая красная луковица;

ст. л. подсолнечного масла.

Картофель варить в кожуре 15–18 минут, затем остудить, разрезать пополам и сбрызнуть срез маслом. Сельдь нарезать кусочками по 2 см, лук тонкими полукольцами. На шпажку нанизать картофель, сельдь и лук.

Время: 25 минут.

Тарталетки на праздничный стол

Готовые корзинки диаметром 5–6 см стоит заполнять за 30–40 минут до подачи закуски на Новый год. Чтобы тарталетка не размокла, нужно смазать дно тонким слоем сливочного масла или творожного сыра.

С красной рыбой и творожным сыром

Тарталетки с красной рыбой и творожным сыром Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 290 ккал, белки 10 г, жиры 21 г, углеводы 16 г.

Что нужно:

200 г творожного сыра;

150 г слабосоленого лосося или форели;

пучок укропа;

цедра половины лимона.

Сыр нужно смешать с рубленым укропом и цедрой, выложить кондитерским мешком или ложкой. Сверху положить кусочек красной рыбы, чтобы он почти прикрывал верх тарталетки.

Время: 15 минут.

С креветками

Тарталетки с креветками Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 260 ккал, белки 12 г, жиры 15 г, углеводы 20 г.

Что понадобится:

12 вареных очищенных креветок среднего размера;

100 г сливочного сыра;

один зубчик чеснока;

пучок укропа;

лайм.

Сыр смешать с мелко порубленным чесноком и зеленью. Корзинку начинить получившейся массой, сверху положить креветку и тонкую дольку лайма.

Время: 15 минут.

Сырые креветки нужно варить не более 2–3 минут после закипания.

С куриной печенью и карамелизованным луком

Тарталетки с куриной печенью и луком Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 210 ккал, белки 11 г, жиры 11 г, углеводы 16 г.

Что понадобится:

12 тарталеток;

250 г куриной печени;

150 г лука;

20 г сливочного масла.

Лук обжарить на масле 15 минут на слабом огне до золотистого цвета. Печень обжарить 5–6 минут, остудить и пробить блендером вместе с луком в пасту. Полученную массу выложить в корзинки.

Время: 35 минут.

С грибами и сыром

Тарталетки с грибами и сыром Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 175 ккал, белки 6 г, жиры 10 г, углеводы 14 г.

Что понадобится:

300 г шампиньонов;

одна луковица;

три ст.л. сметаны;

80 г твердого сыра.

Грибы и лук обжарить 10 минут до испарения влаги, добавить сметану и прогреть две минуты. Заполнить корзинки получившейся массой, посыпать тертым сыром и запекать 5–7 минут при 190 °C.

Время: 30 минут.

С паштетом и ягодным джемом

Тарталетки с паштетом и ягодным джемом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 300 ккал, белки 9 г, жиры 16 г, углеводы 29 г.

Что понадобится:

200 г куриного или печеночного паштета;

три ст.л. брусничного или клюквенного джема.

Положить в тарталетку ложку паштета, а сверху ложку джема.

Время: 10 минут.

Рулеты

Рулеты нарезаются острым ножом, которые перед каждым разрезом протирается влажной тканью. Перед нарезкой эту закуску нужно охладить в пленке не меньше часа, иначе при срезе рулет может развалиться.

Рулетики из баклажанов с сыром

Рулетики из баклажанов с сыром Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 100 ккал, белки 3 г, жиры 8 г, углеводы 5 г.

Что понадобится:

два крупных баклажана;

150 г творожного сыра;

один зубчик чеснока;

40 г грецких орехов.

Нарезать баклажаны вдоль пластинами 5 мм, посолить и оставить на 15 минут. После этого баклажаны нужно промокнуть бумажным полотенцем. Запекать на пергаменте по пять минут с каждой стороны. Смазать остывшие пластины сыром и порезанным чесноком, посыпать рублеными орехами. После того как все ингредиенты использованы, нужно свернуть каждый пласт в рулетики.

Время: 40 минут.

Рулетики из ветчины с творожным сыром

Рулетики из ветчины Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 150 ккал, белки 10 г, жиры 12 г, углеводы 2 г.

Что понадобится:

200 г тонко нарезанной ветчины;

150 г творожного сыра;

100 г маринованных огурцов;

укроп.

Ломтик ветчины смазать сыром, положить полоску огурца длиной в ломтик, посыпать укропом и свернуть. Нарезать рулетики на части по 3 см.

Время: 15 минут.

Огуречные рулетики с красной рыбой

Огуречные рулетики с красной рыбой Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 гр: 90 ккал, белки 5 г, жиры 6,5 г, углеводы 2,5 г.

Что понадобится:

два огурца;

100 г сливочного сыра;

120 г слабосоленого лосося.

Огурцы нарезать овощечисткой на пластины и промокнуть их бумажным полотенцем. На огуречную ленту положить тонкий слой сыра и полоску рыбы. Далее свернуть в рулетик и закрепить шпажкой. Из двух огурцов получится 16–20 рулетиков.

Время: 20 минут.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

Рулет из лаваша с крабовыми палочками Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 185 ккал, белки 9 г, жиры 8 г, углеводы 16 г.

Что понадобится:

один лист тонкого лаваша;

200 г крабовых палочек;

два вареных яйца;

150 г плавленого сыра;

пучок укропа.

Лаваш смазать сыром ровным слоем, выложить натертые на крупной терке палочки и яйца, посыпать зеленью и плотно свернуть. Завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1–2 часа, затем нарезать кусками по 2 см.

Время: 20 минут и 1–2 часа охлаждения.

Свекольный рулет с сельдью и творожным сыром

Свекольный рулет с сельдью и творожным сыром Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 150 ккал, белки 7,5 г, жиры 10,5 г, углеводы 5 г.

Что понадобится:

две средние свеклы;

150 г творожного сыра;

одна ч.л. хрена;

два филе сельди.

Свеклу запечь в фольге при 200 °C 60–70 минут, остудить и очистить. Нарезать тонкими пластинами по 2–3 мм, смазать сыром с хреном, выложить полоску сельди и свернуть.

Время: около 1,5 часа, большая часть уходит на запекание.

Бутерброды и брускетты

Брускетты с томатами и базиликом

Брускетты с томатами и базиликом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 150 ккал, белки 3 г, жиры 6 г, углеводы 21 г.

Что понадобится:

один багет;

300 г томатов;

два зубчика чеснока;

две ст. л. оливкового масла;

несколько листиков базилика.

Ломтики багета толщиной 1 см подсушить в духовке 5–7 минут при 180 °C, натереть чесноком. Томаты разрезать кубиками, смешать с маслом, солью и базиликом. Выложить полученную массу на хлеб, лучше это сделать за 10 минут до подачи, чтобы хлеб не успел размокнуть.

Время: 20 минут.

Бутерброды со шпротами и огурцом

Бутерброды со шпротами и огурцом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 255 ккал, белки 9 г, жиры 15 г, углеводы 19 г.

Что понадобится:

банка шпрот (160 г);

восемь ломтиков черного или белого хлеба;

два вареных яйца;

40 г сливочного масла;

свежий огурец.

Хлеб подсушить на сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны и смазать маслом. Сверху положить огуречный кружок, ломтик яйца и шпроту. Шпроты перед этим оставить в сите на пять минут, чтобы стек избыток масла.

Время: 15 минут.

С креветками и кремом из авокадо

С креветками и кремом из авокадо Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 160 ккал, белки 9 г, жиры 7 г, углеводы 15 г.

Что понадобится:

два авокадо;

сок половины лайма;

один зубчик чеснока;

12 крупных креветок;

один багет;

щепотка соли.

Авокадо очистить и размять вилкой с соком лайма, чесноком и солью. Креветки обжарить по 1–2 минуты с каждой стороны. На подсушенный ломтик багета положить получившийся авокадовый крем и креветку.

Время: 25 минут.

Бутерброды с красной икрой

Бутерброды с красной икрой Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 325 ккал, белки 11 г, жиры 15 г, углеводы 36 г.

Что понадобится:

100 г красной икры;

80 г сливочного масла;

белый хлеб или багет.

Масло нужно достать из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Намазать его слоем 3–5 мм на хлеб. Сверху положить чайную ложку икры. Из 100 г икры получается 15–20 бутербродов.

Время: 10 минут.

Закуски с сыром

Сырные шарики

Сырные шарики Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 410 ккал, белки 19 г, жиры 35 г, углеводы 3 г.

Что понадобится:

150 г твердого сыра;

два зубчика чеснока;

три ст.л. майонеза;

кунжут или рубленые орехи.

Сыр натереть на мелкой терке, смешать с чесноком и майонезом. Убрать массу в холодильник на полчаса. После этого скатать шарики по 2–3 см и обвалять в кунжуте. Получится примерно 15 шариков.

Время: 15 минут и 30 минут охлаждения.

Сырная тарелка с виноградом и медом

Сырная тарелка с виноградом и медом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 290 ккал, белки 14 г, жиры 21 г, углеводы 12 г.

Что понадобится:

100 г сыра бри;

100 г гауды;

100 г сыра с голубой плесенью;

150 г винограда;

40 г грецких орехов;

две ст.л. меда.

Сыры достать из холодильника за 30–40 минут до подачи: при комнатной температуре вкус раскрывается полнее. Гауду нарезать ломтиками, бри клиньями, голубой сыр оставить куском. Разложить орехи и виноград, мед подать отдельно в соуснике. На одного гостя достаточно 50–70 г сыра.

Время: 10 минут.

Сырный рулет с начинкой

Сырный рулет с начинкой Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 260 ккал, белки 12 г, жиры 20 г, углеводы 4 г.

Что понадобится:

три плавленых сырка по 90 г;

два зубчика чеснока;

две ст. л. майонеза;

100 г ветчины;

зелень.

Сырки заморозить на 30 минут, чтобы масса не липла к рукам. После этого натереть на крупной терке, смешать с чесноком и майонезом. Раскатать массу между двумя листами пергамента в пласт в полсантиметра, выложить ветчину и зелень, свернуть в рулет. Охлаждать в течение двух часов.

Время: 20 минут и два часа охлаждения.

Сыр с чили и маслинами

Сыр с чили и маслинами Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 250 ккал, белки 10 г, жиры 21 г, углеводы 4 г.

Что понадобится:

250 г сыра (фета или адыгейский);

100 г маслин;

один перец чили;

два зубчика чеснока;

100 мл оливкового масла;

розмарин.

Сыр нарезать кубиками по два см, добавить маслины, чили и чеснок, залить маслом и положить веточку розмарина. Мариновать нужно 12 часов в холодильнике.

Время: 10 минут. 12 часов на заготовку: чем дольше выдержка, тем насыщеннее вкус.

Закуски с креветками и морепродуктами

Креветки с ананасом

Креветки с ананасом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 95 ккал, белки 15 г, жиры 1,5 г, углеводы 7 г.

Что понадобится:

400 г очищенных креветок;

четыре кольца ананаса;

две ст. л. соевого соуса;

одна ст. л. меда;

один зубчик чеснока.

Креветки обжарить три минуты в соусе из соевого, меда и чеснока. Кольца ананаса обжарить по 1–2 минуты с каждой стороны, нарезать кусочками. На шпажку поставить ананас и креветку. Возможна как горячая подача, так и холодная.

Время: 20 минут.

Кокиль из морепродуктов

Кокиль из морепродуктов Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 140 ккал, белки 12 г, жиры 8 г, углеводы 5 г.

Что понадобится:

300 г морского коктейля;

20 г сливочного масла;

20 г муки;

200 мл молока;

50 г сыра.

Масло нужно растопить, добавить в него муку и спустя минуту молоко. Получившийся соус варить 5 минут. Морепродукты разморозить и обсушить, кальмар проварить не более 2–3 минуты. Разложить по формочкам, залить соусом, посыпать сыром и запекать 15 минут при 200 °C.

Время: 40 минут.

Канапе с гребешками и хрустящим беконом

Канапе с гребешками и хрустящим беконом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 165 ккал, белки 19 г, жиры 8,5 г, углеводы 3 г.

Что понадобится:

12 гребешков;

шесть тонких ломтиков бекона.

Бекон нарезать на половинки и запекать 10–12 минут при 200 °C до хруста. Гребешки обсушить и обжарить на раскаленной сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны. Собрать на шпажке гребешок и бекон.

Время: 25 минут.

Мидии под соусом на основе шампанского

Мидии под соусом Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 115 ккал, белки 7 г, жиры 7 г, углеводы 4 г.

Что понадобится:

один килограмм мидий в створках;

один лук шалот;

150 мл брюта;

100 мл сливок 20 %;

15 г сливочного масла;

укроп.

Шалот обжарить на масле, добавить шампанское и мидии, накрыть крышкой на 4–5 минут. Мидии, створки которых не открылись после варки, выбросить. Влить сливки, прогреть соус две минуты.

Шампанское можно заменить овощным бульоном с каплей лимонного сока.

Время: 20 минут.

Кальмары, фаршированные яйцом и сыром

Фаршированные кальмары Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 130 ккал, белки 16 г, жиры 7 г, углеводы 1 г.

Что понадобится:

три тушки кальмара (около 450 г);

три вареных яйца;

100 г плавленого сыра;

ст. л. майонеза;

укроп.

Тушки залить кипятком на 2–3 минут и остудить. Яйца натереть на крупной терке и смешать с сыром, майонезом и измельченным укропом. Получившейся массой заполнить тушки. Поставить охлаждаться в холодильник на час.

Время: 20 минут и час на охлаждение.

Горячая закуска для праздничного стола

Запеченные шампиньоны с сыром

Запеченные шампиньоны Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 100 ккал, белки 7 г, жиры 7 г, углеводы 1 г.

Что понадобится:

12 крупных шампиньонов (шляпки по 5–6 см);

80 г творожного сыра;

60 г твердого сыра;

один зубчик чеснока.

Ножки грибов отделить и мелко порубить, смешать с чесноком и творожным сыром. Шляпки протереть влажной салфеткой, посолить изнутри и наполнить начинкой. Посыпать сыром и запекать 15–20 минут при 190 °C.

Время: 35 минут.

Куриные крылья в медово-горчичном соусе

Куриные крылья в медово-горчичном соусе Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 250 ккал, белки 22 г, жиры 16 г, углеводы 6 г (мясо с кожей, без костей).

Что понадобится:

один кг куриных крыльев;

две ст. л. меда;

одна ст. л. зернистой горчицы;

две ст. л. соевого соуса;

два зубчика чеснока.

Крылья смешать с соусом из меда, горчицы, соевого соуса и чеснока на один час. Выложить на решетку над противнем и запекать 40–45 минут при 200 °C, на 25-й минуте перевернуть. Решетка дает корочку со всех сторон, а не только сверху.

Время: около двух часов, из них 15 минут активной работы.

Бри, запеченный с клюквой

Бри, запеченный с клюквой Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 265 ккал, белки 15 г, жиры 19,5 г, углеводы 8,5 г (КБЖУ рассчитан без багета)

Что понадобится:

головка сыра бри или камамбера (125–200 г);

50 г клюквы;

ст. л. меда.

Подавать с багетом или крекерами.

На корке сыра сделать надрезы крест-накрест, положить в образовавшиеся щели клюкву с медом. Запекать 10–12 минут при 180 °C до мягкой серединки.

Время: 15 минут.

Фрикадельки с курицей и моцареллой

Фрикадельки с курицей и сыром Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 170 ккал, белки 17 г, жиры 9,5 г, углеводы 3,5 г.

Что понадобится:

500 г куриного фарша;

яйцо;

три ст. л. панировочных сухарей;

100 г моцареллы;

зелень;

соль.

Фарш смешать с яйцом, сухарями, зеленью и солью. Сформировать шарики по 25 г, в каждый положить кубик сыра 1,5 см. Запекать 18–20 минут при 200 °C.

Время: 40 минут.

Венок из сосисок в слоеном тесте

Венок из сосисок Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 375 ккал, белки 8 г, жиры 27 г, углеводы 24 г.

Что понадобится:

250 г слоеного бездрожжевого теста;

16 мини-сосисок;

яйцо;

горчица или кетчуп.

Тесто нарезать полосками по два см, накрутить на сосиски получившиеся пластины спиралью. Выложить на противень по кругу диаметром около 25 см, смазать желтком. Запекать 20–25 минут при 190–200 °C.

Время: 40 минут.

Картофельные гнезда с грибами и творожным сыром

Картофельные гнезда Фото: Сгенерировано нейросетью

КБЖУ на 100 г: 95 ккал, белки 3 г, жиры 4,5 г, углеводы 11 г.

Что понадобится:

600 г картофеля;

желток;

200 г шампиньонов;

луковица;

100 г творожного сыра.

Отварить и размять картофель с желтком. Выложить пюре в формы для кексов, придав форму гнезда, запекать 15 минут при 200 °C. Грибы с луком обжарить, смешать с сыром и разложить в гнезда.

Время: час.

Что приготовить заранее

Когда Что готовить 30 декабря Можно запечь свеклу, замариновать сыр с чили, скатать сырные шарики, сделать сырный рулет, собрать венок из сосисок, приготовить фарш для фрикаделек. 31 декабря до обеда Рулет из лаваша, баклажанные рулетики, начинки для тарталеток (без сборки). За два часа до стола Канапе на шпажках, огуречные рулетики, бутерброды с икрой. За 40 минут до подачи Собрать тарталетки. За 20 минут до подачи Запечь горячее: грибы, сыр бри, фрикадельки, венок из сосисок, добавить помидоры на брускетты.

Хранение и подача

Холодные блюда держатся при температуре +2…+6 °C, их накрывают пленкой. Безопасный предел для блюд с рыбой, сыром и майонезом на открытом столе — два часа, после этого их лучше убрать.

Рыбу и морепродукты нужно выкладывать на праздничный стол небольшими порциями и пополнять блюдо по мере необходимости.

Горячее ставить на стол в последнюю очередь и не накрывать крышкой: пар размачивает хрустящую корочку.

Как выбрать меню под свой стол

В качестве примера: