"Охотник" получил новый пулемет

На российский боевой модуль "Охотник", которым вооружают бронемашины "Тайфун-К" установили модернизированный пулемет 6П49 "Корд", пишет агентство ТАСС со ссылкой на научно-производственное объединение "Электромашина".

"Новый пулемет позволяет значительно улучшить характеристики боевого модуля, повышая конкурентоспособность нашего изделия и ставя его в один ряд с мировыми лидерами. Усовершенствование модуля было проведено предприятием в инициативном порядке", – рассказал журналистам глава НПО Сергей Абрамов.

Боевой модуль с новым пулеметом прошел испытания в Нижнем Тагиле. Эффективность "Охотника" увеличилась на 20-30%, добавляют создатели.

Первая партия модернизированных "Охотников" будет поставлена заказчикам в ближайшее время. Модули установят на бронемашины ВМФ РФ.

Боевой модуль оснащен тепловизионным прицелом, гироскопическими стабилизаторами, лазерным дальномером и рядом других систем. Из "Охотника" можно вести точный огонь на скорости до 30 километров в час и на расстояние до 1 километра.

Создатели особо отмечают, что модуль полностью автоматизирован: пулемет можно взвести дистанционно, а если оружие заест, модуль сам устранит неисправность.