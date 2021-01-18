Автомобилистов предупредили о новом техосмотре и штрафах

С 1 марта начинается аннулирование диагностических карт автомобилей, не прошедших техосмотр по новым правилам с занесением в единую электронную базу ЕАИС ТО, которую ведет МВД, сообщили в Российском союзе автостраховщиков. А те, кто сядет за руль без ТО получат штраф: с 1 марта 2021 года вводятся и новые штрафы за отсутствие техосмотра для физлиц до 2 тысячи рублей.

Проходить обязательный техосмотр необходимо для автомобилей старше четырех лет. "Сейчас штрафы за отсутствие техосмотра на владельцев легковых автомобилей не распространяются. При этом доля автомобилей старше 10 лет составляет более 50%, и такие автомобили могут представлять реальную опасность для других автовладельцев и пешеходов", – заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Контроль ТО будет проводить министерство внутренних дел РФ согласно поправкам в федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

С 1 марта 2021 года прохождение автомобилем технического осмотра будет сопровождаться фотофиксацией при заезде и выезде из технического сервиса, пояснили в союзе автомобилистов. Фотографии с координатами места проведения техосмотра, временем начала и его окончанием, и с другими данными технического диагностирования внесут в электронную базу данных ЕАИС ТО (единая автоматизированная информационная система технического осмотра).

Электронная диагностическая карта будет подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства. Бумажную диагностическую карту владелец автомобиля может получить по запросу для выезда за границу РФ.

С 27 июля 2020 года в России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр – без аккредитации, согласно подписанному президентом РФ закону. Компания, проводящая ТО, должна быть в реестре операторов технического осмотра.