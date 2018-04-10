Валдайский клуб проведет теледебаты на ПМЭФ-2018

Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет мероприятия в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. В этом году ПМЭФ пройдет 24-26 мая.

Одним из мероприятий станет сессия клуба на тему "Время назад: холодная война против глобализации". В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.

Также состоятся теледебаты клуба на канале "Россия 24" на тему "Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира". Ключевым вопросом дебатов станет, как вернуть доверие к информации в условиях неравного доступа стран к информационному обмену. Участники дебатов сосредоточатся на поиске сбалансированного подхода к наполнению информационного поля, возможности доступа различных мировых сил к формированию информационной картины мира и ее соответствия реальному положению дел.

Председатель совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что "только предельно острая, предельно откровенная постановка вопросов может привести к интеллектуальному прорыву и к нетривиальным выводам о существе современных процессов".

В мероприятиях Валдайского клуба на площадке ПМЭФ традиционно участвуют ведущие мировые эксперты в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других сферах. Темы дискуссий отражают актуальную мировую повестку и затрагивают наиболее значимые проблемы в развитии всех аспектов международных отношений.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что задача Форума – сформировать позитивную повестку, определить точки роста для восстановления доверия между всеми субъектами международных отношений.