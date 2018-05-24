Андрей Безруков: Трамп разрушает стабильность в мире

24 мая в Санкт-Петербурге открылся трехдневный международный экономический форум (ПМЭФ). Этот форум можно назвать наиболее представительным с 2013 года, в Петербург приехали бизнесмены и политики из 72 государств — всего 15 тысяч человек.

Объясняя такой интерес к ПМЭФ, доцент МГИМО Андрей Безруков в прямом эфире программы "60 минут" сказал, что Трамп напугал своих европейских союзников. "Он вообще напугал всех", — подчеркнул Безруков.

"Именно в связи с этим испугом мы видим тысячи и тысячи инвесторов на этом форуме. Бизнес всегда идет туда, где есть определенность и стабильность. Трамп разрушает эту стабильность в мире. Он разрушает понимание, что будет завтра. Европа уже не знает под каким санкционным режимом она будет жить, с кем она может торговать. В России, наоборот, достаточно понятная программа. Мы являемся островком стабильности", — добавил он.

Форум посетят ипрезидент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, инвесторы Швейцарии и Катара. Планируется, что на форуме будут заключены крупные сделки.