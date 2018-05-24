Макрон рубит окно в Россию

"У Макрона уникальный шанс запустить новый ход европейской истории". Об этом заявил в интервью программе "60 минут" президент технопарка Доминик Фаш, принявший участие в Петербургском международном экономическом форуме.

К ПМЭФ президент Франции готовился особым образом, возлагая на него большие надежды. И это не случайно. Доминик Фаш считает, что на форуме для Европы открывается окно. Происходит это по отрицательным и положительным причинам. Из отрицательных — позиция Трампа, которую никто из европейских лидеров не понимает до конца и потому опасается. А из положительных – очевидность того, что Европа, такая как была, закончилась.

"Надо найти новую границу Европы. Я полагаю, что Макрон думает об этом по одной простой причине, что Франция осталась единственным атомным государством в Европе, которое гарантирует ей безопасность". И сейчас очень удобный момент этим воспользоваться.

На форуме будут обсуждаться сложные вопросы, связанные с энергетикой и оборонкой. Но, если запустить новую Европу в области науки, образования, культуры, можно дать совершенно новый импульс развитию международных отношений", — подытожил Фаш.

24 мая стартовал Петербургский международный экономический форум. Он пройдет в центре "Экспофорум". Ожидается 15 тысяч делегатов, а также около полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 стран.