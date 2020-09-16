К 75-летию Евгения Петросяна. Его дар – приносить людям радость

Евгению Петросяну было всего семь лет, когда он впервые увидел смеющийся зал. Случилось это в Баку. Человек на сцене всего лишь читал рассказы Зощенко и Чехова, стоя на огромной сцене. И зал хохотал. Позже Петросян вспоминал: "И я захотел стать тем дядей, который создает эту радость. Ведь ее не хватает в жизни". В 13 лет юноша впервые вышел на сцену и прочел фельетон. И зал смеялся! Это незабываемое ощущение смеющего зала, пережитое однажды, хотелось испытать снова и снова... Сегодня Евгению Вагановичу исполняется 75 лет, и в день рождения мэтра эстрады мы предлагаем вам подборку фильмов про юмориста и лучших программ телканала "Россия 1" с его участием.

Часто Петросяна называют неугомонным, неутомимым, большим профессионалом, открывшим в жанре много интересного. А можно сказать короче – любящим свое дело и своих зрителей. В юбилейной программе "70 лет уже не в обед" принимали участие как известные юмористы, так и молодые таланты. Такая жизнеутверждающая программа, насыщенная юмором – поистине рекорд для почтенного возраста артиста!

Фильм-концерт "Евгений Петросян – "Улыбка длиною в жизнь" был сделан к 70-летнему юбилею Петросяна. 70 лет – это серьезный повод вспомнить жизнь артиста, его работы разных лет. Фильм состоит из "100 фактов, артефактов, уток и прибауток из жизни Евгения Петросяна". Каждая часть (а всего их пять) охватывает определенный период со своими событиями, трудностями, успехами. А поскольку это еще и концерт, режиссер фильма и Евгений Петросян встретились, чтобы вместе с телезрителями посмотреть самые веселые и смешные фрагменты номеров из обширнейшего репертуара юбиляра.

Несколько раз судьба искушала Петросяна. Он мог бы стать известным артистом кино – Леонид Гайдай предлагал ему попробоваться на роль Шурика в фильме "Операция "Ы". Мог играть в театре – его звал в Театр имени Моссовета прославленный режиссер Юрий Завадский. И каждый раз Евгений Ваганович отказывался. Лишь спустя много лет к нему пришло понимание, что это судьба подавала ему знак… Сегодня Евгений Петросян признается: "Судьба мне не позволяет уйти из того дела, которое я делаю… Судьба как бы говорила: "Тебе дано счастливое умение приносить людям радость".

В юбилейном вечере "Евгений Петросян. 50 лет на эстраде" зрителей ждет калейдоскоп работ артиста, а также ремейки давно полюбившихся зрителям номеров в новом, современном звучании. Поздравляли Евгения Петросяна его друзья и коллеги: Владимир Винокур, Лион Измайлов, Николай Басков, актеры театра "Кривое зеркало" и многие другие. Ведь 50 лет на эстраде – это поистине уникальная дата для артиста юмористического жанра.

В программе "Петросян-шоу" мэтр эстрады выступает в роли не только артиста, но и в качестве ведущего программы. На сцене – любимые артисты и новые исполнители. Как говорит сам Петросян, "эта передача, которую делают десятки людей, прежде всего, для хорошего настроения зрителей. Есть, конечно, и потаенная идея – попытка "толкнуть" жанр на новый виток развития, взбудоражить творческую фантазию, дать дорогу молодежи, если она откликнется, узнав о нашем шоу".

"Смехопанорама Евгения Петросяна" – это, по сути, энциклопедия юмористических жанров. По форме – телевизионный журнал, обозревающий как историю жанра, так и его нынешнее состояние. Автор и ведущий программы Евгений Петросян на протяжении двадцати лет и в шутку, и всерьез рассказывает телезрителям о многочисленных работах артистов, ставших уже классикой жанра. Рядом с мастерами всегда присутствуют новые, молодые исполнители. "Смехопанорама" дала "путевку в жизнь" многим артистам, которые теперь стали известными и знаменитыми. И, конечно, почти в каждой программе выступает сам мэтр, Евгений Петросян, по-прежнему любимый артист миллионов поклонников театральной юмористики на эстраде!