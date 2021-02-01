Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Американского рок-певца Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии. Актриса и модель Эван Рейчел Вуд заявила, что артист годами ужасно издевался над ней.

На своей странице в Instagram актриса опубликовала пост с подробностями случившегося. По ее словам, все началось тогда, когда она была подростком. Мэнсон начал ухаживать за ней, они встречались, но эти отношения были нездоровыми. Певец манипулировал Вуд, промывал ей мозги, заставлял подчиняться.

Актриса уверяет, что теперь не живет в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Она хочет разоблачить "опасного человека" и привлечь к ответственности индустрию шоу-бизнеса, принявшую его.

После Мэнсона обвинили в насилии еще четыре женщины. Как сообщает Vanity Fair, пострадавшие также были в отношениях с артистом и страдают от посттравматического стрессового расстройства. Сам певец никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.

Мэрилину Мэнсону в настоящее время 52 года. Его настоящее имя Брайан Хью Уорнер. Мэнсон также снимается в кино и рисует картины.

Как гласят данные из открытых источников, встречаться с Эван Рейчел Вуд певец начал, когда той было 19 лет. Их отношения длились три года, после чего они расстались. В скором времени пара снова сошлась. Мэнсон даже сделал Вуд предложение руки и сердца, которое она приняла. Затем последовали разногласия, ставшие причиной окончательного разрыва.