Продолжение медицинской драмы "Склифосовский" – уже в эфире телеканала "Россия 1". В восьмом сезоне сотрудники главного института скорой помощи вновь спасают жизни. Их ждут интриги, самоотверженность, любовь и смертельные опасности, а главному герою Олегу Брагину предстоит борьба с тяжелой болезнью, о которой стало известно в предпоследнем, седьмом сезоне. Но героя Максима Аверина несчастья лишь закаляют. Об этом и многом другом актер театра и кино и главная звезда телесериала "Склифосовский" рассказал в студии программы "Утро России".

- В конце прошлого сезона ваш герой узнал о своем страшном диагнозе. В новых сериях он будет бороться с онкологией?

- Тему с болезнью предложил я. Объясню почему. Мы, увы, боимся болезни, а ее не нужно бояться, с ней нужно сражаться. А для этого важно понять, кто рядом с тобой. Очень важно, чтобы в этот момент тебя не бросали. Как раз эту проблему мы поднимаем в новом сезоне. Еще очень здорово, что в новых сериях будет много новых локаций – мест катастроф.Мы опускались даже в шахты с 10-этажный дом. Вы знаете, насколько Москва интересна и полна тайн? С виду стоит маленький особнячок, а потом раз – и вниз на 10 этажей.

- Все это можно показывать? Говорят, что там много секретных подземных тоннелей.

- Есть те, которые уже рассекречены. Мы как раз были там, где можно.

- В своих комментариях зрители пишут, что в новом сезоне много противозаконного. Они имеют в виду, что врачи нарушают служебную и человеческую этику. Как вы к этому относитесь?

- Я надеюсь, что мы, в первую очередь, не нарушаем человеческую этику. Что касается этики врачебной, то я все-таки не профессионал в этом вопросе и не имею права об этом судить. Но если говорить сердцем, то если на кону стоит спасение жизни, то все способы хороши.

- Что по этому поводу говорят сами врачи? Есть ли у вас профессиональные консультанты?

- На площадке работает действующий хирург. Это было обязательным условием. И пока я точно и уверенно не буду держать инструменты или правильно использовать медицинскую терминологию, то команда "мотор" не прозвучит.

- Вы сказали, что в восьмом сезоне "Склифосовского" будет много новых локаций. Что еще нового ждет зрителей?

- Самое большое приобретение нового сезона – уникальная актриса Нина Николаевна Усатова, я безумно рад. Мне уже повезло сниматься с ней в кино. У нее абсолютная вера в предлагаемые обстоятельства, даже в моменты подготовки или прочтения сценария она может искренне заплакать. У нее все легко, по щелчку. И она очень теплый человек.

- Тем не менее многие актеры бояться играть в сериалах про врачей.

- Однажды я снимался с Людмилой Чурсиной. Я ей рассказал о том, что мне пришло от поклонницы письмо, в котором она написала, что я часто умираю на сцене, не боюсь ли я. На что Людмила Алексеевна сказала: "Ерунда! Я столько раз умирала и до сих пор жива!"

- Мы зрители вам очень верим. Пусть сериал продолжается, потому что вы помогаете очень многим.

- Сериал "Тайны следствия" идет уже двадцать лет, поэтому у нас большие перспективы.

Восьмой сезон "Склифосовского" – в эфире телеканала "Россия 1" по будням в 21:20!