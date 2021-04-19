Гоген и Катя: история самой эксцентричной пары в трансляции на "Смотрим"

20 апреля всех поклонников невероятной многосерийной саги о шоумене Гогене Солнцеве и его жене Екатерине Терешкович ждет большой сюрприз. Ровно в 10:00 на платформе "Смотрим" начинается трансляция всех выпусков "Прямого эфира", посвященных этой удивительной паре, в честь юбилея рейтинговой программы. Их обсуждали, их осуждали, ими восхищались – никто не мог остаться равнодушным. Хлесткие высказывания Гогена Солнцева, адресованные супруге и зрителям, искреннее негодование Екатерины Терешкович, готовой кинуться на своих обидчиков – все это породило массу забавных видео и картинок в соцсетях.

А началось все в 2018 году, когда эпатажный Гоген Солнцев огорошил общественность известием: он женится на пенсионерке, которая старше его на 31 год. Свадьба шоумена едва не свела маму шоумена в могилу. Однако Гогена ничего не смущало, и он спокойно наслаждался медовым месяцем на Кипре.

В дальнейшем супруги еще не раз столкнулись с испытаниями: их брак омрачали кризисы и ссоры. Они ходили к психологу, пытались бороться с алкоголизмом Екатерины, жили раздельно, подрабатывали Дедом Морозом и Снегурочкой... Большой резонанс вызвал выпуск "Прямого эфира", в котором супруга Гогена впервые продемонстрировала "новое лицо" после перенесенной пластики. Кого-то метаморфозы, произошедшие с Екатериной, впечатлили, а кто-то (например, мама Солнцева), напротив, их не оценил.

Почему Гоген начал отдаляться от жены, когда та из пенсионерки превратилась в моложавую женщину с новой прической и улыбкой? Чем закончилось путешествие Солнцева, его супруги и их общей подруги Лиды в деревню? Почему Екатерина Терешкович требует 7,5 миллиона рублей за развод с шоуменом?

Ответы на все эти вопросы вы узнаете во время трансляции, которая пройдет на медиаплатформе "Смотрим" завтра ровно в 10:00! Не пропустите!