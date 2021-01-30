30 января 2021 18:40 Дарья Ганиева

Спасительный "Круг добра". О ком заботится фонд, созданный президентом? Специальный репортаж

Минздрав разработал порядок закупки препаратов и средств реабилитации для детей с редкими, или орфанными заболеваниями фондом "Круг добра". Он был создан по указу Владимира Путина, чтобы обеспечить тяжелобольных детей необходимыми лекарствами, сколько бы они ни стоили. Речь о десятках миллионов рублей на одного малыша. До настоящего момента закупать препараты на такие суммы обязаны областные Минздравы. Но эти расходы – неподъемные для многих регионов. "Круг добра" должен решить эту проблему. Как благодаря новому фонду шанс на жизнь получат не только дети, но и взрослые? Подробности в репортаже Дарьи Ганиевой.
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COVID-19. Терапия и вакцинация. Специальный репортаж
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18:09

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Битва за Иран. Специальный репортаж
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Битва за Иран. Специальный репортаж