Спасительный "Круг добра". О ком заботится фонд, созданный президентом? Специальный репортаж

Минздрав разработал порядок закупки препаратов и средств реабилитации для детей с редкими, или орфанными заболеваниями фондом "Круг добра". Он был создан по указу Владимира Путина, чтобы обеспечить тяжелобольных детей необходимыми лекарствами, сколько бы они ни стоили. Речь о десятках миллионов рублей на одного малыша. До настоящего момента закупать препараты на такие суммы обязаны областные Минздравы. Но эти расходы – неподъемные для многих регионов. "Круг добра" должен решить эту проблему. Как благодаря новому фонду шанс на жизнь получат не только дети, но и взрослые? Подробности в репортаже Дарьи Ганиевой.