Попытка докричаться: Россия рассчитывает, что ее услышат. Москва. Кремль. Путин

Главная новость недели – продление договора между РФ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Было непросто. Американцы, а точнее, администрация Трампа, долго не соглашались. А вот Путин и Байден договорились сразу, во время первого же телефонного разговора. Однако других поводов для оптимизма касательно российско-американских отношений пока нет, и угроз в мире больше, чем примеров эффективного сотрудничества и решения проблем. А вызовы стоят очень опасные – об этом президент России говорил, выступая на конференции в Давосе. Подробности – в сюжете телеканала "Россия 1".