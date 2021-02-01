Навальный снимал фейковые фильмы в Германии на деньги США. 60 минут

В Германии открыто ведется антироссийская деятельность за деньги США. Киностудия Black Forest, получившая заявку из Америки, предоставила возможность блогеру Алексею Навальному снять скандальный фейковый фильм о так называемом "дворце Путина в Геленджике". Примечательно, что съемками Навальный активно занимался сразу же после заявленного "отравления", что свидетельствует о вполне удовлетворительном состоянии его здоровья. Сюжет с комментариями основателя портала "Голос Германии" Сергея Фильберга показан в эфире программы "60 минут".