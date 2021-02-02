02 февраля 2021 11:00

Эфир от 02.02.2021 (11:00). Вести

ФСБ пресекла деятельность 43 подпольных оружейников в 19 регионах России. Метели и арктические холода продолжают испытывать на прочность регионы Сибири и Дальнего Востока. Большегрузы застряли в пробке на трассе "Байкал". Мусорный коллапс в Дагестане. В каждом дворе Махачкалы и Каспийска свалки и горы отходов. Все жители Дальнего Востока, а не только льготники, смогут теперь летать в Москву и Петербург со скидкой. 2 февраля Россия отмечает день Победы в Сталинградской битве – переломном сражении Великой Отечественной войны.
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В Новокузнецке жильцы двух домов, в которых обрушились крыши, получат компенсации. Вести
02 февраля 2021
10:24

В Новокузнецке жильцы двух домов, в которых обрушились крыши, получат компенсации. Вести

Росавиация поделила территорию вокруг аэродрома Барнаула на семь зон. Вести
02 февраля 2021
10:23

Росавиация поделила территорию вокруг аэродрома Барнаула на семь зон. Вести

В Кемерове начинаются допросы обвиняемых по делу о "Зимней вишне". Вести
02 февраля 2021
09:52

В Кемерове начинаются допросы обвиняемых по делу о "Зимней вишне". Вести

Эфир от 02.02.2021 (09:00). Вести
02 февраля 2021
09:00

Эфир от 02.02.2021 (09:00). Вести

Воронежцы показали, где педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Вести
01 февраля 2021
23:26

Воронежцы показали, где педофил изнасиловал 10-летнюю девочку. Вести

В воронежском дворе упавшее дерево разбило иномарку. Вести
01 февраля 2021
23:23

В воронежском дворе упавшее дерево разбило иномарку. Вести

Подозрительная смерть: суд арестовал молодого человека выпавшей из окна девушки. Вести
01 февраля 2021
23:22

Подозрительная смерть: суд арестовал молодого человека выпавшей из окна девушки. Вести

В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой. Вести
01 февраля 2021
19:33

В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой. Вести

Археологи показали уникальные находки в захоронении сарматов в Крыму. Вести
01 февраля 2021
18:48

Археологи показали уникальные находки в захоронении сарматов в Крыму. Вести

В Йошкар-Оле из-за шквалистого ветра на автомобили упал строительный забор. Вести
01 февраля 2021
17:58

В Йошкар-Оле из-за шквалистого ветра на автомобили упал строительный забор. Вести