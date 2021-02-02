02 февраля 2021 18:37

Бывшего замминистра образования Архангельской области обвинили в развращении несовершеннолетних. Видео из Сети

Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО предъявлено обвинение экс-заместителю министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц" и "Незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети "Интернет". Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
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общество происшествия арест педофилия новости
Курган, эскарп и гребенка. Танкисты ЗВО приняли участие в "Танковом биатлоне". Видео из Сети
02 февраля 2021
18:28

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46 экипажей ДПС обеспечивают работу по уборке снега на М-5 "Урал". Видео из Сети
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01 февраля 2021
13:55

Кинул на пол. Появились кадры допроса истязателя несовершеннолетних в Омске. Видео из Сети

Во Владивостоке на скользкой дороге грузовик едва не влетел в окна дома. Видео из Сети
01 февраля 2021
12:35

Во Владивостоке на скользкой дороге грузовик едва не влетел в окна дома. Видео из Сети