Бывшего замминистра образования Архангельской области обвинили в развращении несовершеннолетних. Видео из Сети

Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО предъявлено обвинение экс-заместителю министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц" и "Незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети "Интернет". Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.